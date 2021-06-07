Rapper Tiến Đạt - Kín tiếng sau bao ồn ào, hạnh phúc viên mãn bên vợ trẻ

Ngoài câu chuyện tình đẹp với Hari Won thì hầu như người ta không biết gì nhiều về tiểu sử Đinh Tiến Đạt. Vì anh rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Anh xuất thân trong gia đình như thế nào? Học vấn ra sao gần như chẳng ai biết.

Đinh Tiến Đạt sinh ngày 24/1/1981 là một ca sĩ, rapper nổi tiếng Việt Nam. Anh từng là tay break-dance của vũ đoàn Hoàng Thông. Không chỉ nổi tiếng về chất giọng hay, là rapper có nhiều người hâm mộ mà Đinh Tiến Đạt còn nổi tiếng bởi mối tình kéo dài 9 năm với nàng ca sĩ người Hàn gốc Việt Hari Won. Chuyện tình của hai người được rất nhiều người ngưỡng mộ thế mà cuối cùng thì đường ai nấy đi vào đầu năm 2016.

Gần đây, thông qua việc tranh cãi liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng ở khu vực chân cầu Phú Mỹ thuộc quận 2 (TP.HCM). Khán giả mới biết thêm được một chút thông tin về gia đình anh. Gia đình anh sở hữu hơn 2.000 m2 đất ở khu vực này.

Xuất thân của Rapper Tiến Đạt hiện nay vẫn là một bí ẩn. Vì Tiến Đạt là nghệ sĩ làm việc theo đam mê, không sân si trong giới. Nhiều nguồn thông tin cho hay, anh được sinh trưởng trong một gia đình khá giả, có mẹ là một doanh nhân. Vì vậy, nhiều người trong giới nói Đinh Tiến Đạt đi hát chỉ vì đam mê không phải vì tiền. Gia đình anh được cho là có nhiều bất động sản tại các khu vực trung tâm thành phố.

Để sở hữu được diện tích đất lớn ở quận 2, quả là gia đình Đinh Tiến Đạt cũng không phải “dạng vừa đâu”. Giàu có tầm cỡ mới có cơ ngơi và sở hữu bất động sản khủng như thế.

Sự nghiệp nghệ thuật của Đinh Tiến Đạt

Đinh Tiến Đạt được anh em, bạn bè và đồng nghiệp gọi với cái tên thân thương là Mr.Dee. Với dáng người nhỏ bé nhưng có kỹ năng nhảy và hát rap đỉnh cao, anh chàng nhanh chóng tạo nên dấu ấn ở làng nhạc Việt. Thời điểm đó thể loại rap kén người nghe. Tuy nhiên, nhờ vào sự kết hợp giữa anh và nữ ca sĩ Thanh Thảo trong Chàng và nàng giúp Tiến Đạt trở thành rapper hạng A bấy giờ.

Ngay sau đó, danh tiếng của anh ngày càng được nhiều khán giả biết đến hơn. Giới trẻ cũng tiếp cận nhanh chóng dòng nhạc rap, trở nên rất thịnh hành.

Các sản phẩm âm nhạc của rapper Đinh Tiến Đạt thường có màu sắc rất chân thực về cuộc sống hiện tại. Lột tả được hết cảm xúc của con người, dễ chạm đến trái tim người nghe.

Trong đó, Never give up là một MV đậm chất Đinh Tiến Đạt, giống với con người anh ở ngoài đời thật, đơn giản không cầu kỳ nhưng chăm chút trong đầu tư, cách dàn dựng. Bối cảnh của MV chỉ đơn giản là một phòng thu nhưng người xem vẫn không thể rời mắt khỏi màn hình khi anh rap, nhảy, giao tiếp với ban nhạc, với phong cách tự tin, sôi nổi. Sau này khi anh và Hari Won quen nhau và yêu, các ca khúc của cô phần nào cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi chất âm nhạc của Đinh Tiến Đạt.

Tiến Đạt rất thành công với dòng nhạc rap kén người nghe vào những năm 2000

Tiến Đạt từng làm khán giả say mê với nhiều ca khúc đầu những năm 2000 như Vũ khúc Romeo, Rời xa, Tiếc mà chi, Hãy ra đi… Hình ảnh chàng rapper cá tính, nhỏ con in sâu trong lòng nhiều khán giả 8X. Phong cách rap của anh cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều rapper hiện nay.

Phần lớn, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, các ca sĩ diễn viên thường tranh thủ ra các bài hát, sản phẩm điện ảnh để quảng bá hình ảnh, khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí. Nhưng với Tiến Đạt thì hoàn toàn ngược lại, khi đã tạo được danh tiếng trong giới âm nhạc, Đinh Tiến Đạt bỗng tạm ngưng sự nghiệp.

Hơn 10 năm, anh không ra mắt sản phẩm mới. Mãi đến tháng 9/2016, Tiến Đạt mới gây chú ý khi tái xuất bằng một MV hài hước, vui nhộn mang tên Giáo dục công dân.

