2 cháu nhỏ nghịch dại, thiêu rụi nhà rông tiền tỷ của làng

Ngày 26/11, UBND xã Đắk Tờ Re (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đã có báo cáo nhanh về nguyên nhân vụ cháy nhà rông tại thôn Đắk Puih (làng Kon Dơ Năng) la do 2 cháu nhỏ nghịch dại đốt.

Theo thông tin từ Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam, ngày 26-11, UBND xã Đắk Tờ Re (UBND huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đã có báo cáo nhanh về vụ cháy nhà rông tại thôn Đắk Puih (làng Kon Dơ Năng). Đây là công trình xây dựng năm 2019 với tổng kinh phí đầu tư 970 triệu đồng, diện tích sàn là 1.200 m2.

Nhà rông gần một tỉ đồng bị cháy rụi hoàn toàn. Ảnh: Báo Pháp Luật

Cụ thể, khoảng 13 giờ 45 ngày 25-11, bà Y Joai (40 tuổi, ngụ thôn Đắk Puih, làng Kon Dơ Năng, xã Đắk Tờ Re) đang phơi lúa bên ngoài sân nhà rông phát hiện nhà rông bốc khói và bùng cháy dữ dội. Lúc này, phía trong nhà rông, bất ngờ có hai người chạy ra ngoài, gồm cháu YH (13 tuổi) và AK (8 tuổi, cùng ngụ thôn Đắk Puih).

Bà Y Joai liền hô hoán người dân tập trung dập lửa, nhưng do nhà rông được làm bằng vật liệu tranh, tre dễ bắt lửa, dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ công trình.

Theo báo Pháp Luật đưa tin xác nhận nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do 2 cháu YH và AK nghịch dại đốt, dẫn đến cháy nhà rông.

Người dân bất lực trong việc dập tắt đám cháy nhà rông. Ảnh: Báo Pháp Luật

Theo người dân địa phương, công trình là biểu tượng văn hóa, công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng theo nguyên mẫu truyền thống của đồng bào Ba Na. Nơi đây thường diễn ra các hoạt động sinh hoạt văn hóa, tiếp đón khách, hội họp, liên hoan ăn uống, tổ chức một số lễ hội truyền thống hàng năm.

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