Warren Buffett là ai? Tóm tắt cơ bản tiểu sử Warren Buffett

Warren Buffett - một trong những người giàu nhất thế giới, luôn đứng thứ hạng cao trong danh sách tỷ phú của Forbes? Giá trị tài sản ròng của ông được liệt kê là 80 tỷ đô la vào tháng 10 năm 2020. Ông được biết đến như là nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Buffett là một nhà kinh doanh cũng như là một nhà từ thiện. Những chiến lược kinh doanh và đầu tư của ông đã đạt được những tỷ lệ thần thoại. Buffett tuân theo một số nguyên lý quan trọng và một triết lý đầu tư được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu. Được biết đến với biệt danh "Nhà tiên tri của Omaha", Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại.

Warren Edward Buffett sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930, với mẹ là Leila và cha Howard, một nghị sĩ chuyển sang môi giới chứng khoán. Ông bắt đầu quan tâm đến thế giới kinh doanh và đầu tư ngay từ khi còn nhỏ, kể cả vào thị trường chứng khoán. Buffett bắt đầu học tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania trước khi quay trở lại Đại học Nebraska, nơi ông nhận bằng đại học về quản trị kinh doanh. Buffett sau đó đã đến Trường Kinh doanh Columbia, nơi ông lấy bằng tốt nghiệp về kinh tế.

Các cân nhắc khác đối với các nhà đầu tư giá trị như Buffett bao gồm liệu các công ty có đại chúng hay không, mức độ tin cậy của họ vào hàng hóa và mức độ rẻ của chúng.

Buffett theo trường phái đầu tư giá trị của Benjamin Graham, tìm kiếm những chứng khoán có giá thấp đến mức phi lý dựa trên giá trị nội tại của chúng.

Năm 2010, ông và Bill Gates đã khởi động Giving Pledge, yêu cầu các tỷ phú cam kết quyên góp ít nhất một nửa tài sản của họ cho các hoạt động từ thiện.

Anh ấy đã hứa sẽ quyên góp hơn 99% tài sản của mình. Cho đến nay, ông đã trao hơn 45 tỷ đô la, chủ yếu cho Quỹ Gates và quỹ của các con ông.

Là con trai của một nghị sĩ Hoa Kỳ, ông mua cổ phiếu lần đầu năm 11 tuổi và nộp thuế lần đầu năm 13 tuổi.

Trong khi những đứa trẻ khác ở độ tuổi của ông chơi trò nhảy lò cò và trò chơi jack cắm, thì Warren lại kiếm tiền . Khi mới sáu tuổi, Buffett đã mua sáu gói Coca-Cola từ cửa hàng tạp hóa của ông nội với giá 25 xu và bán lại mỗi chai với giá một niken, thu về lợi nhuận 5 xu. Năm năm sau, Buffett đặt bước chân đầu tiên vào thế giới tài chính cao cấp.

Năm 11 tuổi, anh mua 3 cổ phiếu của Cities Service Preferred với giá 38 USD cổ phiếu cho cả mình và chị gái Doris. Ngay sau khi mua cổ phiếu, nó đã giảm xuống chỉ còn hơn 27 USD / cổ phiếu. Warren sợ hãi nhưng kiên cường đã giữ cổ phiếu của mình cho đến khi chúng tăng trở lại lên 40 đô la. Anh nhanh chóng bán chúng đi - một sai lầm mà anh sẽ sớm hối hận. Dịch vụ thành phố tăng vọt lên 200 đô la. Kinh nghiệm đã dạy cho anh ta một trong những bài học cơ bản về đầu tư: Kiên nhẫn là một đức tính tốt.

Sự nghiệp

Buffett bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một nhân viên kinh doanh đầu tư vào đầu những năm 1950. Năm 1956 ông thành lập Buffett Associates. Chưa đầy 10 năm sau, vào năm 1965, ông nắm quyền kiểm soát Berkshire Hathaway. Vào tháng 6 năm 2006, Buffett công bố kế hoạch quyên góp toàn bộ tài sản của mình cho quỹ từ thiện. Sau đó, vào năm 2010, Buffett và Bill Gates thông báo rằng họ đã thành lập chiến dịch Giving Pledge để khuyến khích các cá nhân giàu có khác theo đuổi hoạt động từ thiện.