Trong những năm ở ẩn, Tiến Đạt chuyển hướng sang kinh doanh và làm chủ. Gia thế giàu có của anh cũng dần được tiết lộ. Sau ca hát, anh mở quán cà phê ở trung tâm TP.HCM.

Đinh Tiến Đạt - Thiếu gia mê nhạc rap, thích đồ cổ

Anh chàng rapper Tiến Đạt là một thiếu gia giàu có và vô cùng kín tiếng, không sân si trong giới. Nhiều người nhận xét Rapper Đinh Tiến Đạt - thiếu gia sống khác người ở showbiz Việt. Anh dửng dưng với câu chuyện trên mạng xã hội như thể đó là việc chẳng hề liên quan đến mình.

Nếu có cơ hội đến thăm quán cà phê của Tiến Đạt ở trung tâm TP.HCM, bạn sẽ bất ngờ với phong cách trang trí ở nơi đây. Anh bày biện với phong cách rất cổ, hoài niệm về thời xưa. Bởi anh có sở thích là sưu tập đồ cổ, sở hữu nhiều món đồ đắt tiền và những chiếc xe cổ có giá trị.

Thậm chí mẹ anh cũng phải nhận xét rằng “Thời buổi người ta đi xe hơi, ngồi sofa, hát bằng dàn loa khủng thì Đạt làm ngược lại tất cả: đi xe vespa cổ, ngồi ghế gỗ, dàn loa cổ, micro cũng cổ nốt”.

Tiến Đạt - thiếu gia thích chơi đồ cổ và là ông bố chu đáo của showbiz Việt

Thích chơi đồ cổ, nhưng không phải cứ cũ là cổ. Để đạt được khả năng đánh giá tương đối chính xác giá trị đồ cổ quả là không dễ dàng một chút nào. Phải công nhận Tiến Đạt là một người sành sỏi trong lĩnh vực này, những người mới tập tành vào giới chơi đồ cổ đều phải há hốc mồm trước khối lượng kiến thức mà mà anh có được. Tích lũy nhiều năm kinh nghiệm, phải chịu khó nghiên cứu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, địa lý... thì Tiến Đạt mới có được một lượng kiến phú phong phú như hiện giờ và trở thành tay chơi đồ cổ có tiếng.

Hạnh phúc viên mãn với vợ trẻ sau khi chia tay Hari Won

Sau khi kết thúc chuyện tình 9 năm, Hari Won và Tiến Đạt đều đã tìm ra được một nửa yêu thương đích thực. Về phía Hari, cô ca sĩ người Hàn gốc Việt đã kết duyên cùng với ông xã Trấn Thành, phát triển sự nghiệp nở rộ. Còn Tiến Đạt, anh tập trung cho công việc kinh doanh, không xuất hiện rầm rộ trên truyền thông, ít chia sẻ về gia đình. Vì vậy, người ta vô cùng tò mò về tiểu sử Rapper Tiến Đạt.

Cuối năm 2018, Đinh Tiến Đạt bất ngờ thông báo chuyện kết hôn, lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng. Cô dâu của anh là Lê Thụy Vy, anh và cô tìm hiểu khoảng một năm trước khi tiến đến hôn nhân. Trong khoảng thời gian hai người quen nhau, Tiến Đạt vô cùng kín tiếng về chuyện hẹn hò. Ngay cả ngày tổ chức hôn lễ anh cũng không tiết lộ. Hai người đã tổ chức một đám cưới ngọt ngào và lãng mạn, diễn ra cả ở cả quê cô dâu, trong sự chúc phúc của người thân, đồng nghiệp, người hâm mộ.

Thuỵ Vy, kém nam rapper Tiến Đạt 10 tuổi, có nhan sắc và làm trong lĩnh vực truyền thông. Trước giờ Tiến Đạt rất kiến tiếng, sau khi yên bề gia thất anh còn kín tiếng hơn, tạm xa showbiz để lui về hậu trường. Dù có bị nhắc tên thì Tiến Đạt cũng rất hiếm hoi nhắc tên và đề cập đến người yêu cũ.

Hiện tại Tiến Đạt đang hạnh phúc viên mãn bên vợ trẻ Thụy Vy

Sau khi kết hôn, không bao lâu sau Tiến Đạt – Lê Thụy Vy đón nhận tin vui. Hiện tại vợ chồng Tiến Đạt đã có nhóc tỳ đầu lòng. Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của gia đình. Tiến Đạt cũng rất ra dáng ông bố đảm, phụ vợ chăm con, dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ. Tạm gác lại mọi chuyện, cuộc sống của Tiến Đạt hiện tại yên bình và hạnh phúc bên vợ đẹp con thơ.

Vì vậy, khán giả hâm mộ phần nào cũng bớt phần tiếc nuối cho mối tình 9 năm của chàng rapper. Bỏ lại hết phần quá khứ, tiểu sử Tiến Đạt bây giờ đã sang trang mới, thành đạt và hạnh phúc với gia đình nhỏ vô cùng viên mãn.