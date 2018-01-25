'Thổi bay' mụn và sở hữu làn da trắng, mịn màng sau 1 tuần nhờ 3 loại mặt nạ tự nhiên này

Mật ong là một trong những nguyên liệu có tác dụng làm đẹp cực tốt. Loại mật này chứa rất nhiều thành phần có tính kháng khuẩn và ngừa viêm giúp ngăn chặn, loại bỏ những nguyên nhân gây nên mụn.

Nhanh tay thực hiện và áp dụng 3 loại mặt nạ tự nhiên trị mụn, dưỡng trắng "siêu tốc" dưới đây để sở hữu làn da căng mịn không tì vết.

Chuối, mật ong là bộ đôi hoàn hảo giúp bạn xoá tan nỗi lo về mụn và da khô - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chuối là loại quả giàu vitamin có tác dụng làm dịu những nốt mụn đỏ và làm mờ vết thâm sau mụn.

Các thực hiện:

Bước 1: Dùng thìa nghiền nhuyễn 1 quả chuối chín rồi trộn đều cùng 2 thìa canh mật ong để tạo thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 2: Thoa đều hỗn hợp lên da mặt kết hợp với mát xa nhẹ nhàng.

Bước 3: Sau khoảng 15 - 20 phút thì rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Hỗn hợp mặt nạ chuối và mật ong không chỉ có tác dụng giảm sưng đỏ và trị vết thâm do mụn mà còn có tác dụng loại bỏ tế bào chết và dưỡng trắng da vô cùng hiệu quả.

2. Mặt nạ bột yến mạch và sữa tươi

Yến mạch là một nguyên liệu "thần kỳ" được sử dụng rất nhiều trong các công thức làm đẹp của chị em phụ nữ. Ngoài tác dụng loại bỏ tế bào chết, dưỡng ẩm và làm trắng da hiệu quả, nguyên liệu này còn có giúp làm sạch sâu, loại bỏ vi khuẩn và trị mụn trứng cá rất tốt.

Trong khi đó, sữa tươi không đường là một nguyên liệu dưỡng ẩm cực tốt cho da.

Kết hợp hai nguyên liệu này với nhau chúng ta sẽ có hỗn hợp vừa trị mụn vừa cấp ẩm cho da hữu hiệu.

Làn da của bạn sẽ đẹp hơn trông thấy chỉ sau 1 tuần với hỗn hợp mặt nạ tuyệt vời này - Ảnh: Internet

Các thực hiện:

Bước 1: Trộn đều 2 thìa canh bột yến mạch với sữa tươi (hoặc có thể thay thế bằng sữa chua không đường), tạo thành hỗn hợp hơi sệt.

Bước 2: Làm sạch da mặt bằng nước ấm sau đó lau khô bằng khăn mềm.

Bước 3: Thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên da mặt.

Bước 4: Sau khoảng 20 - 25 phút, rửa sạch mặt bằng nước ấm, lau khô và tiến hành các bước dưỡng ẩm.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, các bạn nên kiên trì thực hiện 2 - 3 lần/tuần. Bạn nên sử dụng loại mặt nạ này vào buổi tối, vì các thành phần trong sữa tươi có tác dụng dưỡng ẩm và làm trắng da rất tốt nhưng lại dễ bắt nắng.

3. Mặt nạ chanh, dầu ô liu và sữa tươi

Đây là 3 nguyên liệu làm đẹp quá quen thuộc với chị em phụ nữ. Sự kết hợp của 3 nguyên liệu này mang đến cho bạn loại mặt nạ trị mụn và dưỡng da vô cùng tuyệt vời, đặc biệt là đối với da khô.

Hàm lượng vitamin C dồi dào có trong chanh là thành phần quan trọng giúp kháng viêm, trị mụn và bảo vệ da khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn. Dầu ôliu và sữa tươi không đường là hai nguyên liệu có công dụng dưỡng trắng và cấp ẩm giúp da không bị bong tróc, nứt nẻ do thời tiết.

3 nguyên liệu này sẽ giúp bạn có được hỗn hợp mặt nạ chăm sóc da hiệu quả - Ảnh: Internet

Các thực hiện:

Bước 1: Cho lần lượt chanh, dầu ô liu và sữa tươi vào một chiếc bát nhỏ theo tỉ lệ 1:1:2, sau đó trộn đều các nguyên liệu với nhau.

Bước 2: Thoa đều hỗn hợp lên da, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ từ dưới cằm lên trên.

Bước 3: Sau 10 phút rửa lại bằng nước sạch.

Với các công thức mặt nạ tự nhiên có tác dụng trị mụn, dưỡng trắng và cấp ẩm vượt trội trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng, căng mịn không tì vết.