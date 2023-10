Trần Dần là ai? Lý giải lý do nổi tiếng của đệ nhất tiên tri vũ trụ Trần Dần

Theo những thông tin tìm hiểu trên internet, được biết “nhà tiên tri” Trần Dần có tên thật là Trần Dần và còn được gọi với biệt danh là Tiger Tran. Nhiều nơi cho rằng ông tên Dần sở dĩ do ngày tháng năm sinh có tận “Ngũ Hổ”. Ông được biết đến là một người của chế độ VNCH cũ và hiện đang sinh sống tại Mỹ.

Tuy nhiên, ông vẫn thu hút được một lượng fan khá lớn. Có hơn 220 nghìn lượt theo dõi trên fanpage facebook của ông. Có đến hàng triệu lượt xem cho mỗi video/ clip livestream của ông. Video của ông được theo dõi với nhằm mục đích chính là giải trí. Đồng thời, cộng đồng mạng thường đem hình ảnh của ông để chế ảnh meme.

Trần Dần còn có sở thích chính là livestream. Mỗi lần livestream đều thu hút hàng chục, trăm ngàn view.

Chi tiết thông tin về nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần

Tên thật: Trần Dần

Quê quán: Người Việt gốc Hoa

Nơi sinh sống: Mỹ

Ngày sinh: Vào 5h sáng, ngày 24/2/1950 (Âm lịch ngày 6 tháng Giêng năm Canh Dần. Bởi sinh ngày 6 tháng Giêng năm Canh Dần nên theo tử vi là ông sinh vào Giờ Dần – Ngày Dần – Năm Dần.

Facebook: Tiên Tri Vũ Trụ Trần Dần

Theo tiết lộ của ông Dần, bản thân là người Việt, gốc Hoa. Gia đình Trần Dần có đến 8 người con, ông đứng thứ 6 trong gia đình. Cha của ông là người hẹ, làm nghề thuốc Đông Y. Còn mẹ là người Triều Châu. Theo chia sẻ của Ông Trần Dần, bản thân từng có 10 đời vợ.

2. Lý do khiến nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần nổi tiếng khắp MXH?

Thời gian trở lại, cái tên Trần Dần nổi tiếng và trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Nguyên nhân bởi:

Trần Dần sở hữu những clip tấu hài, phát ngôn ngô nghê, có dấu hiệu bị hoang tưởng (cũng có thể ông cố tình như thế để được nổi tiếng). Ông thường bị đem ra chế giễu và châm biếm. Cũng theo nhiều người, nhằm để bản thân nổi tiếng, ông đã cố ý làm màu hết sức.

Cộng đồng mạng chia sẻ nhiều nhất với những câu nói hài hước của ông là: “Chửi thề c,.., đồ vô văn hóa” hay “Tao có súng này, tao bắn mày á!”,…

Nếu như cô Minh Hiếu đi đường quyền nổi tiếng. Thì Trần Dần cũng “hot” không kém trên mạng xã hội và là cái tên được nhiều người chế ảnh meme. Những bức ảnh mà ông chia sẻ nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt và chính là nguồn cảm hứng đề tài cho những bức ảnh meme hài hước, “bựa” của nhiều bạn trẻ. Rất nhiều những Fanpage mang tên Trần Dần cũng mọc lên.

Điển hình nhất có lẽ là meme Trần Dần bắn súng. Đi đâu, bạn cũng có thể thấy meme này.

Trong đó, thời gian vừa qua, cộng đồng mạng “ chao đảo” với meme Trần Dần bắn súng cực nổi tiếng. Xuất hiện hàng loạt đoạn clip tấu hài, nhạc Trần Dần 4.0, Trần Dần remix,…

3. Những câu nói của Trần Dần

Bên cạnh những phát ngôn khá dị và vui nhộn, Nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần cũng có những phát ngôn không hay khiến không ít người phê phán gay gắt.

