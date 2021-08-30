Tiểu sử Việt Hương - Danh hài số một của Việt Nam có độ phủ sóng dày đặc

Việt Hương tên thật là Nguyễn Việt Hương, sinh ngày 15/10/1976 tại Tp Hồ Chí Minh. Cô sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, cha là nghệ sĩ xiếc Lâm Bằng, ông ngoại là nhà ảo thuật xiếc Huỳnh Thế Sơn, còn mẹ là Huỳnh Kiều Oanh. Khi mới chào đời, Việt Hương rất mũm mĩm, tròn tròn, nặng đến 3kg nên có biệt danh là bé Heo.

Không chỉ về tài năng diễn xuất mà nữ danh hài Việt Hương còn khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và con gái cùng khối tài sản lớn sở hữu sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Cô là một nghệ sĩ thành công trên nhiều lĩnh vực từ sân khấu hài kịch, gameshow, đến phim ảnh , hoạt động phủ khắp thị trường trong nước và hải ngoại.Vì vậy, cùng với Hoài Linh, Trấn Thành và Trường Giang… Việt Hương là nữ nghệ sĩ hài duy đắt show và có mức cát - xê luôn thuộc top cao nhất showbiz Việt hiện nay.

Mặc dù điều kiện gia đình khó khăn là thế nhưng cô vẫn cố gắng theo đuổi đam mê con đường nghệ thuật. Cô tham gia học tại trường Trường Nghệ thuật Sân khấu II (Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh). Ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường, Việt Hương đã sớm bộc lộ tài năng của mình. Vì vậy, cô tham gia rất nhiều cuộc thi. Vào năm 1995, Việt Hương đã đạt Huy chương Bạc cho Diễn viên xuất sắc trong Hội diễn Sân khấu Kịch nói Chuyên nghiệp Toàn quốc. Sau đó, cô còn giành được hàng loạt giải thưởng khác như Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, nữ Diễn viên xuất sắc nhất do Tạp chí Sân khấu bình chọn, Giải mai vàng cho diễn viên chính kịch… Cũng nhờ những giải thưởng này mà cô dễ dàng dẫn thân vào showbiz, gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp.

Chỉ sau 3 tháng sinh ra, cha mẹ Việt Hương chia tay. Từ đó cô sống trong sự thiếu thốn tình thương của cha. Cô được mẹ bế về sống cùng với bà ngoại. Gia cảnh không được khá giả nên cô phải làm đủ thứ nghề ở nhà hàng, quán ăn để phụ mẹ trang trải cuộc sống gia đình.

Sự nghiệp của diễn viên hài Việt Hương

Sự nghiệp của diễn viên hài Việt Hương khá thuận buồm xuôi gió. Sau khi liên tiếp gặt được các giải thưởng lớn, vào năm 2002, cô lập nhóm hài riêng. Nhóm hài của cô khá ăn ý, vậy nên từ năm 2003-2005 luôn được bình chọn là nhóm hài yêu thích nhất tại Gala Cười. Nhờ đó mà Việt Hương có bước tiến nhảy vọt, được xếp hạng vào các danh hài nổi tiếng nhất showbiz Việt.

Trái ngược với sự nghiệp thành công mỹ mãn thì cuộc hôn nhân đầu của cô lại thất bại. Vào năm 1999, nữ danh hài từng kết hôn với đạo diễn Nguyễn Quang Minh. Hai người đã có 3 năm chung sống cùng nhau. Nhưng sau đó đường ai nấy đi khiến cho nhiều đồng nghiệp và khán giả ngỡ ngàng. Nói về lý do tan vỡ, Việt Hương thừa nhận mình là người có lỗi. Bản thân giữ cái tôi quá lớn và không biết chăm lo gia đình chồng cũ. Chính bởi lần đổ vỡ này mà nữ danh hài đã rút kinh nghiệm, có cuộc sống hạnh phúc như hiện nay.

Sự nghiệp của Việt Hương khá thuận buồm xuôi gió

Vào năm 2007, Việt Hương đã tiến đến với người chồng hiện tại - nhạc sĩ Hoài Phương. Những sai lầm trong quá khứ đã giúp cô có hạnh phúc viên mãn trong hiện tại, một người chồng hết mực yêu thương mình và một cô con gái xinh xắn.

Sau khi tiến đến với nhạc sĩ Hoài Phương, Việt Hương cũng sang định cư bên Mỹ và cộng tác với Trung tâm Thúy Nga đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều lần hợp tác với nghệ sĩ Hoài Linh vô cùng ăn ý tạo nên tên tuổi cặp bài trùng Hoài Linh - Việt Hương.

Mặc dù định cư ở nước ngoài nhưng Việt Hương vô cùng yêu quê hương nên cô vẫn hoạt động vô cùng mạnh ở Việt Nam. Cô dành rất nhiều thời gian để tham gia đóng hài, sản xuất web dramma, đóng phim, tham gia gameshow trong vai trò giám khảo, khách mời ở các chương trình trong nước. Chồng nữ danh hài cũng rất ủng hộ cô. Mỗi khi lưu diễn xa nhà, chồng cô sẽ chăm sóc con gái, thậm chí thỉnh thoảng anh còn sang Việt Nam chăm sóc cho cô.

