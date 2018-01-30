Ngày Tết muốn mặc đẹp thì không thể bỏ qua cách phối đồ với áo khoác blazer kẻ sọc này

Với tiết trời se lạnh của những ngày đầu năm, hội chị em còn chần chừ gì nữa mà không đi sắm ngay cho mình chiếc áo khoác blazer kẻ sọc. Kiểu dáng áo khoác này có rất nhiều cách mix đồ đi chơi Tết vô cùng sành điệu.

Chắc chắn mỗi người chúng ta ai cũng có cho mình những chiếc áo khoác xinh xắn và yêu thích như: Cardigan, bomber jacket hay denim jacket. Bên cạnh đó, mẫu áo khoác blazer kẻ sọc tuy không quá quen thuộc nhưng lại là item mà mọi phụ nữ phải sở hữu ít nhất một chiếc. Chiếc áo khoác blazer có dáng thẳng, không ôm sát hay chiết eo với nhiều độ dài, sắc màu và phong cách khác nhau hiện là món đồ được yêu thích nhất. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không học ngay những kiểu mix, phối đồ cực kì sành điệu với áo khoác blazer sau đây.

1. Mix áo khoác blazer kẻ sọc với chân váy Áo blazer kẻ sọc màu ghi xám đang là item rất hot hiện nay bởi sự tiện lợi và dễ kết hợp với các kiểu quần áo khác. Cách mix áo khoác blazer với chân váy không còn quá xa lạ với nhiều người, cách phối đồ đơn giản nhưng trông lại rất sành điệu này phù hợp với những cô gái thích sự dịu dàng và nhẹ nhàng.

Set đồ mix áo khoác blazer kẻ sọc với chân váy rất tiện lợi và ai cũng có thể diện được - Ảnh: Internet 2. Mix áo khoác blazer kẻ sọc với quần short Cũng như chân váy, quần short tạo ra sự tiện lợi cho người mặc. Bạn có thể kết hợp áo blazer kẻ sọc với quần short cùng áo phông hay áo sơ mi đều rất ổn. Để bộ đồ hoàn hảo hơn, bạn nên lựa chọn một đôi giày cổ cao đến mắt cá chân - Ảnh: Internet 3. Mix áo khoác blazer kẻ sọc với quần jean Với cách phối đồ cùng áo khoác blazer này, bạn có thể lựa chọn một chiếc áo phông đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ sành điệu của bộ đồ. Bạn cũng có thể kết hợp với quần baggy hoặc quần skinny đều được. Một lời khuyên cho các bạn nữ khi mix đồ theo phong cách này là hãy đi kèm với một đôi giày thể thao - Ảnh: Internet 4. Mix áo khoác blazer với chân váy dài Nếu như bạn nghĩ áo khoác blazer không kết hợp được với các kiểu chân váy dài nữ tính thì đó là một sai lầm lớn. Ngược lại, sự kết hợp này còn mang lại vẻ ngoài sang trọng và thanh lịch cho người mặc. Vẻ ngoài vừa sang chảnh nhưng lại đẹp dịu dàng như thế này, các bạn gái hãy nhanh tay mix đồ với áo khoác balzer - Ảnh: Internet 5. Mix áo khoác blazer kẻ sọc với áo len cổ cao Để giữ ấm cho những ngày se lạnh đầu năm, bạn có thể lựa chọn một chiếc áo len cổ cao bên trong để mặc kèm với áo khoác blazer kẻ sọc. Trông tổng thể vẫn rất ổn mà không hề tạo ra cảm giác bí bách. Một set đồ hội tụ đủ các tiêu chuẩn cần có bao gồm ấm áp, xinh đẹp và tinh tế, thanh lịch - Ảnh: Internet 6. Mix áo khoác blazer với quần ống rộng Kiểu quần ống rộng này không phải ai mặc cũng đẹp, nhưng khi phối với áo khoác balzer kẻ sọc thì lại đẹp không tưởng. Tối ưu nhất, bạn nên lựa chọn một chiếc áo phông càng đơn giản càng tốt để lên đồ với kiểu quần này. Mốt quần ống rộng chưa bao giờ hot và dễ mặc đến thế khi kết hợp với áo khoác blazer - Ảnh: Internet Hy vọng những cách phối đồ với áo khoác blazer từ ngắn đến dài trên sẽ giúp bạn trở nên nổi bật và sành điệu trong ngày Tết.

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