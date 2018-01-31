Tết sắp đến, chị em học ngay những cách phối đồ với màu đỏ 'chuẩn' xinh này

Người xưa quan niệm rằng vào dịp Tết Nguyên Đán bạn không nên mặc đồ màu trắng và đen để tránh gặp vận xui. Vậy còn chần chừ gì nữa mà bạn không học ngay cách phối đồ Tết với màu đỏ, màu của sự may mắn và thành công dưới đây.
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Màu đỏ tượng trưng cho sự tốt lành, may mắn và hạnh phúc trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Vì vậy, cứ mỗi dịp đầu năm, nhiều người vẫn thường hay mặc những bộ đồ màu đỏ để mong muốn có một khởi đầu tốt đẹp và thành công trong mọi chuyện.
Chính vì vậy, chị em hãy nhanh tay "bỏ túi" những cách phối đồ Tết đẹp miễn chê với sắc đỏ sau đây.
1. Phối đồ Tết: Quần màu đỏ
Nhiều người cho rằng rất khó để phối đồ với những chiếc quần màu đỏ nhưng đó hoàn toàn là một sai lầm. Có rất nhiều kiểu dáng quần như: Quần âu ống rộng, quần skinny, quần da… để chị em có thể thoải mái lựa chọn và phối đồ.
2. Phối đồ Tết: Chân váy màu đỏ
Chắc chắn những chiếc váy màu đỏ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em khi phối đồ đi chơi Tết. Tuy nhiên, thiết kế này cần được kết hợp một cách khéo léo để trông không hề lòe loẹt mà thật xinh xắn, trẻ trung.
3. Phối đồ Tết: Set màu đỏ
Chắn chắn sẽ có rất ít người dám mặc nguyên set đồ màu đỏ vì nghĩ rất "chói chang". Nhưng với những gợi ý sau đây thì bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ và sắm ngay cho mình nguyên bộ đồ đỏ bắt mắt.
4. Phối đồ Tết: Mốt giấu quần
Những chiếc áo giả váy màu đỏ sẽ rất phù hợp với những cô nàng yêu thích sự năng động và trẻ trung diện trong dịp Tết này.
5. Phối đồ Tết: Áo khoác màu đỏ
Thiết kế áo khoác màu đỏ có vô vàn kiểu dáng, chất liệu khác nhau để hội chị em thoải mái lựa chọn. Nhưng nên lưu ý một điều là hãy kết hợp chiếc áo khoác này với trang phục đơn sắc như trắng, đen, xám để trong không bị luộm thuộm và lòe loẹt.
6. Phối đồ Tết: Váy liền màu đỏ
Với những chiếc váy voan màu đỏ nhẹ nhàng, bạn có thể kết hợp với áo len dáng rộng. Set đồ Tết này vừa giữ ấm vừa tạo nên vẻ thời thượng, sành điệu.
7. Phối đồ Tết: Áo len đỏ
Những chiếc áo len đỏ luôn được rất nhiều cô nàng sử dụng không chỉ trong mùa lễ hội mà còn trong cuộc sống hằng ngày. Màu đỏ thì nên được kết hợp với màu đen hoặc những màu tối nói chung để tạo nên tổng thể hoàn hảo trong dịp Tết này.
Trên đây là những cách phối đồ Tết để nàng có thể đi chơi, đi tiệc tùng hoặc đi thăm họ hàng.