Năm 2012, Buffett thông báo ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Anh ấy đã hoàn thành tốt quá trình điều trị của mình. Gần đây nhất, Buffett bắt đầu hợp tác với Jeff Bezos và Jamie Dimon để phát triển một công ty chăm sóc sức khỏe mới tập trung vào chăm sóc sức khỏe nhân viên.

Tóm tắt cơ bản.

Warren Buffett đã gặp người cố vấn của mình, Ben Graham, khi đang học tại Columbia vào những năm 50.

Từ năm 1950 đến năm 1956, Buffett đã xây dựng số vốn cá nhân của mình lên tới 140.000 USD chỉ từ 9.800 USD.

Vào ngày 10 tháng 5 năm 1965, sau khi tích lũy được 49% cổ phiếu phổ thông của Berkshire Hathaway, Warren tự xưng là giám đốc.

Buffett đã xác nhận rằng Greg Abel, Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway Energy, sẽ tiếp quản bất cứ khi nào Buffett quyết định nghỉ hưu

Giáo dục

Năm 1947, Warren Buffett tốt nghiệp trung học khi mới 17 tuổi. Cha anh đã có những kế hoạch khác cho anh và thúc giục con trai mình theo học Trường Kinh doanh Wharton tại Đại học Pennsylvania.

Buffett chỉ ở lại hai năm, phàn nàn rằng ông biết nhiều hơn các giáo sư của mình. Anh trở về nhà ở Omaha và chuyển đến Đại học Nebraska-Lincoln. Mặc dù làm việc toàn thời gian, anh ấy đã cố gắng tốt nghiệp chỉ sau ba năm.

Buffett đã tiếp cận các nghiên cứu sau đại học với cùng sức đề kháng mà ông đã thể hiện vài năm trước đó. Cuối cùng anh cũng bị thuyết phục nộp đơn vào Trường Kinh doanh Harvard, nơi đã từ chối anh vì "quá trẻ". Sau đó, Warren nộp đơn vào Columbia, nơi các nhà đầu tư nổi tiếng Ben Graham và David Dodd đã dạy - một kinh nghiệm sẽ thay đổi cuộc đời ông mãi mãi.

Cố vấn Ben Graham

Ben Graham đã trở nên nổi tiếng trong những năm 1920. Vào thời điểm mà phần còn lại của thế giới đang tiếp cận đấu trường đầu tư như thể đó là một trò chơi cò quay khổng lồ, Graham đã tìm kiếm những cổ phiếu rẻ đến mức gần như hoàn toàn không có rủi ro . Một trong những cuộc gọi nổi tiếng nhất của ông là Northern Pipeline, một công ty vận tải dầu do Rockefellers quản lý.

Sử dụng giá trị nội tại, các nhà đầu tư có thể quyết định giá trị của một công ty và đưa ra quyết định đầu tư cho phù hợp. Cuốn sách tiếp theo của ông, Nhà đầu tư thông minh , được Buffett tôn vinh là "cuốn sách vĩ đại nhất về đầu tư từng được viết", đã giới thiệu với thế giới về Mr. Market , một sự tương tự về đầu tư.

Thông qua các nguyên tắc đầu tư đơn giản nhưng sâu sắc của mình, Ben Graham đã trở thành một nhân vật bình dị đối với Warren Buffett, 21 tuổi. Bằng cách đọc một ấn bản cũ của Who's Who , Warren phát hiện ra rằng người cố vấn của mình là chủ tịch của một công ty bảo hiểm nhỏ, ít người biết tên là GEICO. Ông đã bắt một chuyến tàu đến Washington, DC, vào một buổi sáng thứ Bảy để tìm trụ sở chính. Khi anh ta đến đó, cửa đã bị khóa. Không ngừng lại, Buffett không ngừng đập cửa cho đến khi một người gác cổng đến mở cửa cho ông.Anh ta hỏi có ai trong tòa nhà không.

