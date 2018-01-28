Đầm dự tiệc tất niên cho phụ nữ tuổi 40, mặc vào là sang trọng, trẻ trung như gái đôi mươi

Sắp đến tiệc tất niên, các ngày hội họp cuối năm, phụ nữ, đặc biệt là ở độ tuổi trung niên chắc hẳn đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc lựa chọn trang phục sao cho phù hợp. Thế thì, hãy tham khảo các kiểu đầm dự tiệc cho phụ nữ tuổi 40 dưới đây, chắc chắn bạn sẽ vô cùng thích thú.
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Phụ nữ ở giai đoạn trung niên rất khó lựa chọn trang phục để đi dự tiệc. Vì họ cần thiết kế sang trọng nhưng vẫn đảm bảo sự trẻ trung và hiện đại. Dưới đây là các kiểu đầm dự tiệc cho phụ nữ tuổi 40 đảm bảo được các tiêu chí ấy, bạn hãy tham khảo ngay.
Đầm liền
Đầm liền là thiết kế rất phù hợp với phụ nữ trung niên, vì kiểu dáng này vừa sang trọng lại vừa nhí nhảnh và trẻ trung. Khi diện mẫu đầm dự tiệc này, phụ nữ tuổi 40 có thể phối cùng chiếc thắt lưng nhỏ, chiếc cài áo nhỏ để trở nên tuyệt vời hơn.
Đầm xòe
Đây là thiết kế áo đầm dự tiệc giúp phụ nữ tuổi 40 trở nên xinh xắn, trẻ trung và đáng yêu hơn. Nếu bạn là người ưa chuộng phong cách "bánh bèo", đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để diện đi dự tiệc cuối năm.
Đầm ren
Đầm dự tiệc ren luôn là thiết kế được nhiều người ưa chuộng vì chúng mang đến vẻ đẹp rất gợi cảm, quyến rũ và cực kỳ sang trọng. Chính vì vậy, phụ nữ tuổi 40 hoàn toàn có thể diện mẫu đầm này đến các bữa tiệc.
Đầm ôm body
Đầm ôm body dự tiệc chỉ phù hợp với phụ nữ tuổi 40 có thân hình thon gọn, săn chắc và vòng eo nhỏ. Vì kiểu thiết kế này ôm trọn vào cơ thể nên rất kén người mặc.
Hy vọng những gợi ý về các kiểu áo đầm dự tiệc trên sẽ giúp ích cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ tuổi 40 trong việc lựa chọn trang phục cho các buổi lễ cuối năm.