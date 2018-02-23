Mẫu đầm công sở đẹp cho cô nàng béo bụng tự tin tỏa sáng

Đầm công sở dáng suông là sự lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng có vòng 2 "phì nhiêu". Đầm dáng suông tôn lên nét đẹp trẻ trung, năng động đồng thời giúp nàng che đi mọi khuyết điểm trên cơ thể.

Với các nàng may mắn sở hữu vòng eo thon gọn thì việc chọn được những chiếc váy phù hợp vô cùng dễ dàng. Nhưng với những người có vòng 2 “phì nhiêu” thì đây là việc rất khó khăn. Đừng vội tự ti, hãy tham khảo những mẫu đầm công sở cho người béo bụng dưới đây, chúng sẽ giúp bạn trông xinh đẹp hơn rất nhiều.

Để che đi vòng eo ngấn mỡ, đừng quên sắm cho mình một chiếc váy suông để mặc vào những ngày phải hoạt động nhiều. Lựa chọn chiếc đầm công sở dáng suông vừa vặn điểm xuyến những chi tiết điệu đà giúp nàng mảnh mai và quyến rũ hơn.

Đầm công sở dáng suông là sự lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng có vòng 2 ngấn mỡ - Ảnh: Internet

Lựa chọn chiếc đầm công sở dáng suông vừa vặn, điệu đà giúp nàng mảnh mai và quyến rũ hơn - Ảnh: Internet

2. Đầm công sở cho phụ nữ U40

Đầm liền hạ eo ngắn là “con cưng” của những nàng sở hữu vòng 2 kém hoàn hảo. Nếu bạn đang băn khoăn không biết chọn đầm công sở như thế nào thì đừng bỏ qua thiết kế này. Đặc biệt, mẫu đầm công sở này cực kỳ phù hợp cho phụ nữ U40.

Đầm hạ eo ngắn trên gối mang vẻ năng động, trẻ trung nhưng không kém phần gợi cảm sẽ giúp bạn che giấu hoàn toàn những khuyết điểm ở vòng 2. Kiểu dáng dịu dàng của chiếc đầm này đem lại nét thanh tân, tươi mới cho nàng tự tin mọi lúc mọi nơi.

Nếu bạn đang băn khoăn không biết chọn trang phục công sở như thế nào thì đừng bỏ qua chiếc đầm liền hạ eo ngắn này - Ảnh: Internet

3. Đầm công sở họa tiết nhỏ cổ điển

Những chiếc váy in hoa nhí thường tạo cảm giác nhỏ bé, xinh xắn cho người mặc. Hoa cỏ mùa xuân tươi tắn là họa tiết hoàn hảo cho một chiếc đầm công sở. Chiếc đầm với những họa tiết hoa nhí tươi mới giúp nàng thêm phần trẻ trung, quyến rũ. Bên cạnh đó, thiết kế đầm công sở này giúp người diện trông thon gọn hơn rất nhiều.

Những chiếc đầm công sở in hoa nhí thường tạo cảm giác nhỏ bé, xinh xắn cho người mặc - Ảnh: Internet

4. Đầm công sở xòe chữ A

Chiếc đầm xòe dáng chữ A sẽ giúp che giấu những ngấn mỡ bụng hoàn hảo. Kiểu đầm eo cao, dáng xòe chữ A cực kỳ phù hợp với những cô gái có vòng 2 “phì nhiêu”.

Với chiếc đầm công sở đẹp như thế này trông bạn sẽ thật đáng yêu và nổi bật.

Với chiếc đầm công sở đẹp như thế này trông bạn sẽ thật đáng yêu và nổi bật - Ảnh: Internet

5. Đầm công sở xếp ly tinh tế

Những lớp vải được sắp xếp khéo léo giúp che giấu vòng 2 một cách hoàn hảo. Đầm xếp ly tạo nên vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào. Hãy chọn đầm xếp ly có màu sắc tươi sáng cho những ngày đi làm đầu năm để thêm nổi bật và tự tin chốn công sở.

Lựa chọn đầm công sở thật khéo léo sẽ giúp che đi vòng eo ngấn mỡ, khiến vẻ ngoài của bạn trông hoàn hảo và xinh đẹp hơn rất nhiều.