Như may mắn (hoặc số phận) sẽ có nó, đã có. Hóa ra có một người đàn ông vẫn đang làm việc trên tầng sáu. Warren được hộ tống đến gặp anh ta và ngay lập tức bắt đầu hỏi anh ta những câu hỏi về công ty và các hoạt động kinh doanh của nó; một cuộc trò chuyện kéo dài trong bốn giờ. Người đàn ông đó không ai khác chính là Lorimer Davidson, phó chủ tịch tài chính. Trải nghiệm sẽ là thứ ở lại với Buffett trong suốt quãng đời còn lại của ông. Cuối cùng, ông đã mua lại toàn bộ công ty GEICO thông qua tập đoàn của mình, Berkshire Hathaway.

Bay qua chương trình học sau đại học tại Columbia, Buffett là sinh viên duy nhất từng đạt điểm A + ở một trong các lớp của Graham. Tuy nhiên, cả Graham và cha của Buffett đều khuyên ông không nên làm việc ở Phố Wall sau khi tốt nghiệp.

Hoàn toàn quyết tâm, Buffett đề nghị được làm việc miễn phí cho đối tác Graham. Ben đã từ chối anh ta. Ông thích giữ vị trí của mình cho những công nhân Do Thái, những người không được thuê tại các công ty khác vào thời điểm đó. Warren đã bị nghiền nát.

Trở về nhà

Buffett trở về nhà và nhận một công việc tại nhà môi giới của cha mình và bắt đầu gặp một cô gái tên là Susie Thompson. Mối quan hệ cuối cùng trở nên nghiêm túc và vào tháng 4 năm 1952, hai người kết hôn. Họ thuê một căn hộ ba phòng với giá 65 đô la một tháng. Tại đó, con gái của họ, cũng tên là Susie, đã được sinh ra. Để tiết kiệm tiền, họ đã làm cho cô một chiếc giường trong ngăn tủ đựng quần áo.

Trong những năm đầu tiên đó, các khoản đầu tư của Buffett chủ yếu chỉ giới hạn ở một nhà ga Texaco và một số bất động sản , nhưng chúng đều không thành công. Ông cũng bắt đầu dạy các lớp học ban đêm tại Đại học Omaha.

Sau đó, một ngày nọ, Graham gọi điện và mời người môi giới chứng khoán trẻ tuổi đến làm việc cho anh ta. Buffett cuối cùng đã được trao cơ hội mà ông hằng mong đợi từ lâu.

Làm việc cho Ben Graham

Warren và Susie chuyển đến một ngôi nhà ở ngoại ô New York. Buffett đã dành cả ngày để phân tích các báo cáo của S&P, tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Chính trong thời gian đó, sự khác biệt giữa triết lý Graham và Buffett bắt đầu xuất hiện.

Buffett bắt đầu quan tâm đến cách thức hoạt động của một công ty — điều gì khiến nó vượt trội hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Graham chỉ đơn giản muốn những con số, trong khi Warren quan tâm nhiều hơn đến việc quản lý của một công ty như một yếu tố chính khi quyết định đầu tư. Graham chỉ nhìn vào bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập ; anh ta có thể ít quan tâm hơn đến việc lãnh đạo công ty.

Từ năm 1950 đến năm 1956, Buffett đã xây dựng số vốn cá nhân của mình lên tới 140.000 USD chỉ từ 9.800 USD. Anh quay trở lại Omaha và bắt đầu lên kế hoạch cho hành động tiếp theo của mình.

Vào ngày 1 tháng 5 năm 1956, Warren Buffett đã làm tròn bảy đối tác hạn chế, trong đó có em gái ông là Doris và dì Alice, huy động được 105.000 đô la trong quá trình này. Ông đã tự bỏ 100 đô la để thành lập Buffett Associates, Ltd. Năm 1957, ông đang quản lý khoảng 300.000 đô la vốn.

Buffett đã mua một ngôi nhà với giá 31.500 USD, được đặt biệt danh trìu mến là "Buffett's Folly", và quản lý các mối quan hệ đối tác của mình ban đầu từ một trong những phòng ngủ của ngôi nhà, sau đó là một văn phòng nhỏ. Vào thời điểm đó, cuộc sống của anh ấy đã bắt đầu thành hình.

Đến năm 1962, quan hệ đối tác có số vốn vượt quá 7,2 triệu đô la, trong đó 1 triệu đô la là cổ phần cá nhân của Buffett. Anh ấy không tính phí cho sự hợp tác; anh ta được hưởng một phần tư lợi nhuận trên 4%.

