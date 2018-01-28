Đầm dự tiệc tất niên cho phụ nữ tuổi 40, mặc vào là sang trọng, trẻ trung như gái đôi mươi

Sắp đến tiệc tất niên, các ngày hội họp cuối năm, phụ nữ, đặc biệt là ở độ tuổi trung niên chắc hẳn đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc lựa chọn trang phục sao cho phù hợp. Thế thì, hãy tham khảo các kiểu đầm dự tiệc cho phụ nữ tuổi 40 dưới đây, chắc chắn bạn sẽ vô cùng thích thú.

Phụ nữ ở giai đoạn trung niên rất khó lựa chọn trang phục để đi dự tiệc. Vì họ cần thiết kế sang trọng nhưng vẫn đảm bảo sự trẻ trung và hiện đại. Dưới đây là các kiểu đầm dự tiệc cho phụ nữ tuổi 40 đảm bảo được các tiêu chí ấy, bạn hãy tham khảo ngay. Đầm liền Đầm liền là thiết kế rất phù hợp với phụ nữ trung niên, vì kiểu dáng này vừa sang trọng lại vừa nhí nhảnh và trẻ trung. Khi diện mẫu đầm dự tiệc này, phụ nữ tuổi 40 có thể phối cùng chiếc thắt lưng nhỏ, chiếc cài áo nhỏ để trở nên tuyệt vời hơn.

Đầm liền đỏ phối ren phần cổ và gấu giúp phụ nữ tuổi 40 trở nên thanh lịch, sang trọng hơn trong buổi tiệc - Ảnh: Internet Đầm liền phối hai màu trắng đen giúp phụ nữ tuổi 40 trông nổi bật và tỏa sáng vô cùng - Ảnh: Internet Phụ nữ ngoài 40 đừng ngần ngại thử các kiểu dáng đầm liền màu sắc rực rỡ, những thiết kế này sẽ giúp bạn trẻ trung hơn rất nhiều - Ảnh: Internet Đầm xòe Đây là thiết kế áo đầm dự tiệc giúp phụ nữ tuổi 40 trở nên xinh xắn, trẻ trung và đáng yêu hơn. Nếu bạn là người ưa chuộng phong cách "bánh bèo", đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để diện đi dự tiệc cuối năm. Diện mạo thêm phần cổ điển, trẻ trung khi mặc kiểu đầm áo sơ mi họa tiết kẻ sọc này - Ảnh: Internet Đầm xòe họa tiết chấm bi màu sắc này cũng là lựa chọn hoàn hảo để phụ nữ tuổi 40 diện đi tiệc cuối năm - Ảnh: Internet Hay đơn giản nhưng vẫn sang trọng và trẻ trung với đầm xòe dự tiệc màu đỏ. Phụ nữ tuổi 40 có thể thêm chiếc thắt lưng để giúp eo trông thon gọn hơn - Ảnh: Internet Đầm ren Đầm dự tiệc ren luôn là thiết kế được nhiều người ưa chuộng vì chúng mang đến vẻ đẹp rất gợi cảm, quyến rũ và cực kỳ sang trọng. Chính vì vậy, phụ nữ tuổi 40 hoàn toàn có thể diện mẫu đầm này đến các bữa tiệc.

Nhẹ nhàng, nữ tính và gợi cảm với thiết kế đầm ren màu cam pastel. Khi diện kiểu đầm này, phụ nữ tuổi 40 hãy đi cùng sandal cao gót - Ảnh: Internet Đầm xòe ren đỏ đô cũng là sự lựa chọn phù hợp để phụ nữ tuổi 40 diện đi tiệc - Ảnh: Internet Hay ngọt ngào, nữ tính hơn với thiết kế đầm liền ren màu tím violet - Ảnh: Internet Đầm ôm body Đầm ôm body dự tiệc chỉ phù hợp với phụ nữ tuổi 40 có thân hình thon gọn, săn chắc và vòng eo nhỏ. Vì kiểu thiết kế này ôm trọn vào cơ thể nên rất kén người mặc. Đầm dự tiệc ôm body giúp khoe trọn đường cong cơ thể của phụ nữ tuổi 40 - Ảnh: Internet Với thiết kế đầm body dự tiệc đỏ rực này, phụ nữ tuổi 40 sẽ trở nên vô cùng nổi bật và quyến rũ - Ảnh: Internet Hy vọng những gợi ý về các kiểu áo đầm dự tiệc trên sẽ giúp ích cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ tuổi 40 trong việc lựa chọn trang phục cho các buổi lễ cuối năm.

Đầm trễ vai dự tiệc đẹp 'xiêu lòng', cứ mặc là quyến rũ, sang trọng thu hút mọi ánh nhìn Thiết kế đầm trễ vai giúp phái đẹp khoe trọn lợi thế về ngoại hình, đôi vai thon gọn cùng vòng 1 quyến rũ. Chính vì thế, mẫu đầm này rất phù hợp để diện đi dự tiệc hay một sự kiện trang trọng nào đó.

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