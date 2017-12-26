Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn

Thời trang 26/12/2017 14:12

Với những mẫu đầm vô cùng đa dạng và dành riêng cho phụ nữ tuổi 30 dưới đây, quý cô có thể tự tin tỏa sáng dù là đi dự tiệc, đến công sở hay dạo phố.

Với thiết kế dành riêng cho phụ nữ tuổi 30, những mẫu đầm dưới đây sẽ làm tăng vẻ đẹp quyến rũ, mặn mà vốn có của quý cô trưởng thành. Đặc biệt, những mẫu đầm này rất tiện dụng, nàng có thể diện đi dự tiệc, đến công sở hay dạo phố.

Đầm dạo phố cho phụ nữ tuổi 30

Dạo phố là việc mà các quý cô phải hoạt động nhiều, do đó, mẫu đầm cần được thiết kế thoải mái, chất liệu thoáng mát. Dưới đây là một vài gợi ý cho phụ nữ tuổi 30.

Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 1
Thiết kế thoải mái với dáng suông, xòe phần gấu, có điểm nhấn dập ly màu đối lập giúp quý cô tuổi 30 quý phái, thanh lịch hơn - Ảnh: Internet
Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 2
Là cô nàng U30 yêu thích phong cách nổi bật, chiếc đầm dạo phố với tông màu cam, chiết eo, có điểm nhấn ngọc trai ở cổ này sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn - Ảnh: Internet
Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 3
Nếu ưa chuộng phong cách mix-match, bạn hãy phối chân váy xòe ngang gối với áo thun ôm dài tay. Sự kết hợp này sẽ giúp cô nàng tuổi 30 trong năng động và tươi tắn hơn - Ảnh: Internet
Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 4
Mẫu đầm xòe dài họa tiết sọc nhí này là phong cách tạo vẻ đẹp trẻ trung, điệu đà phù hợp với lứa tuổi 30 - Ảnh: Internet

Đầm dự tiệc cho phụ nữ tuổi 30

Phụ nữ khi đã đến ngưỡng 30, trong thần thái sẽ toát lên sự quyến rũ, quý phái, điềm đạm và mặn mà một cách tự nhiên. Chính vì thế, khi dự tiệc, những mẫu đầm cho thiết kế vừa nhã nhặn, vừa tôn dáng, vừa có phần sexy dưới đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các quý cô.

Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 5
Tông hồng ngọt ngào với thiết kế đầm liền ôm vừa vặn giúp phụ nữ tuổi 30 toát lên sự quyến rũ, thanh lịch - Ảnh: Internet
Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 6
Ren luôn là chất liệu vô cùng sang trọng, đặc biệt là khi kết hợp với thiết kế đầm liền, xẻ tà cao này. Khi diện mẫu đầm đẹp thế này, phụ nữ ở độ tuổi 30 lại thêm phần gợi cảm - Ảnh: Internet
Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 7
Mẫu đầm liền ôm body vốn đã sexy lại thêm phần nổi bật hơn nhờ được may từ chất liệu voan, thêu nổi họa tiết hoa bắt mắt - Ảnh: Internet
Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 8
Làn da trắng hồng mịn màng, đường cong đầy đặn của cơ thể phụ nữ U30 được khoe trọn khi diện kiểu dáng đầm liền ôm body, thắt nơ giữa eo có màu đỏ tươi này - Ảnh: Internet

Đầm công sở cho phụ nữ tuổi 30

Những quý cô U30 đòi hỏi đầm công sở phải có thiết kế thanh lịch, gọn gàng và ít chi tiết. Những mẫu đầm dưới đây sẽ làm thỏa mong muốn của phụ nữ tuổi 30.

Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 9
Thiết kế đầm công sở cho phụ nữ tuổi 30 vô cùng thanh lịch với chiếc thắt lưng vải giữa eo cùng điểm nhấn là hai hàng nút đối xứng trước ngực - Ảnh: Internet
Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 10
Với chi tiết nút kết trước ngực, kiểu dáng xòe thướt tha, nên khi diện mẫu đầm này, quý cô tuổi 30 sẽ trở nên điệu đà hơn - Ảnh: Internet
Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 11
Hoặc học Tăng Thanh Hà diện mẫu đầm xòe màu tím hồng siêu thanh lịch này, quý cô văn phòng U30 sẽ trở nên sang trọng, quý phái bội phần - Ảnh: Internet
Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh 12
Mẫu đầm công sở kiểu dáng ôm vừa vặn với hai màu sắc đối lập khiến phụ nữ tuổi 30 trẻ trung, phá cách hơn - Ảnh: Internet
Danh sách 12 mẫu đầm công sở thanh lịch, sang trọng được phái đẹp 'săn lùng' nhiều nhất

Danh sách 12 mẫu đầm công sở thanh lịch, sang trọng được phái đẹp 'săn lùng' nhiều nhất

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