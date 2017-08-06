Phụ nữ dù bận đến đâu cũng đừng quên làm đẹp bản thân!

Phụ nữ yêu 06/08/2017 23:39

Phụ nữ ấy mà vốn sinh ra đã được mệnh danh là “phái đẹp”. Thế nên hãy luôn làm đẹp bản thân để xứng với cái danh hiệu ấy.

“Không có người phụ nữ xấu – Chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”. Câu nói này hoàn toàn không sai. Trên đời này chẳng có người phụ nữ nào là xấu cả. Những người phụ nữ chưa đẹp hay không đẹp mà biết cách chăm chút cho bản thân thì sẽ luôn rạng ngời và được mọi người ngưỡng mộ, nhất là cánh mày râu. Còn bạn xinh đẹp đến mấy mà ăn mặc lôi thôi, không biết cách làm bản thân nổi bật thì dần cũng sẽ bị chìm vào quên lãng mà thôi!

Thế nên phụ nữ dù bận việc cơ quan, việc nhà cửa, con cái, bếp núc đến đâu cũng đừng quên, quyền làm đẹp Làm đẹp không chỉ cho bản thân mà còn vì sự hãnh diện của chồng, vì hạnh phúc gia đình

Phụ nữ dù bận đến đâu cũng đừng quên làm đẹp bản thân! - Ảnh 1
Làm đẹp không chỉ cho bản thân mà còn vì sự hãnh diện của chồng, vì hạnh phúc gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi thấy buồn thay khi nhiều người phụ nữ đổ lỗi cho bận bịu công việc, con cái mà bỏ bê bản thân mình. Có những người lại sống với cái quan điểm hết sức sai lầm rằng “có chồng con rồi thì cần gì làm đẹp”, hay “cái nết đánh chết cái đẹp”. Nếu chị em vẫn suy nghĩ như vậy thì hãy thay đổi ngay và luôn nhé!

Thế nên mới có chuyện các ông chồng hay chán, ngán ngẩm vợ mà cứ thích “ăn phở” bên ngoài. Bởi đơn giản họ đẹp, họ quyến rũ, họ biết làm đẹp bản thân để luôn nổi bật mọi lúc mọi nơi. Chứ về nhà thấy vợ lúc nào cũng đầu bù tóc rối, ăn mặc thì lôi thôi, lếch thếch. Cơ thể, quần áo toàn mùi sữa với mùi dầu mỡ thử hỏi có ông chồng nào thích cho được. Chồng sẽ ngại ngùng khi đi cùng bạn vì các ông ấy sợ mọi người chê cười, sợ mất mặt vì có một người vợ “quá xấu”, quá tàn tạ trong khi bản thân các bố lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, đầu tóc bóng mượt, sơ vin, cà vạt chỉn chu,… Mỗi người nói một câu, dần dần các ông ấy chán vợ, xa vợ và rơi vào lưới tình của người phụ nữ bên ngoài là điều dễ hiểu. Lúc này các chị lại bó gối khóc, tự than thân trách phận thì làm được gì? Thay vào đó hãy chăm chút bản thân mọi lúc, mọi nơi để các ông chồng luôn hãnh diện, tự hào vì có vợ đẹp, vợ xinh. Thử hỏi như thế các ông ấy chả luôn muốn về với vợ sau khi tan làm ấy chứ!

Thử nghĩ mà xem, chị em ăn mặc lôi thôi, xấu xí khi đi ra ngoài không những không được thông cảm mà còn bị mọi người chê cười, thậm chí là coi thường nữa đấy. Làm đẹp không nhất thiết phải đi spa này, thẩm mĩ viện nọ mà đơn giản chỉ cần thay đổi kiểu tóc phù hợp, trang phục luôn thơm tho, sạch sẽ, hợp vóc dáng,… Thêm chút son môi là đủ quyến rũ và xinh đẹp để chị em tự tin hơn mỗi khi xuất hiện rồi!

Phụ nữ dù bận đến đâu cũng đừng quên làm đẹp bản thân! - Ảnh 2
 Thêm chút son môi là đủ quyến rũ và xinh đẹp để chị em tự tin hơn mỗi khi xuất hiện rồi! - Ảnh minh họa: Internet

Tôi hiện đã lập gia đình và có một con nhỏ. Công việc hàng ngày, con cái, bếp núc thực sự khiến tôi căng thẳng, mệt mỏi vô cùng. Ban đầu tôi cung cho rằng khi đang nuôi con nhỏ thì cần gì phải xinh đẹp cho ai. Thế nhưng chính sự sai lầm này khiến chồng tôi thường hay phàn nàn, kêu ca với điệp khúc “lúc yêu vợ xinh là thế sao giờ vợ xuống sắc quá”, “vợ lúc nào cũng bù xù thế, chẳng bù cho vợ anh”,…vv

Khi tôi thay đổi, chăm chút bản thân hơn, dành nhiều thời gian làm đẹp thì chồng lại cực thích và cổ vũ. Tình cảm vợ chồng vì thế mà ấm áp, gần gũi hơn rất nhiều. Tôi cũng không ít lần được chồng khen ngợi, dành cho những cử chỉ đầy yêu thương.

Thế nên chị em à, dù có bận bịu đến mấy đừng quên làm đẹp bản thân để luôn tự tin với chính mình, để được chồng yêu chồng chiều. Và đơn giản là được người khác coi trọng, ngưỡng mộ!

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