Phải kể đến những câu nói của Trần Dần gây HOT mạng xã hội như sau:

Đx…tao bắn mày á

Có súng đây nè!

Chửi thề Con …

Thằng vô văn hoá!

Chút tao lốc mày

Nó chọc tui

Sao mày hỗn láo thế? Hả?

Thằng lưu manh, láo cá chx'

Thằng này chắc cảm tình viên, đặc phái viên gì của,....

Quý vị nên nhớ…Amen

Amen…tui đạo Phật mà

1 người làm chẳng nên non mà 3 cây chụm lại làm thành hòn núi cao

Nếu thích thì vô mà không thích thì vô

Cầu xin thượng đế, hồn thiêng sông núi, các bậc siêu….nhân

Tao cho mày đi ... luôn

Cá làm tay sai cho CS.

4 + 4 = 16 triệu

Minh định rất rõ ràng giữa chánh và tà, giữa sài…….sai và đúng

Quát do nem? Que du mon? Nghĩa là mời anh về cơ quan điều tra những gì anh tự vỗ ngực xưng tên

Cha nó có lú thì chú nó cũng lú

Cớ sao buồn này Kim….những ngày sầu lo

4. Nhà Tiên Tri Vũ Trụ Trần Dần tái xuất với tình yêu cùng bà Phương Hằng

Bà Nguyễn Phương Hằng là doanh nhân đạt được thành công thu hút sự chú ý của dư luận, cộng đồng mạng cực lớn.

Bên cạnh những livestream nhắm vào những chủ đề nóng bỏng, các nghệ sĩ tên tuổi. Bà còn thu hút bởi cách ăn nói hài hước, không gây nhàm chán.

CEO Phương Hằng chia sẻ có một người yêu cô say đắm, đó chính là Trần Dần

Im hơi lặng tiếng sau một thời gian dài, nhà tiên tri Trần Dần bỗng lại tái xuất với một đoạn video nói về vụ việc lùm xùm có liên quan tới CEO Nguyễn Phương Hằng. Theo khẳng định chắc nịch của ông, “Bà Hằng là người khác thường và làm chuyện phi thường”.

Đáp lại, vào ngày 25/5/2021, trong buổi livestream của CEO Phương Hằng, cư dân mạng quan tâm đến chi tiết cô Phương Hằng chia sẻ có một người yêu cô say đắm, đó chính là Trần Dần. Cái tên Trần Dần bất ngờ xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp “Em hết sợ anh Dũng bỏ em rồi. Hôm nay anh Dũng có bỏ em em cũng không hối hận đâu. Bởi em có anh Trần Dần say mê em lắm nha quý vị”. Sở dĩ có việc này là do trước đó Trần Dần đã…tỏ tình công khai với bà Hằng.

Theo đó, cô cũng chia sẻ về clip Trần Dần khen ngợi cô hết mực trong livestream này. Thậm chí, CEO Phương Hằng có thể hẹn hò, yêu xa với ảnh mà thôi. Đây là điều mới lạ, hài hước khiến cho cư dân mạng không khỏi bật cười.

Nếu chỉ thoáng nhìn thì những video clip hình ảnh với những câu nói, hành động nhảm nhí, hài hước của Trần Dần vô thưởng vô phạt, đơn thuần chỉ nhằm mục đích giải đáp, cung cấp thông tin cho người xem về một vấn đề nào đó trong đời sống chính trị, xã hội, tự nhiên v.v.. Tuy nhiên cũng cần cẩn thận bởi có thể sau khi đã lôi kéo một lượng lớn fan đăng ký, theo dõi tài khoản sẽ có những đòn hiểm khác được tung ra.

Hy vọng với những thông tin vừa chia sẻ trên đây về chi tiết tiểu sử, sự nghiệp Trần Dần sẽ giúp bạn biết rõ hơn về Nhà tiên tri vũ trụ này. Cùng tiếp tục theo dõi để cập nhật nhiều hơn những bài viết mới nhất về những hiện tượng mạng, người nổi tiếng hiện nay.