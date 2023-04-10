Top những kiểu họa tiết không bao giờ lỗi mốt - nàng nào cũng nên sỡ hữu

Họa tiết hoa nhí chính là xu hướng nữ tính điệu đà nhất. Với vẻ đẹp xinh xắn và tươi tắn, các trang phục có họa tiết hoa nhí là trợ thủ đắc lực giúp các nàng tô điểm phong cách của mình.

Sự kết hợp hài hòa giữa màu sắc và chi tiết hoa nhỏ nhắn sẽ giúp chị em trông trang nhã, dịu dàng hơn. Phổ biến nhất trong các kiểu trang phục họa tiết hoa nhí chính là váy hoa. Váy hoa nhí vừa nổi bật tươi trẻ lại tinh tế và trang nhã lý tưởng.

Cái hay của trang phục mang họa tiết hoa nhí chính là item này không chỉ nổi bật, rực rỡ, hợp với bầu không khí vui tươi, sôi nổi mà còn mang đến cảm giác rạng rỡ và đầy sức sống cho người mặc.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Chấm bi

Hoạ tiết chấm bi phong phú và đa dạng, từ kích thước đến màu sắc quá quen thuộc với chúng ta. Bạn có thể dễ dàng phối hợp họa tiết này với bất kỳ loại trang phục nào.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Kẻ ngang

Họa tiết kẻ ngang luôn là lựa chọn hàng đầu của các tín đồ mặc đẹp. Sự đơn giản từ chi tiết đến màu sắc của các item kẻ ngang luôn phát huy tốt hiệu quả ''hack tuổi'' cho người mặc. Không những vậy, diện đồ kẻ ngang còn giúp diện mạo của bạn trông hiện đại, tinh tế hơn trong mắt tất cả mọi người. Kiểu hoa văn này cũng không hề khó trong việc phối đồ, bạn chỉ cần lưu ý một điều, đó là tránh kết hợp với các món đồ có họa tiết tương tự hoặc rối mắt hơn là được.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Sọc caro

Sọc caro vốn đã rất bắt mắt và nổi bật nên những trang phục mang họa tiết này thường có kiểu dáng đơn giản, thanh lịch. Tuy vậy, nó vẫn tôn lên vẻ trẻ trung, năng động cho chủ nhân nhờ màu sắc đa dạng.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Kẻ sọc

Tương tự như kẻ ngang, các đường kẻ sọc cũng là kiểu họa tiết tôn dáng cực tốt cho người mặc. Đặc biệt là với những cô nàng sở hữu thân hình mũm mĩm, trang phục kẻ dọc sẽ giúp nàng trông thon gọn và cao ráo hơn. Khi chọn mua, chị em hãy ưu tiên những chiếc áo, chiếc quần có đường kẻ nhỏ và mỏng bởi chúng sẽ trông thanh lịch, mềm mại hơn rất nhiều so với kẻ bản to.

Ảnh minh họa: Internet