Ông cũng có hơn 90 đối tác hữu hạn trên khắp Hoa Kỳ. Trong một động thái quyết định, ông đã hợp nhất các quan hệ đối tác thành một tổ chức duy nhất có tên Buffett Partnerships Ltd., nâng mức đầu tư tối thiểu lên 100.000 đô la và mở văn phòng tại Kiewit Plaza trên đường Farnam.

Năm 1962, một người đàn ông tên là Charlie Munger từ California trở về ngôi nhà thời thơ ấu của mình ở Omaha. Mặc dù hơi hợm hĩnh, Munger rất xuất sắc theo mọi nghĩa của từ này. Ông đã theo học Trường Luật Harvard mà không có bằng cử nhân. Được giới thiệu bởi những người bạn chung, Buffett và Munger ngay lập tức được thu hút lại với nhau, tạo nguồn gốc cho tình bạn và sự hợp tác kinh doanh sẽ kéo dài trong bốn mươi năm tới.

Mười năm sau khi thành lập, tài sản của Buffett Partnership đã tăng hơn 1.156%, so với 122,9% của Dow. Đóng vai trò là chúa tể đối với khối tài sản đã tăng lên 44 triệu đô la, cổ phần cá nhân của Buffett và Susie là 6.849.936 đô la. Ông Buffett, như người ta nói, đã đến.

Một cách khôn ngoan, ngay khi ông đang tạo dựng được thành công vững chắc, Buffett đã đóng quan hệ đối tác với các tài khoản mới. Chiến tranh Việt Nam hoành hành toàn lực ở bên kia thế giới, và thị trường chứng khoán đang được thúc đẩy bởi những người chưa từng ở trong thời kỳ suy thoái. Sự hợp tác này đã kéo theo cuộc đảo chính lớn nhất vào năm 1968, ghi nhận mức tăng 59,0% về giá trị và thu về hơn 104 triệu đô la tài sản.

Năm tiếp theo, Buffett đã đi xa hơn nhiều so với việc đóng quỹ vào các tài khoản mới; anh ấy đã thanh lý quan hệ đối tác. Vào tháng 5 năm 1969, ông thông báo cho các đối tác của mình rằng ông "không thể tìm thấy bất kỳ món hời nào trên thị trường hiện tại." Buffett đã dành phần còn lại của năm để thanh lý danh mục đầu tư, ngoại trừ hai công ty: Berkshire và Bán lẻ đa dạng.

Cổ phiếu của Berkshire đã được phân phối cho các đối tác với một lá thư từ Buffett thông báo với họ rằng trong khả năng nào đó, ông sẽ tham gia vào công việc kinh doanh, nhưng ông không có nghĩa vụ gì với họ trong tương lai. Anh ấy không tiết lộ ý định nắm giữ cổ phần của mình trong công ty.

Giành quyền kiểm soát Berkshire Hathaway

Vai trò của Buffett tại Berkshire Hathaway thực sự đã được xác định từ nhiều năm trước đó. Vào ngày 10 tháng 5 năm 1965, sau khi tích lũy được 49% cổ phần phổ thông, ông tự xưng là giám đốc. Ban lãnh đạo tồi đã điều hành công ty gần như đi vào nề nếp, và ông chắc chắn rằng với một chút chỉnh sửa, nó có thể được quản lý tốt hơn.

Ngay lập tức, ông Buffett đã phong Ken Chace làm chủ tịch công ty, trao quyền tự chủ hoàn toàn cho ông đối với tổ chức. Mặc dù từ chối trao quyền chọn mua cổ phiếu với lý do không công bằng đối với các cổ đông, Buffett vẫn đồng ý ký một khoản vay 18.000 USD cho chủ tịch mới của mình để mua 1.000 cổ phiếu của công ty.

Hai năm sau, vào năm 1967, Warren yêu cầu người sáng lập và cổ đông kiểm soát của National Indemnity, Jack Ringwalt, đến văn phòng của mình. Khi được hỏi ông nghĩ công ty có giá trị gì, Ringwalt nói với Buffett rằng công ty có giá trị ít nhất 50 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn 17 đô la so với giá giao dịch khi đó là 33 đô la.

