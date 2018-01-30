Gợi ý cách mix đồ với chân váy cực xinh cho các nàng diện ngay Tết này

Chân váy chữ A đang là món đồ thu hút rất nhiều sự quan tâm của chị em. Kiểu chân váy này có phần dưới xòe, độ dài khoảng đến đầu gối hoặc ngắn đến đùi, theo form dáng giống hình chữ A. Chân váy hình chữ A giúp chị em tôn dáng và tạo sức hút đặc biệt cho người mặc.

Chân váy chính là item thời trang mà mọi cô gái đều có. Chân váy đa dạng về thiết kế, kiểu dáng, chất liệu và màu sắc. Vì vậy, bạn có thể biến hóa rất nhiều phong cách mix đồ với một chiếc chân váy đơn giản, nhưng vẫn trông trẻ trung và xinh đẹp hết mức.

Kiểu chân váy chữ A ngắn này giúp cho các cô nàng trở nên năng động và trẻ trung hơn. Đồng thời, kiểu chân váy này còn khiến đôi chân của bạn trông dài hơn và khoe ra 3 vòng gợi cảm và duyên dáng - Ảnh: Internet

Kiểu chân váy này rất phụ hợp với những có vóc dáng “cò hương” vì thiết kế này giúp đánh lừa thị giác khiến bạn trông đầy đặn và duyên dáng hơn. Đặc biệt, kiểu váy này cũng rất phù hợp với các cô nàng “hơi tròn” một chút, vì nhấn nhá vào phần eo và che đi phần hông giúp tạo đường cong hình chữ S cho các quý cô.

2. Chân váy bút chì

Chân váy bút chì là một thiết kế ôm sát giúp tôn dáng người mặc. Kiểu chân váy này giúp các chị em toát lên vẻ thanh lịch và duyên dáng. Vì vậy, đây là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các cô nàng để đi chơi Tết.

Chân váy bút chì là món đồ được rất nhiều phụ nữ yêu thích - Ảnh: Internet

3. Chân váy maxi

Đây là kiểu chân váy đang gây sốt ở thời điểm hiện tại, vì sự đa dạng về màu sắc, chất liệu và kiểu dán. Chân váy maxi sẽ giúp các bạn gái thể hiện được sự dịu dàng và quyến rũ vốn có của mình.

Chân váy maxi rất dễ mix đồ, bạn có thể kết hợp cùng với áo phông hay áo sơ mi đều phù hợp - Ảnh: Internet

4. Chân váy midi

Đây là kiểu váy tuyệt vời cho những bạn gái theo đuổi phong cách vintage. Với thiết kế vừa trang nhã, mang một chút màu sắc cổ điển nhưng cũng trông rất hiện đại, chân vái midi sẽ tạo ra một sự khác lạ cho người diện.

Phần chân váy midi rất rộng tạo điểm nhấn cho cả bộ trang phục dạo phố du xuân - Ảnh: Internet

Kiểu chân váy xếp ly là sự lựa chọn tuyệt vời khi vừa giúp tôn dáng vừa tạo sự thoải mái, dễ chịu cho người mặc. Bên cạnh đó, kiểu chân váy này có rất nhiều phong cách mix đồ vô cùng quyến rũ và nữ tính.

Những nếp xếp ly tinh tế và chất liệu mềm mại của chân váy xếp ly sẽ giúp các chị em đẹp dịu dàng và nữ tính - Ảnh: Internet

Nếu Tết này mà trời có hơi se lạnh, chị em cũng đừng lo vì đã có chân váy dạ "cứu cánh". Kiểu chân váy dạ vừa giữ ấm được cơ thể mà vẫn có vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng.

Mách nhỏ là bạn nên lựa chọn những gam màu như đỏ, đen và ghi xám để dễ dàng cho việc mix đồ nhé - Ảnh: Internet

7. Chân váy bò (jean)

Chân váy bò hay còn gọi là chân váy jean, denim là một item rất hot và được nhiều chị em ưa chuộng. Thiết kế này mang đến cho người mặc vẻ năng động nhưng cũng không kém phần nữ tính, duyên dáng.

Chân váy jean cũng rất dễ mix đồ, có thể kết hợp với áo phông hoặc áo sơ mi đều rất đẹp - Ảnh: Internet

8. Chân váy da

Chân váy da trông có vẻ đơn điệu và cứng nhắc, nhưng nếu biết cách mix đồ, đây là thiết kế giúp bạn trở nên xinh xắn hơn rất nhiều.

Và kết hợp với áo len hoặc khoác thêm áo ấm cũng rất sành điệu nếu trời se lạnh - Ảnh: Internet

Nếu muốn tỏa sáng trong dịp Tết này, hãy học cách mix đồ với cá thiết kế chân váy vô cùng đẹp và hiện đại trên.