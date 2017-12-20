Danh sách 12 mẫu đầm công sở thanh lịch, sang trọng được phái đẹp 'săn lùng' nhiều nhất

Chỉ với 300 đến 500 nghìn đồng, phái đẹp sẽ sở hữu ngay những mẫu đầm công sở vừa đẹp vừa thanh lịch này.

Thiết kế lạ mắt, đầy nhã nhặn và vô cùng thanh lịch của 12 mẫu đầm công sở dưới đây đang khiến phái đẹp điêu đứng. Hơn nữa, những kiểu đầm công sở "sang chảnh" này sẽ giúp bạn bắt kịp xu hướng thời trang hiện đại.

Những quý cô công sở luôn ưa chuộng mẫu đầm có thiết kế đơn giản, thoải mái. Chẳng hạn như kiểu đầm xòe, cổ sơ mi có điểm nhấn thắt nơ giữa eo này - Ảnh: Internet

Vẫn là mẫu đầm sơ mi quen thuộc đối với dân công sở, nhưng chi tiết biến tấu nút thắt khá lạ mắt phía trước eo khiến chiếc đầm này trở nên khác lạ, độc đáo hơn hẳn - Ảnh: Internet

Đầm công sở kiểu dáng sơ mi, thắt nơ lệch bắt mắt với họa tiết kẻ sọc. Tinh tế hơn khi phối cùng túi xách đơn sắc cùng tông và đôi giày cao gót mũi nhọn - Ảnh: Internet

Nếu bạn là tín đồ của những gam màu nổi bật, hãy chọn mẫu đầm công sở xòe nhẹ màu xanh lá mạ này. Với thiết kế cổ sơ mi sẻ sâu và chiếc nơ thắt lệch giữa eo sẽ giúp bạn khoe hết lợi thế ngoại hình - Ảnh: Internet

Giáng sinh đang cận kề, hãy sắm cho mình mẫu đầm công sở màu đỏ nổi bật. Với đường may cứng cáp, chi tiết may dập ly hai bên ngực giúp chiếc đầm đỏ này trở nên sang trọng và khỏe khắn hơn - Ảnh: Internet

Nếu bạn là tín đồ của các mẫu đầm công sở đơn sắc thì chiếc đầm vàng này sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Với chất liệu vải lụa mềm mại, phần thân may cứng cáp, thiết kế tay áo hơi phồng tạo nên một tổng thể vô cùng nhã nhặn, tinh tế và sang trọng - Ảnh: Internet

Bạn là cô gái sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên, hãy khoe tối đa lợi thế này với mẫu đầm công sở có tông màu nude hoặc pastel. Thiết kế đầm hơi ôm body với chi tiết bèo nhúng nhỏ bên hông khiến nàng trở nên dịu dàng, uyển chuyển - Ảnh: Internet

Nếu bạn là tuýp phụ nữ thích phong cách kín đáo, hãy chọn kiểu đầm công sở với phần vạt cổ cao, tay dài may phồng này - Ảnh: Internet

Những mẫu đầm công sở may từ chất liệu ren cũng là lựa chọn rất tuyệt vời. Ren là loại vải làm tăng sự gợi cảm, quyến rũ cho phái đẹp. Khi diện mẫu đầm ren suông, tay xòe này, bạn sẽ nổi bật nhất chốn văn phòng - Ảnh: Internet

Váy ren xòe màu xanh pastel nhẹ nhàng với thiết kế cổ chữ V giúp quý cô văn phòng khoe trọn chiếc cổ thanh mảnh gợi cảm - Ảnh: Internet

Nhắc đến những mẫu đầm công sở đẹp nhất, bạn không thể bỏ qua kiểu đầm liền họa tiết hoa vô cùng bắt mắt và nổi bật này - Ảnh: Internet

Trẻ trung hơn với thiết kế đầm sơ mi, dập li phần gấu váy, in họa tiết hoa - Ảnh: Internet

Ngoài những mẫu đầm công sở tuyệt đẹp trên, phụ nữ làm việc văn phòng vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác như chân váy bút chì, váy xòe midi, áo sơ mi, suit...

10 kiểu đầm dự tiệc mới nhất 2017 'cứ mặc là đẹp' quyến rũ mọi ánh nhìn Có rất nhiều sự lựa chọn phù hợp, quyến rũ và thời thượng dành cho bạn khi đi dự tiệc cưới mùa xuân hè.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-sach-12-mau-dam-cong-so-thanh-lich-sang-trong-duoc-phai-dep-san-lung-nhieu-nhat-263205.html