Buffett đề nghị mua lại toàn bộ công ty ngay lập tức: Một động thái khiến ông mất 8,6 triệu đô la. Cùng năm đó, Berkshire trả cổ tức 10 xu cho cổ phiếu đang lưu hành của mình. Nó không bao giờ xảy ra nữa; Warren nói rằng ông "chắc hẳn đã ở trong phòng tắm khi cổ tức được công bố."

Năm 1970, Buffett tự xưng là chủ tịch hội đồng quản trị của Berkshire Hathaway và lần đầu tiên, ông viết lá thư cho các cổ đông. (Ken Chace đã từng đảm nhận nhiệm vụ này trong quá khứ.) Cùng năm đó, việc phân bổ vốn của chủ tịch bắt đầu thể hiện sự thận trọng của ông.

Lợi nhuận từ dệt may là 45.000 đô la, trong khi bảo hiểm và ngân hàng mỗi ngành mang lại 2,1 triệu đô la và 2,6 triệu đô la. Số tiền mặt nhỏ nhoi mang về từ những khung dệt đang gặp khó khăn ở New Bedford, Massachusetts, đã cung cấp dòng vốn cần thiết để bắt đầu xây dựng Berkshire Hathaway thành như ngày nay.

Một năm sau, Warren Buffett được đề nghị mua lại một công ty có tên See's Candy. Nhà sản xuất sô cô la dành cho người sành ăn đã bán nhãn hiệu kẹo của riêng mình cho khách hàng của mình với giá cao hơn so với bánh kẹo thông thường. Bảng cân đối kế toán phản ánh những gì người dân California đã biết: Họ sẵn sàng trả thêm một chút cho hương vị đặc biệt của See.

Doanh nhân này quyết định rằng Berkshire sẽ sẵn sàng mua lại công ty với giá 25 triệu đô la tiền mặt. Các chủ sở hữu của See đã cầm cự với số tiền 30 triệu đô la nhưng sớm bị thủng lưới. Đó là khoản đầu tư lớn nhất mà Berkshire hay Buffett từng thực hiện.

Sau một số khoản đầu tư và một cuộc điều tra của SEC, Buffett bắt đầu thấy giá trị ròng của Berkshire Hathaway tăng lên. Từ năm 1965 đến năm 1975, giá trị sổ sách của công ty đã tăng từ 20 đô la / cổ phiếu lên khoảng 95 đô la. Cũng trong thời gian đó, Warren thực hiện những giao dịch mua cổ phiếu cuối cùng của Berkshire. (Khi công ty hợp danh phân phối cổ phiếu, anh ấy sở hữu 29%.)

Nhiều năm sau, ông đã đầu tư hơn 15,4 triệu đô la vào công ty với chi phí trung bình là 32,45 đô la cho mỗi cổ phiếu.) Điều đó đưa quyền sở hữu của ông lên hơn 43% cổ phần, trong đó Susie nắm thêm 3% nữa. Toàn bộ tài sản của ông được đặt ở Berkshire. Không có tài sản cá nhân, công ty đã trở thành phương tiện đầu tư duy nhất của anh ta.

Năm 1976, Buffett một lần nữa tham gia vào GEICO. Công ty gần đây đã báo cáo mức lỗ cao đáng kinh ngạc và cổ phiếu của họ đã giảm xuống còn 2 đô la / cổ phiếu. Anh khôn ngoan nhận ra rằng công việc kinh doanh cơ bản vẫn còn nguyên vẹn; hầu hết các vấn đề đã được gây ra bởi một đội ngũ quản lý kém hiệu quả. Trong vài năm sau đó, Berkshire đã xây dựng vị thế của mình trong công ty bảo hiểm ốm yếu này và thu về hàng triệu USD lợi nhuận. Graham, người vẫn nắm giữ tài sản của mình trong công ty, qua đời vào tháng 9 cùng năm, ngay trước khi sự việc thay đổi. Nhiều năm sau, gã khổng lồ bảo hiểm sẽ trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Berkshire.