Vì vậy, Việt Hương làm gì, kể cả việc kinh doanh của công ty riêng đều hỏi ý chồng. Khi chồng đồng ý thì cô mới làm. Ngược lại, khi chồng làm gì cũng hỏi ý kiến vợ. Đúng là đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn.

Việt Hương hạnh phúc viên mãn bên nhạc sĩ Hoài Phương

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô cũng lấn sân sang kinh doanh. Hiện cô có cơ ngơi đồ sộ gồm một căn nhà ở Mỹ, một ở Việt Nam, nhà hàng và cả thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình. Hiện tại, Việt Hương là một trong những nữ danh hài thành công cả trên con đường sự nghiệp lẫn gia đình. Khiến công chúng, đồng nghiệp vô cùng ngưỡng mộ.

Nét diễn của Việt Hương

Nét diễn hài của Việt Hương vô cùng đa dạng. Cô khiến khán giả cười nghiêng ngả với miếng hài duyên dáng. Khả năng diễn xuất đỉnh cao, biến hóa nhanh chóng, phù hợp với từng tuyến nhân vật. Từ cô học sinh cho đến bà lão, từ ngây thơ cho đến gian xảo, từ người thông minh cho đến kẻ điên… Việt Hương đều đảm nhận thành công, biến hóa khôn lường, mang đến những phút giây giải trí tuyệt vời, xua tan hết những muộn phiền trong cuộc sống hàng ngày.

Nói đến sự thành công hôm nay, Việt Hương mãi luôn nhớ về người thầy Minh Nhí. Một phần nào đó nét diễn của cô cũng ảnh hưởng từ người thầy này. Minh Nhí đã dìu dắt và dạy dỗ, truyền cảm hứng để giúp cô có thêm động lực với nghề. Nhưng Minh Trí cũng là người thầy vô cùng nghiêm khắc, rèn rũa tinh tinh thần sắt giúp cô có tâm với mỗi vai diễn, mang đến những tác phẩm xuất sắc, truyền tải trọn vẹn đến công chúng.

Việt Hương nhớ lại, mỗi khi diễn sai là bị thầy chọi dép lên sân khấu. Cô cũng chia sẻ rằng ghét nhất là thầy chọi dép xong, bắt mình lượm dép mang xuống cho thầy để… chút thầy tiếp tục chọi. Minh Nhí cũng là thầy tài ba của hàng loạt nghệ sĩ như: Tiết Cương, Thúy Nga, Hạnh Thúy, Cao Minh Đạt...

Hiện nay, Việt Hương đã vô cùng thành công trong nghiệp diễn. Cũng giống như Hoài Linh, cô luôn có một tấm lòng rộng lượng, luôn giúp đỡ đàn em, đồng thời luôn giúp đỡ người khó khăn. Vì vậy, Việt Hương được biết đến là một trong những nghệ sĩ chăm làm từ thiện nhất nhì showbiz.

Nét diễn của Việt Hương vô cùng duyên dáng

Hơn nữa, là một người vô cùng đam mê với nghệ thuật nên cô cũng tự chi tiền túi để sản xuất các dự án như Em gái mưa (bản điện ảnh), Sài Gòn anh yêu kem… Những bộ phim này nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả. Mới đây nhất, cô còn ra mắt khán giả phim Trật tự mới với kinh phí lên đến hàng tỷ đồng. Trước đó không lâu, Việt Hương cũng tự mình đầu tư 6 tỉ đồng để thực hiện liveshow tại quê nhà dành tặng khán giả. Cô dành tặng miễn phí 11 ngàn 200 vé trên tổng 15 ngàn vé cho các bạn sinh viên. Số vé còn lại Việt Hương bán để gây quỹ từ thiện.

Nhìn lại hành trình vào nghề, tiểu sử Việt Hương, phải công nhận rằng nhờ sự duyên dáng và nét diễn tự nhiên, cô nhận được sự yêu mến của khán giả và gặt hái thành công trong nghề. Lúc mới vào nghề mức cát sê chỉ có 15.000 đồng, đến thời điểm hiện tại cô là một trong những danh hài có mức thù lao khủng, dao động khoảng 80 triệu đồng/show.

Hiện tại, cũng nhờ từ việc xây dựng hình ảnh “vợ chồng Sáu Bảnh” với danh hài Hoài Linh, cả hai nhận được không ít lời mời tham gia các chương trình cùng nhau. Tuy nhiên, cô cũng thẳng thắn chia sẻ, Việt Hương và Hoài Linh mà ráp lại với nhau thì tốn tiền lắm. Vậy nên chương trình nào có Hoài Linh thì không có Việt Hương, có Việt Hương thì không có Hoài Linh. Những chia sẻ chân thật này của cô càng khiến giả thêm yêu, thêm mến cô hơn.