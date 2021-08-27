Tiểu sử ca sĩ Lan Vy - Bản sao của Lệ Quyên có thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp âm nhạc

Lan Vy tên thật là Hà Vy, sinh ra ở Bình Dương, hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Con đường ca hát của Lan Vy được xem là duyên phận. Trước đó, nhận thấy lợi thế của mình là ca hát, để kiếm sống cô đã xin biểu diễn ở các buổi tiệc lễ nhỏ. Tuy nhiên, nhờ có tài năng trời phú, giọng hát cao, ngọt lịm nên cô được khán giả yêu quý, càng ngày cô càng tiến sâu hơn trong lĩnh vực ca hát.

Nữ ca sĩ Lan Vy nổi lên từ cuối năm 2019 với các chủ đề âm nhạc Bolero. Đồng thời cô cũng cover lại các bài nhạc trẻ. Nhờ có giọng hát cao, nội lực, các bài hát khi được phát hành trên youtube thu hút được rất nhiều lượt nghe của khán giả. Nhờ đó, khi mà chưa nổi tiếng như giờ, cô cũng thường xuyên được mời đi biểu diễn ở các hội nghị tiệc lễ, Livestream. Còn bây giờ khi đã có tiếng tăm, cô được các phòng trà sân khấu mời với tư cách là ca sĩ chuyên nghiệp.

Đây là bước ngoặt lớn giúp cô đánh bóng tên tuổi. Nhờ đó, cô có cơ hội được hợp tác với nhiều ca sĩ Bolero nổi tiếng như là Quang Lê, ca sĩ Đan Lê, ca sĩ Lê Minh Trung… Với tần suất xuất hiện nhiều lại cùng với các danh ca có tên tuổi trên thị trường âm nhạc nên cái tên Lan Vy cũng được nhiều người biết đến hơn. Người ta cũng xem cô như là “Ngọc Nữ” mới của dòng nhạc Trữ tình.

Những ngày đầu đi hát cô lấy nghệ danh là Hạ Vy. Với tài năng âm nhạc cộng với ngoại hình đẹp, duyên dáng, cô dần đi diễn ở các show lớn hơn như sự kiện của các tổ chức hoặc phòng trà phần lớn ở miền Nam. Ngay khi ra mắt khán giả, cô nàng được xuất hiện trong các video chương trình sân khấu âm nhạc Bolero như TÌNH Bolero – Nhạc Xưa Để Đời và Nam Việt Trữ Tình…

Lan Vy được xem là "Ngọc Nữ" mới của dòng nhạc Bolero

Suốt 3 năm đi diễn, cô đã tích lũy cho mình được rất nhiều kinh nghiệm. Ngày càng tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Lan Vy hướng đến theo đuổi 2 dòng nhạc là Bolero và nhạc trẻ. Tuy nhiên, cô nàng ưa chuộng với dòng nhạc Bolero hơn. Trong một buổi Livestream cô nàng chia sẻ lý do cô thích Bolero hơn là vì dòng nhạc Bolero cho cô cảm giác gần gũi, giai điệu du dương da diết và phù hợp với chất giọng của mình hơn. Cô cũng chia sẻ thêm là ngay từ nhỏ cô đã luyện tập, theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc và cũng may mắn được mọi người quan tâm yêu mến nên mới gặt hái được nhiều thành công như bây giờ.

Sự nghiệp của ca sĩ Lan Vy trước khi tham gia Solo cùng Bolero

Lần đầu tiên Lan Vy biểu diễn năng khiếu của mình là tại một buổi tiệc lễ ở Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2018. Sau đó cô hợp tác với Duy Chinh Bolero. Anh là một trong những “giọng ca Livestream” bán hàng nổi đình nổi đám với hơn 2 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội năm 2020. Xuất thân của anh chàng này không phải dạng vừa đâu, trước đây anh đã từng là dược sĩ sau đó chuyển hướng sang kinh doanh cá nhân bán hàng, đồng thời hát theo yêu cầu của người hâm mộ trên Facebook Livestream từ năm 2017.

Trước khi nổi tiếng Lan Vy cộng tác với Duy Chinh Bolero

Từ khi cộng tác với Duy Chinh Bolero, cô nàng được giới thiệu trên Livestream của anh với tư cách là khách mời. Bởi vì cô nàng cũng đã sử dụng sản phẩm mà anh đang bán, có hiệu quả tốt. Được Duy Chinh Bolero giới thiệu với cái tên là Lan Vy, người hâm mộ cũng từ đó ấn tượng với tài năng ca hát duyên dáng và sở hữu lối nói chuyện dí dỏm thân thiện của cô. Cũng kể từ đó, Lan Vy cùng với Duy Chinh Bolero cùng nhau xuất hiện để phục vụ âm nhạc cho khán giả trên Livestream.

Ca sĩ Lan Vy cũng bắt đầu thực hiện cover nhiều bài hát được nhiều khán giả yêu quý. Danh tiếng của cô bắt đầu lan rộng, tất cả video ca hát cover của cô được đăng tải tên trang Facebook fanpage và 2 kênh Youtube của mình. Danh tiếng cứ thế đồn xa, cái tên Lan Vy cũng trở nên thật gần gũi với những người yêu nhạc Bolero.

