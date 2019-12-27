Giấu giếm chán chê, rapper Tiến Đạt đã chịu khoe con lại còn đăng ảnh cực nhí nhố khiến fan ‘bật cười’

Hậu trường 27/12/2019 11:25

Những hình ảnh mới nhất của quý tử nhà rapper Tiến Đạt và bà xã Thụy Vy đang thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng.

Sau 1 năm kết hôn, vợ chồng rapper Tiến Đạt và Thụy Vy đang vô cùng hạnh phúc khi tổ ấm nhỏ có thêm thành viên mới. Được biết, quý tử đầu lòng của cặp đôi có tên thân mật là Finn và nay đã gần 3 tháng tuổi.

Trên mạng xã hội, Thụy Vy và ông xã hiếm khi chia sẻ thông tin liên quan đến con trai. Cặp đôi chỉ thỉnh thoảng khoe ảnh chụp quý tử từ phía sau hoặc khéo léo che mặt con.

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Cặp đôi tránh để lộ mặt con trước công chúng - Ảnh: FB

Tuy nhiên, mới đây, nam rapper bất ngờ gây chú ý khi thoải mái chia sẻ hình ảnh con trai đến khán giả. Qua hình ảnh đăng tải, con trai Tiến Đạt được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Bên cạnh đó, biểu cảm nhí nhố của nam rapper và con trai còn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

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Bài đăng của Tiến Đạt - Ảnh: FB

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Biểu cảm hài hước của Finn và bố - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Đinh Tiến Đạt, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến anh và khen ngợi vẻ đáng yêu của Finn: “Chúc mừng nhé!”, “Cưng xỉu hà”, “Em bé đáng yêu quá anh ơi”, “Trộm vía bé đáng yêu quá”, “Chúc mừng Đạt nhé”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân của mình, bà xã Tiến Đạt – Thụy Vy cũng đăng ảnh cận mặt con trai kèm dòng trạng thái: “Xin chào con là Finn (không phải Fin cafe đâu nha cô chú ơi). Mẹ nói là nuôi con rất tốn kém nên hôm nay con ngoi lên đây cám ơn bố tạo điều kiện cho con mặc đồ “hịn” nhất Việt Nam nha”.

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Bà xã Thụy Vy khoe ảnh cận mặt con - Ảnh: FB

Mặc dù trước đó, hình ảnh của cậu bé đã bị rò rỉ khi vợ chồng nam rapper tham dự tiệc sinh nhật của MC Yumi Dương. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tiến Đạt và Thụy Vy chính thức công khai ảnh cận mặt con trước công chúng.

Dự tiệc sinh nhật bạn thân, vợ chồng rapper Đinh Tiến Đạt vô tình để lộ mặt quý tử

Dự tiệc sinh nhật bạn thân, vợ chồng rapper Đinh Tiến Đạt vô tình để lộ mặt quý tử

Sau thời gian giấu kín, hình ảnh cận mặt con trai rapper Tiến Đạt - bé Finn bất ngờ bị rò rỉ khiến nhiều người thích thú.

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