Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn

Với thiết kế dành riêng cho phụ nữ tuổi 30, những mẫu đầm dưới đây sẽ làm tăng vẻ đẹp quyến rũ, mặn mà vốn có của quý cô trưởng thành. Đặc biệt, những mẫu đầm này rất tiện dụng, nàng có thể diện đi dự tiệc, đến công sở hay dạo phố.

Đầm dạo phố cho phụ nữ tuổi 30

Dạo phố là việc mà các quý cô phải hoạt động nhiều, do đó, mẫu đầm cần được thiết kế thoải mái, chất liệu thoáng mát. Dưới đây là một vài gợi ý cho phụ nữ tuổi 30.