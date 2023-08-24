Muốn tăng độ nữ tính dịu dàng khi diện váy, chị em nhất định không được bỏ qua 4 kiểu tóc

Thời trang 24/08/2023 00:00

Những kiểu tóc dưới đây tuy có vẻ đơn giản nhưng nó sẽ làm tăng sự dịu dàng cho bạn khi mặc váy đấy.

Tóc buộc nửa

Tóc buộc nửa luôn gây ấn tượng ở nét nữ tính, có thể "ăn nhập" hoàn hảo với mẫu váy bạn đang diện. Tóc buộc nửa vừa gọn gàng vừa tăng thêm vẻ nữ tính ngọt ngào cho các nàng. Tuy nhiên, tóc buộc nửa tương đối kén mặt, dễ khiến vẻ ngoài trở nên "sến". Bí kíp chinh phục kiểu tóc này là kéo phồng phần tóc quanh đỉnh đầu, đồng thời để mái bay hoặc mái thưa để hô biến gương mặt gọn gàng hơn nhé. 

Muốn tăng độ nữ tính dịu dàng khi diện váy, chị em nhất định không được bỏ qua 4 kiểu tóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
Muốn tăng độ nữ tính dịu dàng khi diện váy, chị em nhất định không được bỏ qua 4 kiểu tóc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tóc búi

Búi tóc là cách nhanh nhất để có được vẻ ngoài gọn gàng. Kiểu tóc này giúp làm bừng sáng gương mặt, đem đến nét thời thượng, hiện đại cho chính chủ. Vẻ nữ tính của tóc búi là không cần bàn cãi. Do đó, đây là kiểu tóc hoàn hảo để chị em áp dụng khi diện váy. Các quý cô sành điệu luôn ghi điểm sang trọng khi áp dụng kiểu tóc búi, và họ đều có bí kíp. Thay vì búi tóc quá chỉn chu, chị em hãy tạo độ rối nhẹ cho mái tóc. Bên cạnh đó, để thừa ra hai lọn tóc lòa xòa trước trán cũng là một tuyệt chiêu rất hay, giúp tăng vẻ sang trọng, đồng thời khắc phục nhược điểm, thu gọn gương mặt.

Muốn tăng độ nữ tính dịu dàng khi diện váy, chị em nhất định không được bỏ qua 4 kiểu tóc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
Muốn tăng độ nữ tính dịu dàng khi diện váy, chị em nhất định không được bỏ qua 4 kiểu tóc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tóc dài buộc thấp

Tóc buộc thấp hóa ra chẳng hề nhạt nhẽo hay "thắm thơm" như nhiều người vẫn nghĩ bởi hội gái xinh sành mặc đang ghi điểm ầm ầm với kiểu tóc này. Nó thường được kết hợp với những trang phục nhẹ nhàng, thanh lịch, giúp hoàn thiện phong cách tinh giản nhưng vẫn nữ tính cho chủ nhân. Để nâng điểm trendy cho tóc dài buộc thấp, bạn hãy diện chun buộc tóc vải - món phụ kiện đang làm mưa làm gió hè này.

Muốn tăng độ nữ tính dịu dàng khi diện váy, chị em nhất định không được bỏ qua 4 kiểu tóc - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
Muốn tăng độ nữ tính dịu dàng khi diện váy, chị em nhất định không được bỏ qua 4 kiểu tóc - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Tóc xõa

Lựa chọn đơn giản nhất khi diện váy chính là xõa tóc để giúp tăng thêm nét dịu dàng và bay bổng cho vẻ ngoài. Các nàng cũng có khá nhiều lựa chọn nếu xõa tóc, đó có thể là tóc uốn xoăn lãng mạn, hoặc tóc ép thẳng hiện đại, trẻ trung. Muốn vẻ ngoài thêm nổi bật và long lanh, chị em hãy tô điểm kẹp tóc hoặc băng đô.

Muốn tăng độ nữ tính dịu dàng khi diện váy, chị em nhất định không được bỏ qua 4 kiểu tóc - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet
Muốn tăng độ nữ tính dịu dàng khi diện váy, chị em nhất định không được bỏ qua 4 kiểu tóc - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet
5 items đừng tiếc tiền mà hãy sắm ngay về tủ đồ, chị em diện lên kiểu gì cũng tôn dáng cực kỳ

5 items đừng tiếc tiền mà hãy sắm ngay về tủ đồ, chị em diện lên kiểu gì cũng tôn dáng cực kỳ

Muốn vóc dáng trông thon gọn và cao ráo hơn, chị em nhất định không được bỏ qua những items dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   thời trang kiểu tóc nữ tính kiểu tóc hot

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 49 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 54 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt