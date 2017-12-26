Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn

Với thiết kế dành riêng cho phụ nữ tuổi 30, những mẫu đầm dưới đây sẽ làm tăng vẻ đẹp quyến rũ, mặn mà vốn có của quý cô trưởng thành. Đặc biệt, những mẫu đầm này rất tiện dụng, nàng có thể diện đi dự tiệc, đến công sở hay dạo phố.
Đầm dạo phố cho phụ nữ tuổi 30
Dạo phố là việc mà các quý cô phải hoạt động nhiều, do đó, mẫu đầm cần được thiết kế thoải mái, chất liệu thoáng mát. Dưới đây là một vài gợi ý cho phụ nữ tuổi 30.
Đầm dự tiệc cho phụ nữ tuổi 30
Phụ nữ khi đã đến ngưỡng 30, trong thần thái sẽ toát lên sự quyến rũ, quý phái, điềm đạm và mặn mà một cách tự nhiên. Chính vì thế, khi dự tiệc, những mẫu đầm cho thiết kế vừa nhã nhặn, vừa tôn dáng, vừa có phần sexy dưới đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các quý cô.
Đầm công sở cho phụ nữ tuổi 30
Những quý cô U30 đòi hỏi đầm công sở phải có thiết kế thanh lịch, gọn gàng và ít chi tiết. Những mẫu đầm dưới đây sẽ làm thỏa mong muốn của phụ nữ tuổi 30.