5 kiểu áo sơ mi chuẩn styte Hàn Quốc mà cô gái nào cũng nên có trong tủ đồ

Thời trang 09/04/2023 18:18

Áo sơ mi luôn là item yêu thích của nhiều cô gái bởi độ tiện dụng, dễ phối đồ trong mọi thời điểm. Hãy cùng khám phá 4 kiểu áo sơ mi chuẩn style Hàn khiến nhiều cô gái đổ gục nhé.

Sơ mi cổ vuông to bản

Những kiểu áo sơ mi có phần cổ to bản lớn luôn được gái Hàn Quốc đặc biệt yêu thích. Thiết kế không chỉ dễ thương mà còn có thể điều chỉnh độ rộng của vai, che giấu được khá nhiều nhược điểm vóc dáng.

Ngoài kiểu cổ cánh sen đã quen thuộc thì năm nay thiết kế cổ vuông được ưa chuộng hơn cả. Thiết kế đậm style nước Pháp với sự mềm mại, cổ điển và nữ tính vô cùng. Thiết kế như thể dành riêng cho các nàng yểu điệu để diện cùng quần jeans, với mái tóc được buộc gọn điểm xuyết phụ kiện ngọt ngào.

5 kiểu áo sơ mi chuẩn styte Hàn Quốc mà cô gái nào cũng nên có trong tủ đồ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
5 kiểu áo sơ mi chuẩn styte Hàn Quốc mà cô gái nào cũng nên có trong tủ đồ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sơ mi giả vest

Kiểu cổ áo này thường có ở áo blazer, mang lại cảm giác chỉn chu đứng đắn, tuy nhiên, Xuân Hè năm nay bạn sẽ thấy các cô nàng xứ Kim Chi lăng xê nhiệt tình mẫu sơ mi với phần cổ 2 ve không khác gì blazer, vậy nên người ta gọi đó là sơ mi giả vest.

Với áo sơ mi, phần cổ 2 ve đã được cách điệu đôi chút, nhỏ nhắn và tinh tế hơn để giảm độ cứng nhắc cho từng thiết kế. Dáng áo vẫn phảng phất nét hoài cổ, dịu dàng bởi đa phần thiết kế đều trơn màu nhẹ nhàng giúp các nàng thêm duyên dáng, thanh lịch đến công sở mỗi ngày.

5 kiểu áo sơ mi chuẩn styte Hàn Quốc mà cô gái nào cũng nên có trong tủ đồ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

5 kiểu áo sơ mi chuẩn styte Hàn Quốc mà cô gái nào cũng nên có trong tủ đồ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi vải voan 

Nếu bạn là một cô nàng với phong cách bánh bèo, nữ tính thì đây chắc chắn là mẫu áo dành cho bạn. Nhờ thiết kế có phần nhẹ nhàng, cách điệu nên áo sơ mi nữ kiểu Hàn Quốc vải voan được rất nhiều chị em lựa chọn. Theo đó, bạn có thể chọn cho mình những mẫu áo có gam màu pastel với họa tiết nhỏ tinh tế để dễ dàng mix với các loại trang phục khác.

Áo sơ mi kết hợp quần jean, chân váy sẽ là lựa chọn hoàn hảo để bạn có một set đồ đi chơi, đi hẹn hò đó nhé!

5 kiểu áo sơ mi chuẩn styte Hàn Quốc mà cô gái nào cũng nên có trong tủ đồ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

5 kiểu áo sơ mi chuẩn styte Hàn Quốc mà cô gái nào cũng nên có trong tủ đồ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Sơ mi ruy băng

Chỉ nghe đến tên thôi đã cảm nhận được sự mềm mại, nhẹ nhàng của dáng sơ mi này. Thiết kế chuẩn phong cách nữ chính phim Hàn với áo lụa mềm, điểm thêm sợi ruy băng ở cổ. Các nàng có thể thắt nơ nhỏ xinh hay chỉ cần buộc đơn giản, gọn gàng là đã muôn phần xinh đẹp. Dáng sơ mi khiến các nàng nghĩ ngay đến hình ảnh "thư ký Kim" duyên dáng thanh lịch từng khiến chị em mê mẩn một thời.

Áo sơ mi tay phồng

Tay bồng với điểm nhấn cách điệu ở phần tay áo sẽ giúp chị em phái đẹp tôn lên vẻ sang trọng, lịch sự và dịu dàng. Đặc biệt, với những cô nàng bắp tay to thì không nên bỏ qua item này, bởi nó sẽ giúp che đi khuyết điểm giúp nàng tự tin hơn trong bộ cánh của mình.

Các nàng có thể phối áo sơ mi tây bồn cùng quần jean hay chân váy xòe, chân váy chữ A đều rất đẹp và thanh lịch.

5 kiểu áo sơ mi chuẩn styte Hàn Quốc mà cô gái nào cũng nên có trong tủ đồ - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

 

5 kiểu áo sơ mi chuẩn styte Hàn Quốc mà cô gái nào cũng nên có trong tủ đồ - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet
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