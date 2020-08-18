MC Thảo Vân đăng ảnh tóc dài dịu dàng 20 năm trước, sao Việt vào khen nức nở

Hậu trường 18/08/2020 15:26

Khác với hình ảnh tóc ngắn cá tính ở hiện tại, MC Thảo Vân của 20 năm trước vô cùng dịu dàng, đằm thắm với mái tóc dài gây thương nhớ.

Trên trang cá nhân, MC Thảo Vân bất ngờ đăng tải hình ảnh quá khứ. Thời điểm này, cô đang để kiểu tóc dài thướt tha vô cùng nữ tính. Nhân đây, bà mẹ đơn thân cũng tiết lộ lý do không để tóc dài nữa: "Cái hồi 30, 31 xuân gì đó, tóc cũng dài như ai chứ đùa đâu! Nhưng mỗi lần gội là một lần ép tóc cho thẳng nên mệt lắm, đành tóc ngắn cho tiện".

Trong ảnh, nữ nghệ sĩ trông hết sức thùy mị với mái tóc dài qua vai. Trang phục áo dài truyền thống càng giúp cô trở nên nữ tính hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, phong cách trang điểm nhẹ nhàng càng giúp cô thêm xinh đẹp.

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Nhan sắc dịu dàng của MC Thảo Vân trong quá khứ - Ảnh: FB

Bài viết của MC Thảo Vân nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp. Hầu hết mọi người dành những lời "có cánh" cho nhan sắc của nữ nghệ sĩ thời trẻ.

MC Diễm Quỳnh bày tỏ: "Giờ vẫn trẻ thế và tóc thì tém cá tính hơn", BTV Hoài Anh viết: "Em ấn tượng hình ảnh này của chị vô cùng!", MC Thành Trung khen ngợi: "Chị mình vẫn trẻ lắm", nghệ sĩ Vân Dung hoài niệm: "Ôi ngày xưa ơi"... Bên cạnh đó, mọi người nhận xét mái tóc tém của vợ cũ Công Lý cũng rất hợp với cô. 

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Ở tuổi 50, nữ nghệ sĩ vẫn được khen xinh đẹp, cá tính - Ảnh: FB
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Sau biến cố hôn nhân, MC Thảo Vân sống bình yên bên con trai - Ảnh: FB

MC Thảo Vân sinh năm 1970, là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình phía Bắc. Cô từng đổ vỡ cuộc hôn nhân với nghệ sĩ Công Lý. Sau khi ly hôn, nữ MC được ngưỡng mộ khi giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ và gia đình chồng.

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Từ khóa:   Thảo Vân con trai Thảo Vân vợ cũ Công Lý

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