Sau lùm xùm ‘động quỷ’, ăn chặn cát-xê, Phi Nhung vẫn tươi rói khiến fan ‘cà khịa’ ‘thôi diễn đi Phi cô nương’

Hậu trường 11/06/2021 16:01

Mặc dù vướng phải lùm xùm nhưng có lẽ ca sĩ Phi Nhung vẫn không quan tâm mấy. Cô vừa chia sẻ hình ảnh tươi roi rói lên trang cá nhân khiến fan khó hiểu cô đang nghĩ gì.

Ca sĩ Phi Nhung đang vướng hết “phốt” này đến “phốt” khác. Sau khi bị bà Hằng réo trong livestream với biệt danh Phi Phi cô nương thì ngay sau đó Phi Nhung đã bị Duy Mạnh lôi lên trang cá nhân cho rằng cô xúi mình chửi bà Phương Hằng.

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Ca sĩ Phi Nhung đang trải qua 'đại hạn' khiến nhiều khán giả yêu mến cô vẫn đang lo lắng cho thần tượng của mình - Ảnh: Internet

Gần đây nhất là loạt “phốt” liên quan đến Hồ Văn Cường, cô bị nam "hacker bạc tỷ" của bà Phương Hằng tố lợi dụng trẻ em và cho rằng Hồ Văn Cường đang phải sống trong “động quỷ” khiến dư luận hoang mang. 

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Tuy nhiên, ngay sau bão táp dư luận nữ ca sĩ vẫn xuất hiện với thần thái tươi roi rói khiến fan cũng phần nào yên tâm hơn - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa hàng loạt vận xui liên tục ập đến, nữ ca sĩ Phi Nhung đã có động thái đáp trả và chính con nuôi của cô cũng lên tiếng đính chính rằng mọi chuyện không hề có thật. Bên cạnh đó, cô cũng phản bác lại những cư dân mạng đã công kích trang cá nhân của mình bằng lời lẹ vô cùng lịch sự.

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Một số fan vào hỏi thăm tình hình, gửi lời chúc cho ca sĩ Phi Nhung tuy nhiên cũng có cư dân mạng 'cà khịa' khuyên cô nên 'bớt diễn' khi đăng tải loạt ảnh tươi rói giữa bão dư luận - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, Phi Nhung đã lên mạng khuyên người dân nên đeo khẩu trang và giữ gìn an toàn trong thời buổi dịch bệnh COVID-19 nhận nhiều phản hồi của khán giả. Nhiều fan cho rằng cô vẫn khá rạng rỡ và tươi tắn.

Sau lùm xùm ‘động quỷ’, ăn chặn cát-xê, Phi Nhung vẫn tươi rói khiến fan ‘cà khịa’ ‘thôi diễn đi Phi cô nương’ - Ảnh 5
Bài đăng mới nhất của Phi Nhung kêu gọi mọi người ủng hộ quỹ mua vắc xin phòng chống COVID-19 - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, lùm xùm của cô vẫn đang đặt nhiều câu hỏi cho khán giả. Nhiều fan hi vọng cô mau chóng vượt qua ‘đợt đại hạn’ này để tiếp tục cống hiến cho khán giả và những người hâm mộ vẫn luôn yêu thương cô.

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Phi Nhung và Hồ Văn Cường chiếm sóng mạng xã hội với tin đồn lợi dụng và trục lợi cá nhân. Cô ca sĩ hải ngoại cũng không chịu im lặng khi đã lên tiếng đính chính cho bản thân.

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