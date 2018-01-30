Gợi ý cách mix đồ với chân váy cực xinh cho các nàng diện ngay Tết này

Tết chính là thời điểm cho hội chị xem chuẩn bị xúng xính váy áo để đi chơi, gặp bạn bè và người thân. Nếu như vẫn chưa biết nên mặc gì để vừa đẹp vừa thanh lịch thì cùng xem ngay những kiểu mix đồ với chân váy cực xinh sau đây.
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Chân váy chính là item thời trang mà mọi cô gái đều có. Chân váy đa dạng về thiết kế, kiểu dáng, chất liệu và màu sắc. Vì vậy, bạn có thể biến hóa rất nhiều phong cách mix đồ với một chiếc chân váy đơn giản, nhưng vẫn trông trẻ trung và xinh đẹp hết mức.
1. Chân váy hình chữ A
Chân váy chữ A đang là món đồ thu hút rất nhiều sự quan tâm của chị em. Kiểu chân váy này có phần dưới xòe, độ dài khoảng đến đầu gối hoặc ngắn đến đùi, theo form dáng giống hình chữ A. Chân váy hình chữ A giúp chị em tôn dáng và tạo sức hút đặc biệt cho người mặc.
Kiểu chân váy này rất phụ hợp với những có vóc dáng “cò hương” vì thiết kế này giúp đánh lừa thị giác khiến bạn trông đầy đặn và duyên dáng hơn. Đặc biệt, kiểu váy này cũng rất phù hợp với các cô nàng “hơi tròn” một chút, vì nhấn nhá vào phần eo và che đi phần hông giúp tạo đường cong hình chữ S cho các quý cô.
2. Chân váy bút chì
Chân váy bút chì là một thiết kế ôm sát giúp tôn dáng người mặc. Kiểu chân váy này giúp các chị em toát lên vẻ thanh lịch và duyên dáng. Vì vậy, đây là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các cô nàng để đi chơi Tết.
3. Chân váy maxi
Đây là kiểu chân váy đang gây sốt ở thời điểm hiện tại, vì sự đa dạng về màu sắc, chất liệu và kiểu dán. Chân váy maxi sẽ giúp các bạn gái thể hiện được sự dịu dàng và quyến rũ vốn có của mình.
4. Chân váy midi
Đây là kiểu váy tuyệt vời cho những bạn gái theo đuổi phong cách vintage. Với thiết kế vừa trang nhã, mang một chút màu sắc cổ điển nhưng cũng trông rất hiện đại, chân vái midi sẽ tạo ra một sự khác lạ cho người diện.
5. Chân váy xếp ly
Kiểu chân váy xếp ly là sự lựa chọn tuyệt vời khi vừa giúp tôn dáng vừa tạo sự thoải mái, dễ chịu cho người mặc. Bên cạnh đó, kiểu chân váy này có rất nhiều phong cách mix đồ vô cùng quyến rũ và nữ tính.
6. Chân váy dạ
Nếu Tết này mà trời có hơi se lạnh, chị em cũng đừng lo vì đã có chân váy dạ "cứu cánh". Kiểu chân váy dạ vừa giữ ấm được cơ thể mà vẫn có vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng.
7. Chân váy bò (jean)
Chân váy bò hay còn gọi là chân váy jean, denim là một item rất hot và được nhiều chị em ưa chuộng. Thiết kế này mang đến cho người mặc vẻ năng động nhưng cũng không kém phần nữ tính, duyên dáng.
8. Chân váy da
Chân váy da trông có vẻ đơn điệu và cứng nhắc, nhưng nếu biết cách mix đồ, đây là thiết kế giúp bạn trở nên xinh xắn hơn rất nhiều.
Nếu muốn tỏa sáng trong dịp Tết này, hãy học cách mix đồ với cá thiết kế chân váy vô cùng đẹp và hiện đại trên.