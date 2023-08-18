Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây ấn tượng khi cập nhật lại style ăn mặc, tối giản nhưng vẫn năng động vô cùng

Thời trang 18/08/2023 01:15

Nếu thường xuyên theo dõi trang cá nhân của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, bạn có thể thấy phong cách ăn mặc của cô nàng dạo gần đây đã có sự thay đổi rõ rệt.

Ngoài đời, Đỗ Thị Hà có phong cách trẻ trung, đơn giản nhưng luôn nổi bật với chiều cao và gương mặt xinh đẹp. Với hình thể đẹp cùng đôi chân dài 1,11m, cô nàng ở thời điểm hiện tại ưu tiên style năng động khỏe khoắn, chuyển hướng sang những món đồ trẻ trung, năng động, đơn giản,... Khác với phong cách dịu dàng nữ tính như trước đây.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây ấn tượng khi cập nhật lại style ăn mặc, tối giản nhưng vẫn năng động vô cùng - Ảnh 1
Cô nàng ở thời điểm hiện tại ưu tiên style năng động khỏe khoắn, chuyển hướng sang những món đồ trẻ trung, năng động, đơn giản,...
Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây ấn tượng khi cập nhật lại style ăn mặc, tối giản nhưng vẫn năng động vô cùng - Ảnh 2
Phong cách dịu dàng của Đỗ Thị Hà trước đây.

Những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, thời trang đời thường của nàng hậu có sự xuất hiện của 2 màu trắng – đen là chủ yếu, không những thể còn đơn sắc, không hề có thêm các hoa văn hay chi tiết trang trí.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây ấn tượng khi cập nhật lại style ăn mặc, tối giản nhưng vẫn năng động vô cùng - Ảnh 3
Những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, thời trang đời thường của nàng hậu có sự xuất hiện của 2 màu trắng – đen là chủ yếu.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây ấn tượng khi cập nhật lại style ăn mặc, tối giản nhưng vẫn năng động vô cùng - Ảnh 4
 Không những thể còn đơn sắc, không hề có thêm các hoa văn hay chi tiết trang trí.

Dù theo style tối giản thì Đỗ Thị Hà vẫn trông thu hút ánh nhìn, nổi bật vô cùng. Nàng hậu có cả bộ sưu tập áo màu đen vô cùng phong phú để kết hợp thành nhiều set đồ khác nhau. Cô thường kết hợp áo thun ôm với quần ống rộng, là cách phối đồ không bao giờ lỗi mốt, giúp người mặc nhìn thon gọn cao ráo mà vẫn hợp mốt.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây ấn tượng khi cập nhật lại style ăn mặc, tối giản nhưng vẫn năng động vô cùng - Ảnh 5
 Nàng hậu có cả bộ sưu tập áo màu đen vô cùng phong phú để kết hợp thành nhiều set đồ khác nhau.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây ấn tượng khi cập nhật lại style ăn mặc, tối giản nhưng vẫn năng động vô cùng - Ảnh 6

Cô thường kết hợp áo thun ôm với quần ống rộng, là cách phối đồ không bao giờ lỗi mốt, giúp người mặc nhìn thon gọn cao ráo mà vẫn hợp mốt

Áo quây đen ôm dáng tiếp tục được cô trưng dụng khi phối quần cạp trễ, khoe bờ vai thanh mảnh, làn da trắng không tỳ vết. Cùng mẫu quần ống suông bụi bặm, Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hợp bodysuit hở lưng, làm nổi bật vòng eo "con kiến". Bộ cánh giúp Hoa hậu được khen trông tươi trẻ, quyến rũ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây ấn tượng khi cập nhật lại style ăn mặc, tối giản nhưng vẫn năng động vô cùng - Ảnh 7
Cùng mẫu quần ống suông bụi bặm, Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hợp bodysuit hở lưng, làm nổi bật vòng eo "con kiến". Bộ cánh giúp Hoa hậu được khen trông tươi trẻ, quyến rũ.

Ngoài ra, đồng hành cùng phong cách đời thường của Đỗ Thị Hà còn có áo thun và chân váy ngắn, giúp cô tôn đôi chân thon thả vốn có. Không những thế, khi mặc áo 3 lỗ, crop top với shorts, Hoa hậu Đỗ Thị Hà thường mix sơ mi dáng suông để tăng vẻ phóng khoáng. Công thức này giúp nàng hậu tăng phần kín đáo mà thời thượng hơn hẳn.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây ấn tượng khi cập nhật lại style ăn mặc, tối giản nhưng vẫn năng động vô cùng - Ảnh 8
Ngoài ra, đồng hành cùng phong cách đời thường của Đỗ Thị Hà còn có áo thun và chân váy ngắn, giúp cô tôn đôi chân thon thả vốn có.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây ấn tượng khi cập nhật lại style ăn mặc, tối giản nhưng vẫn năng động vô cùng - Ảnh 9
Không những thế, khi mặc áo 3 lỗ, crop top với shorts, Hoa hậu Đỗ Thị Hà thường mix sơ mi dáng suông để tăng vẻ phóng khoáng.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Thời điểm đăng quang, cô vấp phải không ít ý kiến trái chiều đến từ các fan sắc đẹp. Tuy nhiên bằng nỗ lực và tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ, Đỗ Thị Hà đã có một hành trình ấn tượng khi trở thành đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh - Miss World 2021 và lọt Top 13 nhờ chiến thắng phần thi phụ Digital Challenge (Truyền thông trực tuyến).

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây ấn tượng khi cập nhật lại style ăn mặc, tối giản nhưng vẫn năng động vô cùng - Ảnh 10
Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020.
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Từ khóa:   thời trang phong cách Đỗ Thị Hà style Đỗ Thị Hà

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