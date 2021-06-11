Sau lùm xùm ‘động quỷ’, ăn chặn cát-xê, Phi Nhung vẫn tươi rói khiến fan ‘cà khịa’ ‘thôi diễn đi Phi cô nương’

Ca sĩ Phi Nhung đang vướng hết “phốt” này đến “phốt” khác. Sau khi bị bà Hằng réo trong livestream với biệt danh Phi Phi cô nương thì ngay sau đó Phi Nhung đã bị Duy Mạnh lôi lên trang cá nhân cho rằng cô xúi mình chửi bà Phương Hằng.

Ca sĩ Phi Nhung đang trải qua 'đại hạn' khiến nhiều khán giả yêu mến cô vẫn đang lo lắng cho thần tượng của mình - Ảnh: Internet

Gần đây nhất là loạt “phốt” liên quan đến Hồ Văn Cường, cô bị nam "hacker bạc tỷ" của bà Phương Hằng tố lợi dụng trẻ em và cho rằng Hồ Văn Cường đang phải sống trong “động quỷ” khiến dư luận hoang mang.