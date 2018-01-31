Tết sắp đến, chị em học ngay những cách phối đồ với màu đỏ 'chuẩn' xinh này

Chính vì vậy, chị em hãy nhanh tay "bỏ túi" những cách phối đồ Tết đẹp miễn chê với sắc đỏ sau đây.

Màu đỏ tượng trưng cho sự tốt lành, may mắn và hạnh phúc trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Vì vậy, cứ mỗi dịp đầu năm, nhiều người vẫn thường hay mặc những bộ đồ màu đỏ để mong muốn có một khởi đầu tốt đẹp và thành công trong mọi chuyện.

Với một chiếc quần màu đỏ, mọi người nên kết hợp với áo tối màu và ôm sát thì càng tốt. Cách phối đồ Tết này sẽ giúp bạn trông nổi bật vô cùng - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng rất khó để phối đồ với những chiếc quần màu đỏ nhưng đó hoàn toàn là một sai lầm. Có rất nhiều kiểu dáng quần như: Quần âu ống rộng, quần skinny, quần da… để chị em có thể thoải mái lựa chọn và phối đồ.

Phong cách phối đồ Tết với quần tây ống suông đỏ này giúp bạn vừa trở nên sành điệu nhưng cũng không kém phần thanh lịch trong những ngày đầu năm - Ảnh: Internet

2. Phối đồ Tết: Chân váy màu đỏ

Chắc chắn những chiếc váy màu đỏ luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các chị em khi phối đồ đi chơi Tết. Tuy nhiên, thiết kế này cần được kết hợp một cách khéo léo để trông không hề lòe loẹt mà thật xinh xắn, trẻ trung.

Với chân váy hình chữ A màu đỏ đơn giản này, bạn có thể kết hợp với một chiếc áo len để vừa giữ ấm vừa trông vẫn rất thời trang dịp Tết - Ảnh: Internet

Bạn cũng có thể chọn chân váy sọc caro đỏ mix cùng áo phông đơn giản để mặc trong những ngày Tết - Ảnh: Internet

Chân váy bút chì đỏ thêu họa tiết cũng là lựa chọn đồ Tết hoàn hảo cho chị em để khoe được đường cong trên cơ thể - Ảnh: Internet

Ngoài ra kiểu chân váy xếp pleat này cũng rất phù hợp để lên đồ đi chơi tết đấy - Ảnh: Internet

3. Phối đồ Tết: Set màu đỏ

Chắn chắn sẽ có rất ít người dám mặc nguyên set đồ màu đỏ vì nghĩ rất "chói chang". Nhưng với những gợi ý sau đây thì bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ và sắm ngay cho mình nguyên bộ đồ đỏ bắt mắt.

Set đồ màu đỏ kín đáo mang hơi hướng “Pijama” này mang đến sự thoải mái nhưng vẫn rất thanh lịch. Set đồ này sẽ khiến ngày Tết của bạn thêm tươi mới, may mắn - Ảnh: Internet

Hay là set đồ đỏ cực sexy cho những chị em nào muốn khoe triệt để các đường cong - Ảnh: Internet

Chiếc váy len liền màu đỏ như thế này cũng là sự lựa chọn rất tuyệt trong mùa lễ hội đầu năm - Ảnh: Internet

4. Phối đồ Tết: Mốt giấu quần

Những chiếc áo giả váy màu đỏ sẽ rất phù hợp với những cô nàng yêu thích sự năng động và trẻ trung diện trong dịp Tết này.

Mốt giấu quần này sẽ giúp bạn khoe được chân dài của mình trong dịp Tết - Ảnh: Internet

5. Phối đồ Tết: Áo khoác màu đỏ

Thiết kế áo khoác màu đỏ có vô vàn kiểu dáng, chất liệu khác nhau để hội chị em thoải mái lựa chọn. Nhưng nên lưu ý một điều là hãy kết hợp chiếc áo khoác này với trang phục đơn sắc như trắng, đen, xám để trong không bị luộm thuộm và lòe loẹt.

Màu đỏ mà đi với màu trắng, đen sẽ tạo ra st đồ Tết vô cùng hoàn hảo - Ảnh: Internet

6. Phối đồ Tết: Váy liền màu đỏ

Với những chiếc váy voan màu đỏ nhẹ nhàng, bạn có thể kết hợp với áo len dáng rộng. Set đồ Tết này vừa giữ ấm vừa tạo nên vẻ thời thượng, sành điệu.

Thêm một sự lựa chọn tối ưu nếu bạn muốn mặc váy mỏng trong thời tiết se lạnh của dịp đầ năm - Ảnh: Internet

7. Phối đồ Tết: Áo len đỏ

Những chiếc áo len đỏ luôn được rất nhiều cô nàng sử dụng không chỉ trong mùa lễ hội mà còn trong cuộc sống hằng ngày. Màu đỏ thì nên được kết hợp với màu đen hoặc những màu tối nói chung để tạo nên tổng thể hoàn hảo trong dịp Tết này.

Bạn có thể sử dụng một chiếc chân váy hay quần jean tối màu để phối cùng với áo len màu đỏ trng dịp Tết này - Ảnh: Internet

Trên đây là những cách phối đồ Tết để nàng có thể đi chơi, đi tiệc tùng hoặc đi thăm họ hàng.