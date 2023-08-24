Muốn tăng độ nữ tính dịu dàng khi diện váy, chị em nhất định không được bỏ qua 4 kiểu tóc

Tóc buộc nửa luôn gây ấn tượng ở nét nữ tính, có thể "ăn nhập" hoàn hảo với mẫu váy bạn đang diện. Tóc buộc nửa vừa gọn gàng vừa tăng thêm vẻ nữ tính ngọt ngào cho các nàng. Tuy nhiên, tóc buộc nửa tương đối kén mặt, dễ khiến vẻ ngoài trở nên "sến". Bí kíp chinh phục kiểu tóc này là kéo phồng phần tóc quanh đỉnh đầu, đồng thời để mái bay hoặc mái thưa để hô biến gương mặt gọn gàng hơn nhé.

Búi tóc là cách nhanh nhất để có được vẻ ngoài gọn gàng. Kiểu tóc này giúp làm bừng sáng gương mặt, đem đến nét thời thượng, hiện đại cho chính chủ. Vẻ nữ tính của tóc búi là không cần bàn cãi. Do đó, đây là kiểu tóc hoàn hảo để chị em áp dụng khi diện váy. Các quý cô sành điệu luôn ghi điểm sang trọng khi áp dụng kiểu tóc búi, và họ đều có bí kíp. Thay vì búi tóc quá chỉn chu, chị em hãy tạo độ rối nhẹ cho mái tóc. Bên cạnh đó, để thừa ra hai lọn tóc lòa xòa trước trán cũng là một tuyệt chiêu rất hay, giúp tăng vẻ sang trọng, đồng thời khắc phục nhược điểm, thu gọn gương mặt.

Tóc buộc thấp hóa ra chẳng hề nhạt nhẽo hay "thắm thơm" như nhiều người vẫn nghĩ bởi hội gái xinh sành mặc đang ghi điểm ầm ầm với kiểu tóc này. Nó thường được kết hợp với những trang phục nhẹ nhàng, thanh lịch, giúp hoàn thiện phong cách tinh giản nhưng vẫn nữ tính cho chủ nhân. Để nâng điểm trendy cho tóc dài buộc thấp, bạn hãy diện chun buộc tóc vải - món phụ kiện đang làm mưa làm gió hè này.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tóc xõa

Lựa chọn đơn giản nhất khi diện váy chính là xõa tóc để giúp tăng thêm nét dịu dàng và bay bổng cho vẻ ngoài. Các nàng cũng có khá nhiều lựa chọn nếu xõa tóc, đó có thể là tóc uốn xoăn lãng mạn, hoặc tóc ép thẳng hiện đại, trẻ trung. Muốn vẻ ngoài thêm nổi bật và long lanh, chị em hãy tô điểm kẹp tóc hoặc băng đô.



Ảnh minh họa: Internet