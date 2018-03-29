Chân váy đen và những cách phối đồ giúp chị em trở thành tâm điểm chú ý

Thời trang 29/03/2018 09:06

Chân váy đen là item thời trang quen thuộc và dường như cô gái nào cũng phải sở hữu ít nhất một chiếc trong tủ quần áo. Nếu muốn phối đồ với chân váy đen khác biệt, nổi bật hơn, bạn hãy tham khảo các cách dưới đây.

Vì quá quen thuộc nên việc làm mới chân váy đen là điều không phải ai cũng biết. Tuy nhiên, việc gì cũng có cách giải quyết của nó, dưới đây là các gợi ý phối đồ cùng item thời trang thông dụng này, bạn có thể tham khảo ngay.

1. Phối chân váy đen với áo thun 

Với những cô nàng ưa chuộng phong cách thời trang tối giản, basic thì cách nhanh nhất là phối áo thun cùng chân váy đen. Áo thun bạn có thể lựa những tông màu nude hoặc những màu tương phản với chân váy để tăng sự nổi bật, thu hút ánh nhìn.

Chân váy đen và những cách phối đồ giúp chị em trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 1

Đơn giản, nổi bật là điều mà cách phối đồ với chân váy đen, áo thun mang đến - Ảnh: Internet

Độ dài chân váy đen tùy thuộc vào không gian mà bạn sẽ tới, váy dài hay ngắn kết hợp với áo thun đều ổn.

2. Phối chân váy đen cùng áo sơ mi

Sơ mi là món đồ thường gặp của những cô nàng công sở vì thiết kế này toát lên vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng mà khéo léo mix-match thì vẫn sẽ trẻ trung.

Chân váy đen và những cách phối đồ giúp chị em trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 2

Chân váy đen và những cách phối đồ giúp chị em trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 3

Áo sơ mi voan dịu dàng hay denim cá tính đều có thể phối cùng chân váy đen - Ảnh: Internet

Áo sơ mi “bánh bèo” hay denim cá tính đều có thể kết hợp với chân váy đen.

3. Phối chân váy đen với áo len/dài tay

Một cách phối đồ với chân váy đen nữa chính là kết hợp cùng áo len dáng rộng hoặc áo thun dài tay. Việt Nam học hỏi xu hướng thời trang ở Hàn Quốc khá nhiều, cách phối này cũng vậy. Do cách kết hợp này kín đáo và khá dễ thương nên rất phù hợp với các bạn nữ có phong cách "kẹo ngọt".

Chân váy đen và những cách phối đồ giúp chị em trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 4

Áo len mix với chân váy đen cho những bạn nữ thích sự dễ thương - Ảnh: Internet

Tuy nhiên các bạn nữ cũng cần chú ý chọn áo len phù hợp với dáng người. Áo quá rộng sẽ khiến cơ thể bạn trở nên mập mạp và thấp hơn.

4. Phối chân váy đen với áo croptop/hai dây

Nếu bạn thích phong cách gợi cảm mà lại có sẵn chân váy đen trong tủ, hãy sắm thêm chiếc áo croptop hoặc áo hai dây để phối cùng.

Chân váy đen và những cách phối đồ giúp chị em trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 5

Chân váy đen và những cách phối đồ giúp chị em trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 6

Cách phối chân váy đen và áp croptop, áo hai dây này phù hợp với những cô nàng gợi cảm - Ảnh: Internet

Bất cứ cô gái nào ưa chuộng phong cách quyến rũ đều nên thử cách phối đồ với chân váy đen này một lần. Nó sẽ đặc biệt hiệu quả nếu các bạn có một thân hình thon gọn. Váy ôm màu đen sẽ tôn lên những đường cong gợi cảm, áo hai dây, áo croptop sẽ tôn lên vòng eo, bờ vai thanh mảnh của bạn gái.

5. Phối chân váy đen với áo ôm body

Nếu bạn có vòng 1 gợi cảm, hãy tôn lên vẻ đẹp đó cùng với cách phối đồ với chân váy đen này.

Chân váy đen và những cách phối đồ giúp chị em trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 7

Chân váy đen và những cách phối đồ giúp chị em trở thành tâm điểm chú ý - Ảnh 8

Phong cách cực kì cuốn hút khi mặc áo thun ôm sát cùng chân váy đen - Ảnh: Internet

Không ai có thể rời mắt trước một cô gái cá tính, gợi cảm mà vẫn khéo léo ăn mặc kín đáo như thế này. Dù vậy những cô nàng vòng 1 khiêm tốn hoàn toàn có thể sử dụng cách phối chân váy đen này. 

Chúc bạn luôn xinh và lung linh nhờ các cách phối đồ cùng chân váy đen trên.

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