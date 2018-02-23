Gợi ý cách phối đồ màu tím cho các cô nàng yêu thích vẻ đẹp mơ mộng, 'bánh bèo'

Thời trang 23/02/2018 19:59

Tím chính là màu lên ngôi trong năm 2018 này, vì vậy hãy "bỏ túi" cách phối những món đồ mang màu sắc ngọt ngào này dưới đây.

Màu tím là màu tượng trưng cho sự quyến rũ, tình yêu và sự lãng mạn. Không chỉ tạo cảm giác sang trọng, trang phục màu tím còn mang lại vẻ bí ẩn và nữ tính cho người diện. Bên dưới đây là một vài gợi ý phối đồ với màu tím bạn nên học ngay nếu ưa chuộng vẻ đẹp mộng mơ, ngọt ngào.

1. Váy suông màu tím

Kiểu dáng váy suông với màu tím pastel nhẹ nhàng sẽ khiến bạn đẹp một cách dịu dàng và nữ tính. Khi kết hợp đồ với màu tím bạn cũng không cần cầu kì quá về các phụ kiện đi kèm, càng đơn giản càng sang trọng.

Gợi ý cách phối đồ màu tím cho các cô nàng yêu thích vẻ đẹp mơ mộng, 'bánh bèo' - Ảnh 1

Gợi ý cách phối đồ màu tím cho các cô nàng yêu thích vẻ đẹp mơ mộng, 'bánh bèo' - Ảnh 2
Kiểu dáng váy suông với màu tím pastel nhẹ nhàng sẽ khiến bạn đẹp một cách dịu dàng và nữ tính - Ảnh: Internet

2. Váy hai dây màu tím  

Ngoài kiểu váy suông nhẹ nhàng, nữ tính, các nàng cũng có thể lựa chọn chiếc váy hai dây để tạo vẻ gợi cảm, quyến rũ. Bạn có thể kết hợp loại váy này với một chiếc áo phông màu trắng nhẹ nhàng ở bên trông nếu ngại quá sexy.

Gợi ý cách phối đồ màu tím cho các cô nàng yêu thích vẻ đẹp mơ mộng, 'bánh bèo' - Ảnh 3

Gợi ý cách phối đồ màu tím cho các cô nàng yêu thích vẻ đẹp mơ mộng, 'bánh bèo' - Ảnh 4
Chiếc váy hai dây màu tím ngọt ngào, đáng yêu - Ảnh: Internet

3. Áo len màu tím và chân váy  

Với chiếc áo len màu tím nhạt này, bạn có thể kết hợp với một chiếc chân váy có tone màu nhẹ hơn một chút hoặc màu đen.

Gợi ý cách phối đồ màu tím cho các cô nàng yêu thích vẻ đẹp mơ mộng, 'bánh bèo' - Ảnh 5

Gợi ý cách phối đồ màu tím cho các cô nàng yêu thích vẻ đẹp mơ mộng, 'bánh bèo' - Ảnh 6
Với chiếc áo len màu tím nhạt, bạn có thể kết hợp với một chiếc chân váy màu đen - Ảnh: Internet

4. Chân váy màu tím  

Chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn nữ yêu thích chân váy màu tím nhẹ nhàng. Nên phối chân váy màu tím với một chiếc áo có màu sắc nhẹ nhàng như trắng, hồng pastel… để không trở nên lòe loẹt, diêm dúa.

Gợi ý cách phối đồ màu tím cho các cô nàng yêu thích vẻ đẹp mơ mộng, 'bánh bèo' - Ảnh 7

Gợi ý cách phối đồ màu tím cho các cô nàng yêu thích vẻ đẹp mơ mộng, 'bánh bèo' - Ảnh 8

Chiếc chân váy màu tím nhẹ nhàng - Ảnh: Internet

5. Áo hoodie màu tím  

Với những cô nàng yêu thích vẻ năng động và trẻ trung, có thể kết hợp áo hoodie tím với quần short hoặc quần jean, đi cùng giày thể thao. Set đồ này cực kỳ phù hợp cho những buổi đi chơi ngoài trời.

Gợi ý cách phối đồ màu tím cho các cô nàng yêu thích vẻ đẹp mơ mộng, 'bánh bèo' - Ảnh 9

Set đồ phối áo hoodie tím với quần short jean tạo sự năng động và thoải mái - Ảnh: Internet

6. Áo sơ mi màu tím  

Với những chiếc áo sơ mi màu tím, bạn có thể kết hợp với chân váy hoặc quần jean đều được. Nên chọn những màu đơn sắc như màu đen, denim hoặc màu trắng để phối kèm với kiểu áo sơ mi này.

Gợi ý cách phối đồ màu tím cho các cô nàng yêu thích vẻ đẹp mơ mộng, 'bánh bèo' - Ảnh 10

Gợi ý cách phối đồ màu tím cho các cô nàng yêu thích vẻ đẹp mơ mộng, 'bánh bèo' - Ảnh 11

Áo sơ mi màu tím kết hợp với chân váy ren trắng - Ảnh: Internet

7. Áo khoác màu tím  

Tím là màu giúp trung hoà những màu sắc như đen, trắng, xám. Do đó, hãy phối đồ theo quy tắc này để trông thật thời thượng và đẹp mắt.

Gợi ý cách phối đồ màu tím cho các cô nàng yêu thích vẻ đẹp mơ mộng, 'bánh bèo' - Ảnh 12

Gợi ý cách phối đồ màu tím cho các cô nàng yêu thích vẻ đẹp mơ mộng, 'bánh bèo' - Ảnh 13

Áo khoác blazer tím pastel vô cùng đẹp - Ảnh: Internet

8. Quần vải màu tím  

Những chiếc quần vải màu tím sẽ giúp bạn làm mới bản thân vì thiết kế này có kiểu dáng lẫn màu sắc rất khác biệt. Với chiếc quần vải này bạn hãy kết hợp với áo có kiểu dáng nữ tính như áo hai dây, áo trễ vai.

Gợi ý cách phối đồ màu tím cho các cô nàng yêu thích vẻ đẹp mơ mộng, 'bánh bèo' - Ảnh 14
Những chiếc quần vải màu tím sẽ giúp bạn làm mới bản thân trong những ngày cảm thấy chán với các kiểu quần jean quen thuộc - Ảnh: Internet

Hãy trở thành một tín đồ thời trang chính hiệu với các cách phối đồ có màu tím trên.

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