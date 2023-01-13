Những mẫu đầm jean đang khiến tín đồ thời trang thế giới phải “điên đảo”

Với những mẫu đầm jean thời thượng, bạn sẽ trở nên trẻ trung và năng động hơn, phù hợp với mọi hoàn cảnh từ đi làm cho tới các cuộc vui chơi, dã ngoại, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán đang đến gần đấy nhé! Cụ thể là những mẫu đầm jean suông đẹp nhất, giúp các chị em tỏa sáng như nào?! Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cùng xem các tín đồ thời trang đang ưa thích nhất những mẫu đầm jean suông nào để học tập và ứng dụng nhé!

Lựa chọn những mẫu váy jean liền ngoài việc chú trọng chất liệu thoáng mát ra, bạn cũng cần nắm rõ những quy luật, cách phối đầm jean suông với giày dép, phụ kiện sao cho tổng thể thật hài hòa mà vẫn bắt mắt, để bạn trông không bị nhạt nhòa giữa đám đông.

Đầm jean sơ mi suông

Đầm sơ mi dáng dài chất liệu denim giả jean thoáng mát luôn là sự lựa chọn hàng đầu vừa thanh lịch lại vừa phóng khoáng. Điểm tiện lợi cho những dáng đầm sơ mi suông này là có thể dễ dàng kết hợp với nhiều loại giày dép, phụ kiện theo nhiều phong cách khác nhau.

Đầm jean sơ mi có thể là một món đồ thể hiện sự nữ tính!

Những cô nàng nữ tính có thể đeo thêm một chiếc thắt lưng da bản nhỏ ở eo giúp cho tổng thể trang phục gọn gàng và duyên dáng hơn. Kết hợp váy sơ mi jean với một đôi giày cao gót sẽ làm tôn lên đôi chân dài miên man của nàng, tạo cảm giác vóc dáng mảnh mai hơn.

Đầm jean sơ mi cũng có thể giúp chủ nhân trông khỏe khoắn, năng động hơn

Những cô nàng cá tính hơn có thể kết hợp với những đôi giày thể thao khỏe khắn cùng phụ kiện nổi bật giúp set đồ đỡ bị nhàm chán. Sơ mi jean thêu hoa cũng là một xu hướng đang được yêu thích trên thế giới vì nó mang vẻ đẹp vừa mềm mại vừa năng động, độc đáo.

Đầm yếm jean suông

Những cô nàng nhí nhảnh không thể bỏ qua những mẫu váy yếm jean suông. Với set đồ váy yếm jean cùng áo phông, trông bạn sẽ trẻ ra cả chục tuổi. Còn với những chị em “đứng tuổi” hơn, có thể mặc váy yếm jean cùng với một chiếc sơ mi trắng hoặc xanh nhạt ở bên trong, vừa nữ tính lại vừa trẻ trung.

Váy yếm jean có thể kết hợp với bất kỳ chiếc áo phông nào trong tủ của bạn!

Thay vì mặc những chiếc áo đơn sắc kiểu cơ bản, bạn có thể sáng tạo mặc bên trong váy yếm những chiếc áo croptop cá tính hoặc những chiếc áo sơ mi có thiết kế tay bồng, tay loe đang rất thịnh hành hiện nay. Một chiếc áo trễ vai cũng là lựa chọn không tồi đem lại sự mới mẻ cho bộ đồ của bạn.

Phá cách một chút với áo mặc kèm thiết kế cầu kỳ!

Đầm jean suông trễ vai

Hè 2018 không thể nào thiếu sự xuất hiện của những chiếc váy trễ vai mong manh, nữ tính. Chất liệu jean mỏng, mềm, có độ rủ cũng rất thích hợp với những chiếc váy có phần cổ áo trễ, giúp chị em khoe trọn bờ vai đầy cuốn hút của mình.

Váy jean suông đơn sắc sẽ trở nên cực kỳ bắt mắt nếu bạn lựa chọn những chiếc váy có phần cổ nhấn nhá bèo nhún, vai trễ vừa phải. Bộ đồ này sẽ càng “sang” hơn nếu bạn phối cùng với bộ trang sức nổi bật và đồng bộ cùng túi xách da cao cấp, giày cao gót hoặc xăng đan da.

Không thể bỏ qua mẫu váy jean suông trễ vai đang là xu hướng!

Đầm jean suông chưa bao giờ lỗi mốt vì chúng giúp chủ nhân có được một diện mạo tươi trẻ, luôn thoải mái trong mọi hoạt động. Một chiếc đầm jean sẽ khiến cho bạn không nổi bần bật giữa phố đông nhưng cũng không “chìm nghỉm” giữa xu hướng thời trang công sở quá đỗi “nghiêm túc”. Chỉ cần chú ý một chút trong cách kết hợp phụ kiện, bạn đã có ngay một bộ đồ thời thượng chẳng thua kém bất cứ tín đồ thời trang thứ thiệt nào.

Đầm jean hai dây xẻ tà cúc trước

Đầm jean cúc xẻ tà trước, vừa sexy lại siêu cá tính!

Tiếp đến chính là một em váy siêu quyến rũ nhưng cũng không hề mất đi sự năng động dành cho nàng. Gam màu xanh nhạt cũng không quá nổi bật nhưng lại đem đến một vẻ đẹp riêng, đầy sức cuốn hút.

Thiết kế cúc trước cùng dáng xẻ tà siêu gợi cảm, nàng mix cùng áo phông hoặc mặc không cũng đều xinh xắn. Một chiếc mũ rộng vành chất liệu cói hoặc mix cùng mũ lưỡi trai đều hợp vô cùng.

Đầm jean suông cổ tròn tay bồng dáng xòe

Đầm jean dáng xòe tay bồng thanh lịch!

Thiết kế thanh lịch nhưng vẫn không hề mất đi sự năng động, nàng có thể chọn ngay cho mình chiếc váy này. Với phần tà váy xòe to nữ tính, kết hợp cùng tay áo bồng tiểu thư, nàng hoàn toàn có thể mặc áo đi làm hoặc đi chơi cùng hội chị em.

Một chiếc kính gọng đen hay một đôi khuyên tai, một chiếc đồng hồ màu bạc là nàng đã có ngay một set đô đầy cá tính rồi đó.

Đầm jean hai dây dáng chữ A nữ tính

Đầm Jean chữ A cá tính và trẻ trung!

Điệu đà hơn nữa, các nàng cũng có thể chọn cho mình những mẫu đầm jean hai dây để mặc. Thiết kế của em váy này với dáng chữ A cực tôn dáng, giúp bạn che đi bụng mỡ hoặc hông to. Những cô nàng có dáng người quả lê rất hợp với thiết kế này.

Trên đây là tổng hợp những mẫu đầm jean đẹp xinh, cá tính cho các chị em diện chơi ngày xuân. Hy vọng qua bài viết này, các chị em sẽ lựa chọn được cho mình mẫu váy jean ưng ý nhất, để lên đồ đẹp xinh cho ngày tết đang đến gần này nhé! Chúc các chị em luôn đẹp xinh và rạng ngời mỗi ngày!