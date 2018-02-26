Top 7 kiểu tóc ngắn uốn xoăn nhẹ mà cô nàng mặt tròn nào cũng nên thử một lần trong đời

Sở dĩ các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trên thế giới yêu thích kiểu tóc bob này đến vậy là vì nó khiến khuôn mặt trở nên dài và thon gọn hơn rất nhiều. Vậy nên, nếu nàng đang có một khuôn mặt bầu bĩnh, tròn trịa thì nên thử ngay kiểu tóc này.

Bạn đang băn khoăn không biết chọn kiểu tóc ngắn nào cho hợp xu hướng, hãy tham khảo 7 mẫu uốn xoăn nhẹ cực kỳ đẹp dưới đây.

Kiểu tóc này thường được uốn cụp vào trong để ôm lấy khung xương hàm. Chính bởi lẽ đó, kiểu tóc ngắn uốn xoăn cụp đuôi hoàn toàn giúp che khuyết điểm cho khuôn mặt góc cạnh, mặt tròn rất hữu hiệu. Đặc biệt, kiểu tóc ngắn này sẽ mang lại cho nàng vẻ đẹp nữ tính, duyên dáng.

Tóc ngắn xoăn cụp đuôi che khuyết điểm cho nàng mặt tròn hoặc góc cạnh - Ảnh: Internet

Tóc bob ngắn xoăn nửa đầu

Kiểu tóc bob xoăn nửa đầu đang rất được ưu chuộng nhờ sự "lăng xê" nhiệt tình của hàng loạt ngôi sao đình đám xứ Hàn. Không cầu kì, kiểu cách nhưng lại rất trẻ trung, năng động, đặc biệt, kiểu tóc này phù hợp với mọi khuôn mặt kể cả mặt góc cạnh hay mặt tròn.

Tóc bob ngắn xoăn nửa đầu phù hợp với mọi khuôn mặt – Ảnh: Internet

Tóc bob ngắn xoăn nhẹ nhàng

Nếu nàng sở hữu một khuôn mặt tròn thì tóc bob xoăn nhẹ nhàng chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Kiểu tóc hiện đại này sẽ khiến gương mặt tròn bầu bĩnh của nàng trở nên thon gọn, cân đối và thanh thoát hơn.

Tóc bob ngắn xoăn nhẹ nhàng phù hợp với nàng mặt tròn – Ảnh: Internet

Tóc bob ngắn xoăn cả đầu

Mặc dù đã xuất hiện từ rất lâu nhưng đây vẫn là kiểu tóc được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn. Bằng cách tạo mái dài che gần nửa khuôn mặt, kiểu tóc này sẽ “xóa tan” mọi khuyết điểm giúp nhan sắc thêm phần hoàn hảo.

Tóc bob ngắn xoăn cả đầu che khuyết điểm khuôn mặt – Ảnh: Internet

Tóc bob ngắn xoăn đuôi

Tóc bob xoăn đuôi sẽ khiến gương mặt bạn trông tinh tế hơn, đồng thời giúp tôn lên những đường nét thanh tú trên khuôn mặt

Tóc bob ngắn xoăn đuôi tôn đường nét khuôn mặt – Ảnh: Internet

Tóc ngắn xoăn mái lệch

Bất cứ một cô nàng nào diện kiểu tóc ngắn này đều trông vô cùng trẻ trung và xinh xắn. Mái lệch có thể che đi một phần khuôn mặt tạo cảm giác nhỏ nhắn và đáng yêu hơn. Mái lệch kết hợp với chút uốn xoăn nhẹ nhàng làm mái tóc trở nên bồng bềnh hơn.

Tóc ngắn uốn xoăn mái lệch mang lại vẻ trẻ trung – Ảnh: Internet

Trên đây là top 7 kiểu tóc xoăn nhẹ mà các nàng nên thử thay đổi để đón chào năm mới này. Hãy chọn cho mình một kiểu tóc phù hợp nhất cho khuôn mặt mình nàng nhé!