Bình Gold có tên thật là Vũ Xuân Bình và sinh ngày 26/1/1997 tại Hà Nội. Trước khi nổi tiếng là một rapper thì Bình Gold là một thợ xăm có tiếng. Vì có đam mê với âm nhạc nên Bình Gold muốn thể hiện tài năng rap của mình trước công chúng. Anh chàng bắt đầu gia nhập cộng đồng underground.

Nếu vẫn còn mơ hồ những thông tin về Bình Gold là ai? Vẫn đang còn băn khoăn thắc mắc những tranh cãi về anh chàng dân chơi thế hệ diss này thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây nhé!

Tên tuổi của Bình Gold bắt đầu nổi, được công chúng biết đến nhiều là vào năm 2017. Anh là rapper chơi thế hệ diss. Có lẽ rất nhiều người còn lạ lẫm với định nghĩa mới này. Trong thuật ngữ rap thì Diss có nghĩa là rapper sử dụng lyric trên nền nhạc với mục đích công kích vào một đối tượng nào đó. Vì vậy mà lyric trong Rap Diss thường xuất hiện khá nhiều những câu chữ gai góc, thậm chí có phần tục tĩu.

Anh không học qua trường lớp nhạc viện chuyên nghiệp nào. Tuy nhiên, với lòng đam mê mãnh liệt với âm nhạc cùng với sự giúp đỡ của bạn bè Bình Gold đã nghiêm túc theo đuổi lĩnh vực này. Anh đã thể hiện tài năng của mình không hề đơn giản, nhanh chóng nổi tiếng với các tác phẩm như Bốc bát họ, Quan hệ rộng, Đớ, Lái Máy bay…

Bình Gold cũng đã diss kha khá những rapper có tiếng trong giới ở thời điểm đó. Anh đã diss track như BANGGG (diss Sol'Bass và Pjpo), Dạy Bảo (diss B Ray), F**k Choi (diss RichChoi)... Bên cạnh đó, trong những track của mình, Bình Gold cũng có nhắc đến tên một số rapper khác với thái độ vô cùng gay gắt chẳng hạn như Wowy, Karik, Young H…

Sau một loạt track diss các rapper có tiếng, Bình Gold nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội, anh chàng này được đàn anh Lil Shady giúp phát hành MV Bốc Bát Họ trên kênh YouTube Lil Shady. Vì thuộc hàng gạo cội trong giới underground nên khi có sự giúp sức của Lil Shady, Bình Gold như được góp thêm sức mạnh, được nhiều người trong giới và các bạn trẻ yêu rap biết đến.

Bình Gold nổi tiếng cho ra đời tác phẩm "Ông Bà Già Tao Lo Hết"

Đặc biệt, Lil Shady và Bình Gold có một màn kết hợp vô cùng ăn ý cho ra đời tác phẩm “Ông Bà Già Tao Lo Hết”. MV này đã đạt được thành công vang dội khi đạt được hơn 21,5 triệu view trên YouTube. Đây cũng là sản phẩm có số view cao nhất trong sự nghiệp của Bình Gold.

Mặc dù, Bình Gold tuy không tham gia Tik Tok, nhưng trên mạng xã hội này lại có trào lưu “alo anh bình gold có phải không ạ”. Đây là một trend mới được rất nhiều bạn trẻ yêu thích từ trích đoạn trong MV Quan hệ rộng. Cứ như thế tên tuổi của Bình Gold ngày càng được biết đến rộng rãi hơn.

Mới đây nhất vào ngày 7/2 anh chàng cũng cho ra một sản phẩm mới là “Bịt Khẩu Trang Vào”. Bản rap diss này được gửi gắm rất nhiều thông điệp ẩn ý, không chỉ khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang vì dịch mà còn đả động đến ViruSs. Dân mạng khi nghe xong bài này dân mạng đều hiểu, Bình Gold muốn nhắm vào ai.

Theo đuổi cách rap theo hướng mumble rap, ca từ phóng khoáng, sắc bén cộng thêm với phần hình ảnh có sự phản cảm. Nên âm nhạc của Bình Gold được mọi người gắn mác là ăn chơi và mặc kệ sự đời. Nhưng cũng chính vì có màu sắc âm nhạc khác biệt nên âm nhạc của Bình Gold nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Với 2 năm demo và 2 năm hoạt động chính thức, tên tuổi của Bình Gold đã nâng tầm rất nhiều. Loạt sản phẩm triệu view cho đến lượng người theo dõi trên kênh YouTube hơn 777 nghìn là đủ hiểu anh chàng này được quan tâm cỡ nào.

Cuộc chiến giữa Bình Gold và ViruSs

Gần đây virus corona ngày càng lan rộng khiến người dân lo lắng thì cuộc chiến giữa Bình Gold và ViruSs cũng ngày càng lan rộng, được không ít cộng đồng mạng quan tâm. Mọi nhất cử nhất động của 2 nhân vật chính đều được “dân chúng” theo dõi sát sao.

Bình Gold là người không ngại thêm một tí drama vào giữa diss track

Để làm nóng thêm không khí tranh cãi, Bình Gold không ngại “châm” thêm một tí drama vào giữa diss track của mình ngay khi còn chưa hạ nhiệt. Bình Gold đã đăng tải một artwork miêu tả anh chàng đang ngồi trong xe ô tô, phía trên bầu trời là những chú “Virus” đang bị sét đánh, bức ảnh đi kèm với caption “Xin lỗi nếu như T vô tình huỷ sự nghiệp của M”.

Ngay khi bức ảnh và dòng trạng thái được đăng lên, cư dân mạng đã hiểu ngay ra vấn đề track diss ViruSs vô cùng căng đến từ Bình Gold đã được bắn ra. Những người chơi hệ “hít hà drama” cũng chưa phân định ai thắng thua trong thời cuộc này.

Nhưng mà cư dân mạng rất nhiều người bức xúc, cho rằng có lẽ Bình Gold vì quá tập trung vào drama mà quên mất việc tìm hiểu sơ qua một chút về ViruSs. Bình Gold giống như một chú ngựa mới lớn, khá háo thắng. Vì vậy, rất nhiều cư dân mạng nhanh tay vô bình luận “Muốn phá hủy cái gì của virus”. Bởi không phải tự dưng cư dân mạng ưu ái gọi viruSs là Mr. Sự Nghiệp. ViruSs không chỉ là 1 streamer và hay làm clip reaction. Mà sự nghiệp của ViruSs rất vĩ đại, muốn phá cũng rất khó. Để mà liệt kê sự nghiệp của ViruSs thì rất mỏi tay đấy. Ai ai cũng phải công nhận ViruSs là hot streamer kiêm nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc, CEO ViruSs Studio với 80 nhân sự, Giám đốc của Marketing Gear VN và VTV Play, Đại sứ của Facebook Gaming...

Ngay cả kênh YouTube của ViruSs cũng có sức nóng rất lớn mang về 4 triệu lượt sub. ViruSs cũng là một trong những streamer đời đầu tại Việt Nam. Gia sản của Virus cũng thuộc hạng khủng với nhiều BĐS tại khu vực Trung tâm thậm chí được tạp chí New York Times vinh danh. Vì vậy, chưa biết ai thắng hay bại, nhưng có 1 điều chắc chắn rằng những điều Bình Gold ám chỉ khó mà thành sự thật.

Hiện nay, khó mà kiếm được đối thủ nào có thể đọ lại độ “ngông” của Bình Gold. Chưa bàn đến việc đá xoáy hay đá xiên ai đó thì việc MV thường có nhiều cảnh các nữ diễn viên trong trang phục khá mát mẻ, lyrics thường được viết thoáng và táo bạo về nhiều chủ đề, MV của Bình Gold cũng là một chủ đề đáng nói, gây bàn lượng xôn xao. Nhưng cũng chính vì vậy mà nam ca sĩ trẻ tuổi này đã hút một lượng khán giả cho riêng mình.

Cuộc chiến giữa Bình Gold và ViruSs chưa có hồi kết

Hiện nay, anh cũng mới ra một ca khúc mới, mang tên “Trơn”. Đây là một ca khúc dễ nghe, dễ quẩy, mang tính giải trí cao, mở ra một thời kỳ mới đầy sôi động ở thị trường nhạc Việt. Hơn nữa, Bình Gold nổi tiếng là một hit-maker vô cùng “chịu chơi” qua các MV. Mỗi một MV được đầu tư kỹ càng với những căn biệt thự khang trang, siêu xe, du thuyền, quần áo hàng hiệu cùng các món trang sức lấp lánh. Vì vậy, sắp tới khán giả vô cùng trông chờ Bình Gold sẽ ra một MV mới hoành tráng để dành tặng người mộ, đồng thời đánh dấu sự tài năng và độ phá của anh.

Qua những thông tin trên đây, hy vọng bạn đã biết rõ hơn về Bình Gold là ai? Cũng như biết rõ hơn về anh chàng là con người như thế nào để hiểu hơn về dòng âm nhạc mà anh theo đuổi. Nếu bạn cũng là một người yêu thích rapper chơi hệ diss thì hãy thường xuyên theo dõi hoạt động của anh chàng cá tính này nhé!