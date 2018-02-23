'Bỏ túi' 5 cách phối đồ với áo khoác dạ dáng dài cực kì sành điệu, thanh lịch cho hội chị em

Với một chiếc áo khoác dạ dáng dài, bạn rất dễ kết hợp với những chiếc váy xinh xắn. Đơn giản nhất, hãy phối với chiếc váy ôm body để vừa mang lại vẻ thanh lịch vừa khoe được đường cong cơ thể.

Vẫn là những chiếc áo khoác dạ dáng dài đơn giản nhưng các bạn gái có thể chọn cho mình nhiều cách phối đồ đa dạng để mang lại những vẻ đẹp khác nhau mỗi ngày. Vì vậy, hãy cùng xem với áo khoác dạ dáng dài, chúng ta có thể phối được những bộ đồ như thế nào dưới đây.

Đối với những cô nàng yêu thích sự năng động và trẻ trung thì nên kết hợp quần jean cùng áo phông để đi kèm với áo khoác dạ dáng dài. Đây chính là cách phối đồ được rất nhiều chị em ưa thích bởi tính tiện dụng.

Váy ôm sát cơ thể là sự lựa chọn hoàn hảo cho hội chị em khi phối đồ với áo khoác dạ dáng dài - Ảnh: Internet

Bạn nên chọn những chiếc áo đơn giản và ít họa tiết để không tạo cảm giác rối mắt - Ảnh: Internet

Nếu không muốn bị gò bó bởi những chiếc quần ôm sát, bạn có thể chuyển qua sử dụng quần ống rộng đầy thanh lịch. Quần ống rộng kết hợp với áo phông hoặc áo sơ mi là cách phối đồ mới mẻ và rất thời thượng hiện nay.

Chiếc quần ống rộng chính là điểm khác lạ trong tổng thể bộ trang phục phối đồ cùng áo khoác dáng dài - Ảnh: Internet

Áo khoác dạ dáng dài với có thể phối với rất nhiều loại chân váy khác nhau, đều tạo cho bạn gái một vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu. Mách nhỏ bạn một điều đó là khi phối đồ theo phong cách này, bạn nên đi cùng boot hoặc giày cao gót để trong cao hơn.

Đây là set đồ phối cùng áo khoác dạ dáng dài tuyệt vời - Ảnh: Internet

Với độ dài đến đầu gối hoặc có thể đến mắt cá chân, chiếc áo khoác dạ hoàn toàn có thể sử dụng như một chiếc váy. Việc sử dụng áo khoác dạ dáng dài như váy được rất nhiều chị em yêu thích bởi không chỉ kín đáo mà còn rất thời thượng.

Tận dụng áo khoác dạ dáng dài làm váy là cách phối đồ thông minh - Ảnh: Internet

Hy vọng những cách phối đồ cùng áo khoác dạ dáng dài trên sẽ giúp ích cho bạn.