Hai niken để cọ xát với nhau

Vào cuối những năm 1970, một tin đồn Buffett mua một cổ phiếu đủ khiến giá của nó tăng 10%. Cổ phiếu của Berkshire Hathaway được giao dịch ở mức hơn 290 USD / cổ phiếu, và tài sản cá nhân của Buffett là gần 140 triệu USD. Điều trớ trêu là anh ta không bao giờ bán một cổ phiếu nào trong công ty của mình, có nghĩa là toàn bộ số tiền hiện có của anh ta là mức lương 50.000 đô la mà anh ta nhận được.

Warren bắt đầu đầu tư cho cuộc sống cá nhân của mình. Theo cuốn sách của Roger Lowenstein, Buffett, Warren đã đầu cơ nhiều hơn với các khoản đầu tư của mình so với Berkshire. Tại một thời điểm, ông đã mua hợp đồng tương lai, đó là một sự đầu cơ không sai lầm. Trong một thời gian ngắn, anh ấy đã kiếm được ba triệu đô la. Khi một người bạn thúc giục anh đầu tư vào bất động sản, anh đã trả lời: "Tại sao tôi nên mua bất động sản khi thị trường chứng khoán quá dễ dàng?"

Berkshire Hathaway công bố chương trình quyên góp từ thiện

Buffett một lần nữa cho thấy xu hướng đi ngược xu hướng phổ biến của mình. Năm 1981, Berkshire công bố một kế hoạch từ thiện mới do Munger nghĩ ra và Buffett đã chấp thuận. Nó kêu gọi mỗi cổ đông chỉ định tổ chức từ thiện sẽ nhận được 2 đô la cho mỗi cổ phiếu Berkshire mà cổ đông sở hữu.

Sáng kiến ​​này là để phản ứng với một thông lệ phổ biến ở Phố Wall về việc CEO chọn ai là người nhận các sản phẩm từ tay của công ty. (Thông thường, họ sẽ đến các trường học, nhà thờ và tổ chức của người điều hành.) Kế hoạch này đã thành công rực rỡ, và trong những năm qua, số tiền được tăng lên cho mỗi cổ phiếu. Cuối cùng, các cổ đông Berkshire đã bỏ ra hàng triệu đô la mỗi năm, tất cả đều vì nguyên nhân của họ.

Chương trình cuối cùng đã bị dừng lại sau khi các cộng sự tại một trong những công ty con của Berkshire, The Pampered Chef, bị phân biệt đối xử vì các tổ chức từ thiện ủng hộ gây tranh cãi mà Buffett đã chọn phân bổ phần theo tỷ lệ của mình trong quỹ đóng góp từ thiện.

Một sự kiện quan trọng khác vào khoảng thời gian đó là mức kỷ lục của giá cổ phiếu, đạt 750 USD / cổ phiếu vào năm 1982. Phần lớn lợi nhuận có được là nhờ danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire, vốn được định giá hơn 1,3 tỷ USD.

Các giao dịch mua lớn

Đối với tất cả những công việc kinh doanh tốt mà Berkshire đã thu thập được, một trong những công việc tốt nhất sắp đi vào hoạt động ổn định của nó. Năm 1983, Warren Buffett bước vào Nebraska Furniture Mart, nhà bán lẻ đồ nội thất trị giá hàng triệu đô la do Rose Blumkin xây dựng từ đầu. Nói chuyện với bà B, khi người dân địa phương gọi điện cho bà, Buffett hỏi liệu bà có muốn bán cửa hàng cho Berkshire Hathaway hay không.

Câu trả lời của Blumpkin đơn giản là "Có", cô ấy nói thêm rằng cô ấy sẽ chia tay công việc kinh doanh của mình với giá "60 triệu đô la". Thỏa thuận được ký kết bằng một cái bắt tay và một bản hợp đồng dài một trang đã được ký kết. Người nhập cư gốc Nga chỉ gấp lại tấm séc mà không cần nhìn khi nhận được nó vài ngày sau đó.

Scott & Fetzer là một sự bổ sung tuyệt vời khác cho gia đình Berkshire. Bản thân công ty đã từng là mục tiêu của một cuộc tiếp quản thù địch khi một LBO được đưa ra bởi Ralph Schey, chủ tịch.