Ca sĩ Lan Vy xuất sắc vào Vòng chung kết Solo cùng Bolero

Năm 2021, ca sĩ Lan Vy đánh dấu sự trở lại của mình bằng việc tham gia chương trình Solo cùng Bolero. Trước đó cô nàng đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng giọng ca ngọt ngào, chất giọng Mi thứ nội lực cuốn hút, phong cách nhấn nhá câu giọng, có phần giống với nữ ca sĩ Lệ Quyên. Vì vậy, người ta đặt cho cô cái tên là bảo sao hoàn hảo của “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên.

Lan Vy là một trong 4 cái tên được vào vòng chung kết song ca cùng Bolero

Vì vậy, ngay trọng tập 1 của chương trình Solo cùng Bolero, nữ ca sĩ đã được Ban Giám Khảo chú ý đến. Cô thể hiện bài hát “Khóc Thầm” của Cố nhạc sĩ Lam Phương với phần hát đơn ca. Cô nàng được ca sĩ Phi Nhung nhận xét là hát có cách riêng của mình nhưng xử lý không đẹp lắm. Tuy nhiên, qua các số phát sóng thì đến tập 8, Đàm Vĩnh Hưng không ngại đưa ra góp ý gay gắt khi cô nàng có cách hát giống với Lệ Quyên.

Theo dõi màn thể hiện của Lan Vy, Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn đưa ra nhận xét cô có màn thể hiện giống với Lệ Quyên. Cũng đưa ra lời khuyên cho cô nàng là phải là chính mình thì mới được khán giả đón nhận, hãy lựa chọn sự riêng biệt làm tài sản cho mình thì nhất định sẽ thành công.

Trong tập 8 này, Lan Vy vẫn tiếp tục khoe giọng hát nội lực của mình. Với màn thể hiện ca khúc Buồn làm chi em ơi vì cách hát còn nhiều nét giống với Lệ Quyên nên Đàm Vĩnh Hưng không lựa chọn cô vào vòng tiếp theo, nhưng may mắn vẫn mỉm cười với cô khi được Phi Nhung lựa chọn. Vậy nên cô là một trong 3 cái tên được đi tiếp vào vòng trong Song ca cùng Bolero với Hiền Anh (do Đàm Vĩnh Hưng chọn) và Đức Hạnh (NSƯT Vũ Thành Vinh chọn). Hứa hẹn trở thành gương mặt tươi sáng thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp âm nhạc của mình.

Mặc dù lựa chọn Lam Vy vào vòng trong nhưng Phi Nhung cũng đưa ra lời khuyên cho cô nàng là: Em đừng bao giờ giống người khác vì nếu giống người ta thì bước đường của em chỉ tới đây thôi. Bởi trong ca hát thì phải vượt qua ngưỡng, qua cái bóng của người khác thì mới có thể tiến đến một đẳng cấp mới, phải cố gắng thật nhiều cũng không sẽ uổng phí với những gì mình có.

Một số sản phẩm âm nhạc của ca sĩ Lan Vy được khán giả yêu thích

Hiện tại, các bài hát được Lan Vy biểu diễn thu hút đông đảo lượt xem từ khán giả. Dù là biểu diễn tại các sân khấu phòng trà hay cô hát theo yêu cầu Livestream của khán giả cũng được mọi người yêu thích. Vì vậy, các video âm nhạc của cô khi đăng tải lên trang Facebook và kênh Youtube của các đơn vị âm nhạc lớn nhỏ khác như: TÌNH Bolero – Nhạc xưa để đời, Nam Việt Trữ Tình, Truyền Hình Vĩnh Long Giải Trí, Duy Chinh Bolero, Lê Minh Trung Entertainment… đều có lượt nghe online rất khủng.

Sau khi nổi tiếng, Lan Vy được cộng tác với nhiều danh ca nổi tiếng

Tuy nhiên, để thành công hơn nữa, cô cần làm cho người ta thấy được thực lực của mình, thoát khỏi cái mác bản sao hoàn hảo của “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên. Lan Vy cần chọn khác biệt để có bản chất riêng. Bởi đây mới là thứ giúp cô nổi bật trong lĩnh vực ca hát đồng thời cũng là thứ tạo nên sức mạnh, tạo nên con người, tạo nên những gì tinh túy nhất mà hễ nhắc đến tên Lan Vy là khán giả lại nhớ đến.

Thực ra sự khác biệt, bản sắc riêng chúng ta không cần phải tạo ra hay đi tìm, bởi sinh ra chúng ta đã có sẵn rồi. Quan trọng là chúng ta có muốn để cho người khác thấy được sự khác biệt đó hay không. Hy vọng trong tương lai Lan Vy sẽ có những bùng nổ mới. Lúc đó khi nhắc đến tiểu sử ca sĩ Lan Vy người ta sẽ nhớ đến bản sắc riêng của cô chứ không phải là sự hao hao ăn theo danh tiếng của người khác như hiện tại.