Mụn tự chui ra mà không cần nặn, làn da mịn màng không tì vết chỉ với 3 nghìn đồng

Chăm sóc da 11/10/2017 09:02

Bạn có biết rằng chỉ với một lọ thuốc nhỏ mắt vài nghìn đồng, bạn đã sở hữu ngay một làn da mịn màng không tì vết, mụn tự chui ra không cần nặn.

Là con gái dường như ai cũng mong muốn mình sở hữu một làn da đẹp, sạch mụn, trắng bóc không tì vết. Thế nhưng, do tác động của bụi bẩn, vi khuẩn cùng một số nguyên nhân về nội tiết tố đã làm lỗ chân lông bị tắc nghẽn khiến mụn hình thành.

Tuy mụn trứng cá không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của phái đẹp song chúng lại khiến da mặt trở nên sần sùi, kém sắc làm các nàng mất tự tin khi giao tiếp với mọi người.

Mụn tự chui ra mà không cần nặn, làn da mịn màng không tì vết chỉ với 3 nghìn đồng - Ảnh 1
Da mặt nhiều mụn là nỗi lo của nhiều chị em - Ảnh: Internet

Thay vì sử dụng những mỹ phẩm trị mụn đắt đỏ, chỉ với 1 lọ thuốc nhỏ mắt vài nghìn đồng bạn đã có ngay bí quyết trị mụn cực kỳ hiệu quả.

Theo như nghiên cứu, trong thuốc nhỏ mắt có chứa tetrahydrozoline hydrochloride mang đặc tính kháng khuẩn, chống viêm. Vì vậy nếu biết cách sử dụng loại thuốc này, những nốt mụn "cứng đầu" trên da mặt sẽ biến mất đồng thời trả lại làn da trắng mịn không tì vết.

Phương pháp trị mụn bằng thuốc nhỏ mắt thực hiện theo các bước sau:

Chuẩn bị thành phần nguyên liệu:

- 1 lọ thuốc nhỏ mắt.

- Tăm bông.

- 2 nhánh sả.

- 1 nhánh gừng.

- 1 quả chanh.

- 2 lít nước lọc.

Bước 1: Bạn sẽ tiến hành xông hơi da mặt để loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và độc tố cho da

Sả và gừng sau khi mua về đem rửa sạch, đập dập rồi cắt nhỏ cho vào nồi đun sôi với 2 lít nước lọc. Khi nước đã sôi thì hạ nhỏ lửa và tiếp tục đun thêm 5 phút nữa. Cuối cùng, tắt bếp đi và vắt thêm 1 quả chanh tươi vào nồi, dùng muỗng khuấy đều là có thể sử dụng.

Mụn tự chui ra mà không cần nặn, làn da mịn màng không tì vết chỉ với 3 nghìn đồng - Ảnh 2
Nồi nước xông mặt hiệu quả cho da mụn - Ảnh: Internet

Hoàn thành xong thì bạn sẽ đặt nồi nước xông lên mặt bàn, lấy một chiếc khăn to trùm kín đầu rồi tiến hành xông hơi với khoảng cách 30cm. 

Trong khi xông hơi bạn cũng nên kết hợp mát xa nhẹ nhàng nhằm giúp da mặt được thư giãn và các mạch máu được lưu thông. Đồng thời giúp loại bỏ bụi bẩn, làm sạch lỗ chân lông một cách triệt để.

Bước 2: Tiến hành trị mụn với thuốc nhỏ mắt

Dùng tăm bông thấm thuốc nhỏ mắt rồi chấm trực tiếp lên da mặt, đặc biệt là các nốt mụn trứng cá to, đang hình thành nhân trắng.

Mụn tự chui ra mà không cần nặn, làn da mịn màng không tì vết chỉ với 3 nghìn đồng - Ảnh 3
Trị mụn vô cùng đơn giản với thuốc nhỏ mắt chỉ vài nghìn đồng - Ảnh: Internet

Thực hiện thao tác này liên tục khoảng 5 – 7 phút. Lưu lại hỗn hợp trên mặt qua đêm và sẽ rửa sạch lại hoàn toàn vào sáng hôm sau.

Bạn sẽ thấy phương pháp này thực sự có hiệu quả nếu thực hiện đều đặn 3 lần/tuần vào buổi tối trước khi đi ngủ. 

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