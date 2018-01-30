Những màu trang phục mang lại may mắn cho Tết 2018

Quần áo đỏ tươi luôn được xem là lựa chọn hàng đầu cho những ngày đầu năm, vậy nên, lẽ đương nhiên, màu sắc này đứng đầu trong danh sách trang phục ngày Tết.

Nếu nàng còn đang băn khoăn tìm cho mình một vài phong cách phù hợp, hãy tham khảo những bộ quần áo, kiểu dáng trang phục với 3 tông màu mang đến may mắn trong ngày Tết này.

Nàng có thể lựa chọn những chiếc váy khoe body hay áo khoác đỏ form dài thời thượng. Lưu ý rằng, hãy trung hòa màu sắc rực rỡ này bằng những phụ kiện như thắt lưng đen nhỏ nhắn hay những chiếc ví cầm tay trắng ngọc trai. Sự phối hợp này sẽ khiến nàng trông vừa nổi bật lại vừa thời thượng.

Màu đỏ không những là màu của sự may mắn mà còn đem đến tiền tài, tài lộc cho người mặc trong những ngày đầu xuân năm mới.

Trang phục đỏ tươi vừa may mắn vừa quyến rũ trong ngày Tết - Ảnh: Internet

Hoặc nếu nàng vẫn còn đang ở tuổi teen, nàng có thể chọn áo len đỏ, áo thun dài tay đỏ kết hợp với váy xếp ly xinh xắn để mang đến vẻ trẻ trung, đáng yêu.

Trang phục đỏ tươi vừa may mắn vừa đáng yêu cho nàng trong ngày Tết - Ảnh: Internet

Trang phục đi chơi Tết màu vàng

Vàng hoa mai cũng là một gợi ý không tồi để nàng diện trong những ngày Tết. Màu sắc này không chỉ mang ý nghĩa thịnh vượng mà còn đại diện cho sự sang trọng và quý phái. Khi diện trên người quần áo sắc vàng, nàng sẽ trông như một quý cô sang chảnh. Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần vàng sẽ khiến nàng trở nên cực kỳ sảnh điệu.

Trang phục chơi Tết màu vàng hoa mai - Ảnh: Internet

Bên cạnh gợi ý trên, nàng còn có thể phối với áo len khoét cổ màu vàng nhẹ với váy ngắn và phụ kiện vàng xinh xắn.

Trang phục chơi Tết màu vàng hoa mai - Ảnh: Internet

Hoặc nếu cảm thấy màu sắc này quá “chói” khi diện cả bộ, bạn có thể mặc kèm theo những phụ kiện xinh xắn như ví cầm tay, giày cao gót, kẹp tóc hay cả khuyên tai màu tối.

Phụ kiện chơi Tết màu vàng hoa mai - Ảnh: Internet

Trang phục chơi Tết màu xanh lá cây

Màu xanh lá cây tượng trưng cho sự nảy lộc, nếu nàng mặc màu sắc này sẽ đem lại một khởi đầu năm mới tốt đẹp. Nếu nàng không thích những màu quá chói như màu vàng hay màu đỏ, thì xanh lá cây thanh mát chắc chắn sẽ khiến nàng hài lòng.

Trang phục chơi Tết màu xanh lá cây - Ảnh: Internet

Một chiếc váy xòe dài xanh dương kết hợp với áo đen khoét lưng sẽ khiến nàng trông xinh xắn như một cô công chúa. Nếu trời quá lạnh, nàng có thể kết hợp với áo khoác dạ để vừa ấm áp lại vừa sành điệu.

Trang phục chơi Tết màu xanh lá cây - Ảnh: Internet

Trên đây là 3 lựa chọn trang phục mà nàng nên thử vào dịp Tết năm 2018 này. Diện những màu sắc trang phục trên, vừa có thể mang lại may mắn vừa có thể thu hút mọi ánh nhìn.