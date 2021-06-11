Sau lùm xùm ‘động quỷ’, ăn chặn cát-xê, Phi Nhung vẫn tươi rói khiến fan ‘cà khịa’ ‘thôi diễn đi Phi cô nương’

Mặc dù vướng phải lùm xùm nhưng có lẽ ca sĩ Phi Nhung vẫn không quan tâm mấy. Cô vừa chia sẻ hình ảnh tươi roi rói lên trang cá nhân khiến fan khó hiểu cô đang nghĩ gì.
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Ca sĩ Phi Nhung đang vướng hết “phốt” này đến “phốt” khác. Sau khi bị bà Hằng réo trong livestream với biệt danh Phi Phi cô nương thì ngay sau đó Phi Nhung đã bị Duy Mạnh lôi lên trang cá nhân cho rằng cô xúi mình chửi bà Phương Hằng.
Gần đây nhất là loạt “phốt” liên quan đến Hồ Văn Cường, cô bị nam "hacker bạc tỷ" của bà Phương Hằng tố lợi dụng trẻ em và cho rằng Hồ Văn Cường đang phải sống trong “động quỷ” khiến dư luận hoang mang.
Giữa hàng loạt vận xui liên tục ập đến, nữ ca sĩ Phi Nhung đã có động thái đáp trả và chính con nuôi của cô cũng lên tiếng đính chính rằng mọi chuyện không hề có thật. Bên cạnh đó, cô cũng phản bác lại những cư dân mạng đã công kích trang cá nhân của mình bằng lời lẹ vô cùng lịch sự.
Mới đây, Phi Nhung đã lên mạng khuyên người dân nên đeo khẩu trang và giữ gìn an toàn trong thời buổi dịch bệnh COVID-19 nhận nhiều phản hồi của khán giả. Nhiều fan cho rằng cô vẫn khá rạng rỡ và tươi tắn.
Hiện tại, lùm xùm của cô vẫn đang đặt nhiều câu hỏi cho khán giả. Nhiều fan hi vọng cô mau chóng vượt qua ‘đợt đại hạn’ này để tiếp tục cống hiến cho khán giả và những người hâm mộ vẫn luôn yêu thương cô.