Nhà sản xuất máy hút bụi Kirby và bộ bách khoa toàn thư World Book, S&F đã rất hoảng sợ. Buffett, người đã sở hữu một phần tư triệu cổ phiếu, đã gửi một tin nhắn tới công ty, yêu cầu gọi cho ông nếu họ quan tâm đến một vụ sáp nhập. Điện thoại reo gần như ngay lập tức. Berkshire đưa ra giá 60 đô la cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt cứng và lạnh.

Khi thỏa thuận kết thúc chưa đầy một tuần sau đó, Berkshire Hathaway đã có một nhà máy sản xuất tiền mặt trị giá $ 315 triệu đô la mới để bổ sung vào bộ sưu tập của mình. Dòng tiền mặt nhỏ được rút ra từ một nhà máy dệt đang gặp khó khăn đã xây dựng nên một trong những công ty hùng mạnh nhất trên thế giới. Nhiều điều ấn tượng hơn sẽ được thực hiện trong thập kỷ tới. Berkshire sẽ chứng kiến ​​giá cổ phiếu của mình tăng từ 8.000 USD lên tới 80.000 USD vào những năm 1990.

Năm 1986, Buffett mua một chiếc máy bay Falcon đã qua sử dụng với giá 850.000 USD. Khi ngày càng trở nên dễ nhận biết, anh ta không còn thoải mái khi bay thương mại nữa. Ý tưởng về sự xa xỉ này thật khó chấp nhận đối với anh, nhưng anh vô cùng yêu thích chiếc máy bay phản lực. Niềm đam mê với máy bay phản lực cuối cùng đã khiến ông mua Executive Jet vào những năm 1990.

Những năm 1980 tiếp tục với việc Berkshire tăng giá trị như thể đã báo trước, cú va chạm duy nhất trên con đường là vụ tai nạn năm 1987. Warren, người không buồn về sự điều chỉnh của thị trường , đã bình tĩnh kiểm tra giá công ty của mình và quay trở lại làm việc . Nó đại diện cho cách anh ấy nhìn nhận cổ phiếu và doanh nghiệp nói chung. Đây là một trong những quang sai tạm thời của Mr. Market. Không hề bối rối, Warren tiếp tục.

Buffett và Coca-Cola

Một năm sau, vào năm 1988, Buffett bắt đầu mua một số lượng cổ phiếu đáng kể của Coca-Cola. Người hàng xóm cũ của anh ấy, người đã trở thành chủ tịch của Coca-Cola, nhận thấy rằng ai đó đang mua cổ phiếu và anh ấy trở nên lo lắng. Sau khi nghiên cứu các giao dịch, anh ấy nhận thấy rằng các giao dịch đang được thực hiện từ Trung Tây.

Anh ta ngay lập tức nghĩ đến Buffett, người mà anh ta đã gọi. Warren thú nhận là thủ phạm và yêu cầu họ không được nói về điều đó cho đến khi luật pháp yêu cầu ông tiết lộ số tài sản nắm giữ của mình ở ngưỡng 5%. Trong vòng vài tháng, Berkshire sở hữu 7% cổ phần của công ty, tương đương 1,02 tỷ USD giá trị cổ phiếu. Trong vòng ba năm, cổ phiếu Coca-Cola của Buffett sẽ đáng giá hơn toàn bộ giá trị của Berkshire khi ông thực hiện khoản đầu tư.

Tiền bạc và danh tiếng trên đường dây trong vụ bê bối Salomon

Đến năm 1989, Berkshire Hathaway được giao dịch ở mức 8.000 USD / cổ phiếu. Buffett lúc đó có giá trị cá nhân hơn 3,8 tỷ đô la. Trong vòng mười năm tới, anh ta sẽ có giá trị gấp mười lần số tiền đó.

Trước khi điều đó xảy ra, sẽ có nhiều khoảng thời gian đen tối phía trước, bao gồm cả việc dính líu đến một thứ gọi là Vụ bê bối Salomon. Một công ty ngân hàng được Buffett mua lại đã phá vỡ quy tắc kinh doanh trái phiếu của mình. Chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng để giảm mạnh ngân hàng, vì vậy Buffett đã can thiệp, tiếp quản công ty và đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp.

