Tận dụng các đồ vật trong bếp để làm đẹp, hiệu quả 'thần kỳ' ngoài sức tưởng tượng

Thìa inox là vật dụng vốn chỉ dùng để ăn uống, tuy nhiên chúng lại có công dụng rất hiệu quả trong việc giảm bọng mắt, xóa mờ các vết bầm và kẻ lông mày cực chuẩn xác.

Những mẹo làm đẹp từ dụng cụ bếp dưới đây sẽ khiến bạn vô cùng ngỡ ngàng và tiếc nuối vì không biết sớm hơn.

Việc thức khuya, thiếu ngủ là nguyên nhân chính khiến đôi mắt trở nên mệt mỏi hoặc thâm quầng. Hai chiếc thìa lạnh có thể giúp bạn đánh bay vấn đề này nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách đơn giản để giảm bọng mắt và lấy lại vẻ tươi tắn cho khuôn mặt đó là sử dụng hai chiếc thìa inox để vào ngăn đá tủ lạnh trong vòng một tiếng. Sau đó, bạn chỉ cần úp hai chiếc thìa lạnh lên mắt để hơi lạnh làm vùng da quanh mắt trở nên sáng mịn hơn.

Ngoài ra, thìa inox còn có công dụng vô cùng hữu hiệu trong việc kẻ lông mày chuẩn xác nhờ vào đường cong của nó. Hoặc, bạn có thể chuốt mi bằng cách áp thìa nhỏ dưới mí mắt, phía dưới của lông mi và chuốt mascara.

Bát, tô

Xông mặt sẽ góp phần đưa hơi nước thẩm thấu sâu đến từng tế bào biểu bì của da mặt giúp da khỏe mạnh và tăng tính đàn hồi, chống lão hóa hữu hiệu.

Hiện nay, trên thị trường có bán rất nhiều loại máy xông mặt, tuy nhiên chỉ với một chiếc bát to, thêm một chút nước nóng và vài giọt tinh dầu bạn đã có được một phương pháp xông mặt tiết kiệm, hiệu quả không kém.

Sau khi cho nước và tinh dầu ra bát, đưa mặt lại gần với miệng bát để hơi nước bốc lên tự nhiên, lưu ý tránh đưa mặt quá sát vào bát nước để không tổn hại da.

Dùng bát, tô để xông hơi cũng hiệu quả như máy xông hơi - Ảnh: Internet

Cốc thủy tinh

Mát xa da mặt bằng chiếc cốc thủy tinh hàng ngày sẽ khiến da trở nên căng mịn, đánh tan mỡ thừa và trẻ hóa làn hiệu quả.

Với phương pháp sử dụng cốc thủy tinh để mát xa da mặt này, bạn không cần đến sự can thiệp của dao kéo mà gương mặt vẫn trở nên nhỏ nhắn, thanh tú hơn.

Mát xa bằng cốc thủy tinh là bí quyết giúp sao Hàn sở hữu gương mặt thon gọn và làn da căng bóng - Ảnh: Internet

Bạn chỉ cần lấy một chiếc cốc vừa tay, xác định phần cốc dùng để mát xa, đặt miệng cốc vuông góc với xương hàm và kéo cốc thẳng một đường từ trên xuống. Thực hiện liên tục mỗi bên mặt từ 10 đến 20 lần, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi của khuôn mặt trong thời gian ngắn.

Sau khi đã tường tận các công dụng làm đẹp vượt trội của đồ dùng bếp, bạn chẳng cần đến các loại mỹ phẩm, phương pháp thẩm mỹ nào cũng vẫn sở hữu được nhan sắc "vạn người mê".