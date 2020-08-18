Hết bị Trấn Thành đến Hari Won 'đào mộ' quá khứ, vợ chồng Đinh Tiến Đạt có động thái bất ngờ

Hậu trường 18/08/2020 16:25

Sau phát ngôn của vợ chồng Trấn Thành và Hari Won, mọi động thái của Đinh Tiến Đạt và bà xã Thụy Vy thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng.

Sau những ồn ào trong quá khứ, bộ ba Trấn Thành - Hari Won - Đinh Tiến Đạt đều tìm được hạnh phúc riêng. Trong khi Trấn Thành và Hari Won đang là cặp vợ chồng đình đám được chú ý nhất nhì Vbiz hiện nay thì Đinh Tiến Đạt có cuộc sống bình lặng bên vợ con.

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Trong khi Trấn Thành và Hari Won là cặp đôi quyền lực của showbiz Việt hiện nay...
Hết bị Trấn Thành đến Hari Won 'đào mộ' quá khứ, vợ chồng Đinh Tiến Đạt có động thái bất ngờ - Ảnh 2
... thì Đinh Tiến Đạt gần như rút lui khỏi làng giải trí, sống bình lặng bên vợ con - Ảnh: Internet

Thế nhưng mới đây, vợ chồng "Xìn-Ri" lại khiến dư luận xôn xao khi bất ngờ nhắc lại chuyện cũ trên sóng truyền hình.

Cụ thể, Trấn Thành bị cho là kém duyên khi trêu chọc thí sinh của một chương trình âm nhạc có tên Tiến Đạt: "Chào Tiến Đạt, anh không hy vọng em họ Đinh". Trong một chương trình khác, giọng ca "Anh cứ đi đi" bất ngờ nhắc lại chuyện cũ khi bênh vực chồng: "Đến hiện tại, nhiều người vẫn nghi ngờ chuyện Trấn Thành có phải người thứ ba hay không? Tôi xin khẳng định mình đã kết thúc mối quan hệ với người cũ từ trước". Những phát ngôn của vợ chồng Trấn Thành đã gây ra ý kiến trái chiều.

Giữa lùm xùm, Đinh Tiến Đạt và bà xã Thụy Vy lần lượt đăng tải những dòng chia sẻ ẩn ý lên trang cá nhân. Dù không "chỉ mặt đặt tên" bất kỳ ai, nhưng không ít người đoán rằng nam Rapper đang ngầm nhắc đến chuyện vừa qua.

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Vốn là người kín tiếng, đây là lần hiếm hoi Đinh Tiến Đạt đăng tải status ẩn ý giữa lùm xùm có liên quan đến mình - Ảnh: FB
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Thụy Vy chia sẻ nhẹ nhàng trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Trong bài chia sẻ về sự im lặng của Tiến Đạt, đáng chú ý là câu: "Cũng là con người với nhau, đừng ép ai vào đường cùng, chỉ vì muốn thỏa mãn cảm giác hả hê trong phút chốc. Hạnh phúc thực sự chưa bao giờ đến từ việc xao động tâm can bởi hơn thua được mất, hạnh phúc thực sự đến từ sự bình lặng yên ả trong tâm hồn mỗi chúng ta".

Trước đó, Thụy Vy - vợ Đinh Tiến Đạt cũng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Chuyện cũ mình bỏ qua...".

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Từ khóa:   vợ Đinh Tiến Đạt rapper Đinh Tiến Đạt Trấn Thành và Hari Won

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