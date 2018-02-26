Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn nhẹ mà cô nàng mặt tròn nào cũng nên thử một lần trong đời

Thời trang 26/02/2018 17:34

Tóc ngắn là một xu hướng chưa bao giờ hết hot đối với phái đẹp. Hãy cùng cập nhật 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn đang “sốt sình sịch” dưới đây.

Bạn đang băn khoăn không biết chọn kiểu tóc ngắn nào cho hợp xu hướng, hãy tham khảo 7 mẫu uốn xoăn nhẹ cực kỳ đẹp dưới đây.

Tóc bob xoăn ngắn

Sở dĩ các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trên thế giới yêu thích kiểu tóc bob này đến vậy là vì nó khiến khuôn mặt trở nên dài và thon gọn hơn rất nhiều. Vậy nên, nếu nàng đang có một khuôn mặt bầu bĩnh, tròn trịa thì nên thử ngay kiểu tóc này.

Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn nhẹ mà cô nàng mặt tròn nào cũng nên thử một lần trong đời - Ảnh 1

Tóc bob xoăn ngắn cực kỳ phù hợp cho khuôn mặt tròn bầu bĩnh – Ảnh: Internet

Tóc ngắn xoăn cụp đuôi

Kiểu tóc này thường được uốn cụp vào trong để ôm lấy khung xương hàm. Chính bởi lẽ đó, kiểu tóc ngắn uốn xoăn cụp đuôi hoàn toàn giúp che khuyết điểm cho khuôn mặt góc cạnh, mặt tròn rất hữu hiệu. Đặc biệt, kiểu tóc ngắn này sẽ mang lại cho nàng vẻ đẹp nữ tính, duyên dáng.

Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn nhẹ mà cô nàng mặt tròn nào cũng nên thử một lần trong đời - Ảnh 2

Tóc ngắn xoăn cụp đuôi che khuyết điểm cho nàng mặt tròn hoặc góc cạnh - Ảnh: Internet

Tóc bob ngắn xoăn nửa đầu

Kiểu tóc bob xoăn nửa đầu đang rất được ưu chuộng nhờ sự "lăng xê" nhiệt tình của hàng loạt ngôi sao đình đám xứ Hàn. Không cầu kì, kiểu cách nhưng lại rất trẻ trung, năng động, đặc biệt, kiểu tóc này phù hợp với mọi khuôn mặt kể cả mặt góc cạnh hay mặt tròn.

Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn nhẹ mà cô nàng mặt tròn nào cũng nên thử một lần trong đời - Ảnh 3

Tóc bob ngắn xoăn nửa đầu phù hợp với mọi khuôn mặt – Ảnh: Internet

Tóc bob ngắn xoăn nhẹ nhàng

Nếu nàng sở hữu một khuôn mặt tròn thì tóc bob xoăn nhẹ nhàng chính là  sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Kiểu tóc hiện đại này sẽ khiến gương mặt tròn bầu bĩnh của nàng trở nên thon gọn, cân đối và thanh thoát hơn.

Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn nhẹ mà cô nàng mặt tròn nào cũng nên thử một lần trong đời - Ảnh 4

Tóc bob ngắn xoăn nhẹ nhàng phù hợp với nàng mặt tròn – Ảnh: Internet

Tóc bob ngắn xoăn cả đầu

Mặc dù đã xuất hiện từ rất lâu nhưng đây vẫn là kiểu tóc được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn. Bằng cách tạo mái dài che gần nửa khuôn mặt, kiểu tóc này sẽ “xóa tan” mọi khuyết điểm giúp nhan sắc thêm phần hoàn hảo.

Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn nhẹ mà cô nàng mặt tròn nào cũng nên thử một lần trong đời - Ảnh 5

Tóc bob ngắn xoăn cả đầu che khuyết điểm khuôn mặt – Ảnh: Internet

Tóc bob ngắn xoăn đuôi

Tóc bob xoăn đuôi sẽ khiến gương mặt bạn trông tinh tế hơn, đồng thời giúp tôn lên những đường nét thanh tú trên khuôn mặt

Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn nhẹ mà cô nàng mặt tròn nào cũng nên thử một lần trong đời - Ảnh 6

Tóc bob ngắn xoăn đuôi tôn đường nét khuôn mặt – Ảnh: Internet

Tóc ngắn xoăn mái lệch

Bất cứ một cô nàng nào diện kiểu tóc ngắn này đều trông vô cùng trẻ trung và xinh xắn. Mái lệch có thể che đi một phần khuôn mặt tạo cảm giác nhỏ nhắn và đáng yêu hơn. Mái lệch kết hợp với chút uốn xoăn nhẹ nhàng làm mái tóc trở nên bồng bềnh hơn.

Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn nhẹ mà cô nàng mặt tròn nào cũng nên thử một lần trong đời - Ảnh 7

Tóc ngắn uốn xoăn mái lệch mang lại vẻ trẻ trung – Ảnh: Internet

Trên đây là top 7 kiểu tóc xoăn nhẹ mà các nàng nên thử thay đổi để đón chào năm mới này. Hãy chọn cho mình một kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt mình nàng nhé!

Bộ sưu tập 10 kiểu tóc ngắn ngang vai đẹp 'thần thánh', cứ cắt là khiến chàng ‘mê như điếu đổ’

Bộ sưu tập 10 kiểu tóc ngắn ngang vai đẹp 'thần thánh', cứ cắt là khiến chàng ‘mê như điếu đổ’

Tóc ngắn ngang vai là xu hướng tóc đang thống lĩnh giới thời trang đầu năm 2018, đồng thời nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của chị em phụ nữ. Các kiểu tóc ngắn ngang vai dưới đây sẽ là những gợi ý hoàn hảo nhất giúp bạn gái trở nên sành điệu và cuốn hút hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tóc ngắn rẽ ngôi tóc ngắn tóc bob Tóc ngắn tém đẹp

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt