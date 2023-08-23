5 items đừng tiếc tiền mà hãy sắm ngay về tủ đồ, chị em diện lên kiểu gì cũng tôn dáng cực kỳ

Chân váy ngắn có rất nhiều ưu điểm. Item này nhìn chung là tươi trẻ, ngọt ngào và giúp vẻ ngoài thêm phần sexy, thời thượng. Tuy nhiên quan trọng không kém, chân váy ngắn sẽ tạo cảm giác thoáng chân hơn khi diện, từ đó vóc dáng của người mặc trông cũng cao ráo hẳn. Thậm chí ngay cả khi không sơ vin và đi giày bệt, vóc dáng của bạn cũng không bị dìm nếu set đồ có sự xuất hiện của chân váy ngắn.

Áo dáng lửng vẫn là xu hướng được nhiều chị em ưa chuộng. Với phom dáng dài ngang hông, mẫu áo này sẽ tạo cảm giác chân dài hơn, chẳng cần sơ vin mà vẫn hack dáng như thường, Bên cạnh khả năng tôn dáng hiệu quả, áo dáng lửng còn ghi điểm ở nét trẻ trung và sành điệu. Có nhiều kiểu áo dáng lửng để chị em lựa chọn, chẳng hạn như áo thun năng động, áo len tăm trang nhã hay áo sơ mi thanh lịch.

Nói về các mẫu áo sơ mi hot trend ở hiện tại, chị em không nên bỏ qua áo sơ mi kẻ sọc. Với phom dáng oversized, áo sơ mi kẻ sọc giúp giấu nhược điểm tốt, ai cũng có thể mặc đẹp. Ngoài ra, các đường kẻ sọc còn tạo hiệu ứng vóc dáng thon thả. Áo sơ mi kẻ sọc nổi bật và trẻ trung, nên chị em không cần mix đồ cầu kỳ. Hãy kết hợp mẫu áo này cùng quần âu hoặc quần jeans đen/trắng, chị em sẽ có ngay outfit công sở chuẩn đẹp và thanh lịch.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Váy cổ chữ V nhấn eo

Mẫu váy với chi tiết "đắt giá" là cổ chữ V và nhấn eo sẽ không chỉ đem đến hiệu ứng mi nhon hơn cho vóc dáng, mà còn giúp bạn trông cao hơn. Kiểu váy này ghi điểm ở nét tinh tế, sành điệu, bạn không bổ sung thêm cho tủ áo quần thì thiệt mất bao nhiêu set đồ đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Áo blouse nhấn eo

Ngoài áo sơ mi, áo blouse được coi là món thời trang cần có trong tủ đồ đi làm. Áo blouse rất nữ tính và yêu kiều, giúp chị em hoàn thiện các set đồ nổi bật. Nếu muốn hack dáng hiệu quả, chị em đừng bỏ qua áo blouse nhấn eo. Đường nhấn eo nhẹ vừa tạo hiệu ứng dáng cao ráo, vừa giúp tổng thể trông mi nhon hơn và có thể khắc phục đặc điểm eo bánh mì. Ngay cả khi không sơ vin, chiều cao vẫn được "ăn gian" nếu chị em diện áo blouse nhấn eo.

Ảnh minh họa: Internet