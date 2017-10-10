Mụn cóc là những đốm tròn, có nhiều nhân li ti bên trong, sần sùi và cứng. Lúc đầu chỉ là đốm nhỏ nhưng càng để lâu càng phát triển rộng ra và lan thành nhiều nốt. Tuy lành tính nhưng mụn cóc xuất hiện ở gan bàn chân khiến cho mỗi bước đi của bạn có cảm giác đau nhói, di chuyển bất tiện. Ngoài ra mụn cóc còn xuất hiện ở bàn tay gây mất thẩm mỹ. Việc tự ý dùng bấm móng tay hay dao lam để cắt càng dễ khiến mụn lan rộng do nhiễm khuẩn.

Các bác sĩ chuyên khoa da liễu nhận định rằng tuy khó điều trị nhưng không phải không có cách trị dứt điểm mụn cóc. Bạn có thể tự điều trị mụn cóc tại nhà bằng một số phương pháp dân gian sau:

Trong lá lốt chứa một lượng lớn vitamin A, C và các khoáng chất quan trọng. Không chỉ giúp làm đẹp da, loại rau này còn được dân gian dùng để chữa mụn cóc cực kì hiệu quả.

Cách tiến hành:

Bước 1: Bạn lấy 2-3 lá lốt rửa thật sạch rồi cho vào giã nát cùng một chút nước vôi, sau đó để nguyên hỗn hợp trong vòng 15 phút.

Bước 2: Dùng dao lam sạch cắt mỏng lớp sừng bên ngoài đến khi xuất hiện các đốm máu li ti thì dừng lại ngay.

Bước 3: Đắp trực tiếp bã lá lốt vào mụn, giữ khoảng 20-30 phút thì tháo ra và ngủ một giấc đến sáng.

Chỉ 1-2 tuần, bạn sẽ không còn cảm thấy đau nhói khi di chuyển còn mụn cóc cũng dần biến mất lúc nào không hay.

2. Lá tía tô

Lá tía tô là loại rau có vị cay, tính hàn có tác dụng rất tốt trong việc điều trị cảm lạnh. Nhưng ít ai biết được trong loại lá này còn có rất nhiều chất như vitamin A, C, Ca, Fe, P…có tác dụng điều trị mụn cóc cực tốt.

Cách thực hiện cũng khá đơn giản: Bạn chỉ cần chuẩn bị một nắm lá tía tô, sau đó giã nát rồi đắp lên vùng da bị mụn. Sau 15 phút bạn hãy rửa sạch lại bằng nước lạnh.

Việc trị mụn bằng phương pháp này đòi hỏi bạn phải kiên trì, nên đắp 2 lần/ngày. Cứ làm vậy trong khoảng 2 đến 3 tuần, đảm bảo mụn cóc sẽ thu nhỏ kích cỡ, nếu bị nhẹ thì mụn tự rụng lúc nào không hay.

3. Lá nha đam

Nha đam hay còn gọi là lô hội được sử dụng rộng rãi trong làm đẹp, dưỡng thể. Với tính chất kháng khuẩn, kháng virus, khử trùng, nha đam có khả năng làm suy yếu các virus tấn công cơ thể, kháng viêm. Ngoài ra, các chất axít có trong nhựa cây nha đam có tác dụng “bào mòn” mụn cóc hiệu quả. Để điều trị mụn cóc triệt để thì các bạn thực hiện liên tục trong 1-2 tuần.

Các bạn có thể cắt trực tiếp lớp thịt để đắp trực tiếp lên mụn hoặc nước ép của nha đam bôi trực tiếp lên các mụn cóc bằng một miếng bông. Sau khi bôi lên da, bạn nên sử dụng một miếng băng sạch để bọc quanh khu vực bị mụn cóc. Sau đó để khô và rửa sạch bằng nước ấm.

Để đạt hiệu quả cao nhất, trước khi sử dụng nha đam bạn nên rửa chân thật sạch bằng nước muối loãng, để chân khô ráo.

4. Rau húng quế

Trị mụn cóc bằng rau húng quế giúp chị em tiết kiệm được chi phí vì nguyên liệu đơn giản, rẻ và dễ mua. Trong loại rau thơm này có chứa flavonoid, các chất orientin và vicenin. Các chất trên giúp bảo vệ cấu trúc tế bào cũng như các nhiễm sắc thể giúp tiêu diệt mụn cóc nhanh chóng.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn cần chuẩn bị khoảng 3, 4 ngọn rau, giã nát rồi đắp lên vị trí có mụn cóc. Bạn băng lại cố định, khi lớp rau khô thì bỏ xuống và thay lớp mới.

Thực hiện thường xuyên trong khoảng 2 tuần, những vết mụn cóc sẽ dần dần biến mất.

5. Rau mồng tơi

Theo Đông y, rau mồng tơi có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, kháng khuẩn được ví như một loại "thần dược” đặc trị mụn, đặc biệt là mụn cóc.

Bạn chỉ cần chọn những lá mồng tơi non, sạch (tốt nhất nên sử dụng rau nhà trồng để tránh rau bị nhiễm hóa chất) đem giã nhuyễn rồi cho thêm chút muối. Đắp trực tiếp bã rau vừa giã lên nốt mụn để nguyên. Sau 30 phút, các bạn tháo ra rồi rửa chân lại bằng nước muối loãng. Chỉ cần thực hiện đều đặn mỗi tối, sau vài tuần, mụn cóc dù cứng đầu đến mấy thì cũng bị đánh bay.

Chúc bạn thành công!