Tiệc buffet ở bước ngoặt của thiên niên kỷ

Trong phần còn lại của những năm 1990, cổ phiếu đã đạt mức cao tới 80.000 USD / cổ phiếu. Ngay cả với kỳ tích thiên văn này, khi cơn sốt dot-com bắt đầu có hiệu lực, Warren Buffett đã bị buộc tội "mất liên lạc". Năm 1999, khi Berkshire báo cáo mức tăng ròng 0,5% trên mỗi cổ phiếu, một số tờ báo đã đăng tải những câu chuyện về sự sụp đổ của "Nhà tiên tri xứ Omaha".

Tự tin rằng bong bóng công nghệ sẽ vỡ, Warren Buffett tiếp tục làm điều mà ông ấy giỏi nhất: Phân bổ vốn cho những doanh nghiệp lớn đang bán dưới giá trị nội tại. Những nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng. Khi thị trường cuối cùng đã hoạt động bình thường, Warren Buffett một lần nữa trở thành ngôi sao.

Thế kỷ 21

Buffett lại nắm giữ vị trí lãnh đạo trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

2008 Op-Ed để Mua hàng Mỹ

Vào ngày 16 tháng 10 năm 2008, ông đã viết một bài báo cho The New York Times nói với người dân Mỹ rằng cổ phiếu là một món hời. Trong "Mua người Mỹ. Tôi là." ông nói rằng ông đang tích trữ cổ phiếu bởi vì đó là một động thái trái ngược và trong "5, 10 hoặc 20 năm nữa" các công ty đang trên đà suy giảm sẽ ghi nhận lợi nhuận.

Nhà đầu tư này cũng được ghi nhận trong một bộ phim tài liệu của Vice Media khi gọi điện thoại vào đêm khuya cho Bộ trưởng Tài chính khi đó là Henry "Hank" Paulson, đề nghị Kho bạc đổ tiền vào ngân hàng thay vì mua tài sản.

Paulson sau đó xác nhận ý tưởng này đã gieo mầm dẫn đến cuộc họp của các ngân hàng lớn dẫn đến khoản cứu trợ ngân hàng trị giá 250 tỷ đô la gây tranh cãi.

Các giao dịch mà Buffett thực hiện từ năm 2008 đến năm 2011 liên quan đến các công ty blue-chip như Mars, Goldman Sachs và Dow Chemical. Ông đã chi 6,5 tỷ đô la để giúp Mars mua lại Wrigley vào thời điểm mà việc mua bán và sáp nhập gần như dừng lại.

Tầm nhìn xa COVID-19

Trong lá thư gửi cổ đông năm 2019, Buffett cảnh báo rằng đất nước đã quá hạn cho một thảm họa lớn.

"Một thảm họa lớn sẽ xảy ra với các cơn bão Katrina và Michael - có lẽ là ngày mai, có lẽ là nhiều thập kỷ nữa", ông viết. “The Big One” có thể đến từ một nguồn truyền thống, chẳng hạn như gió hoặc động đất, hoặc nó có thể là một sự bất ngờ hoàn toàn liên quan đến một cuộc tấn công mạng gây ra hậu quả thảm khốc ngoài bất cứ điều gì mà các công ty bảo hiểm hiện nay dự tính. Khi một thảm họa lớn như vậy xảy ra, Berkshire sẽ nhận được phần thiệt hại của mình và chúng sẽ rất lớn - rất lớn. Tuy nhiên, không giống như nhiều công ty bảo hiểm khác, việc xử lý tổn thất sẽ không làm căng thẳng nguồn lực của chúng tôi, và chúng tôi sẽ háo hức bổ sung vào hoạt động kinh doanh của mình vào ngày hôm sau. "

Người kế vị được đặt tên

Vào ngày 1 tháng 5, tại cuộc họp cổ đông thường niên của công ty, Charlie Munger ám chỉ rằng Buffett sẽ được kế nhiệm bởi Greg Abel, Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway Energy và Phó Chủ tịch phụ trách các hoạt động phi bảo hiểm. Hai ngày sau, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Buffett xác nhận điều này là đúng, nhưng nói rằng ông không có kế hoạch nghỉ hưu bất cứ lúc nào trong tương lai gần

Nguồn : dịch, tổng hợp và từ https://www.thebalance.com/