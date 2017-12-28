Đầm trễ vai dự tiệc đẹp 'xiêu lòng', cứ mặc là quyến rũ, sang trọng thu hút mọi ánh nhìn

Thiết kế đầm trễ vai giúp phái đẹp khoe trọn lợi thế về ngoại hình, đôi vai thon gọn cùng vòng 1 quyến rũ. Chính vì thế, mẫu đầm này rất phù hợp để diện đi dự tiệc hay một sự kiện trang trọng nào đó.

Đầm trễ vai là mẫu thiết kế có nhiều ưu điểm, ra đời từ thập niên 90. Đây là kiểu dáng mang vẻ đẹp của một thiếu nữ 18 vừa quyến rũ, sang trọng, đầy phóng khoáng nhưng có chút e thẹn. Mẫu đầm với thiết kế khoe trọn bờ vai thon gọn, gợi cảm này thường được phụ nữ diện đi dự tiệc, dạ hội hoặc sự kiện trang trọng.

Đầm trễ vai dạ hội Dạ hội là những bữa tiệc mang phong cách sang trọng, do đó, yêu cầu trang phục cũng gắt gao và tỉ mỉ hơn. Những mẫu đầm trễ vai cho buổi tiệc sa hoa này phải thiết kế, chất liệu toát lên sự tao nhã, quý phái và hoàn hảo đến từng milimet. Đầm trễ vai dạ hội với thiết kế lông vũ phía trên, sẻ tà cao, được may từ chất liệu nhung cổ điển. Kèm theo đó, chiếc đầm này giúp quý cô trông quý phái và chín chắn hơn - Ảnh: Internet Đầm đuôi cá dài trễ vai may từ ren đỏ, thiết kế ôm sát giúp phái đẹp khoe tối đa đường cong trên cơ thể. Bên cạnh đó, sắc đỏ của mẫu đầm trễ vai này giúp bạn tỏa sáng trong bữa tiệc nhưng không hề diêm dúa - Ảnh: Internet Bạn sẽ thật sự hóa thân thành cô công chúa điệu đà, e thẹn với mẫu đầm phối ren và voan màu đỏ rượu vang này. Phần trễ vai được viền bằng ren hoa, giữa eo là chiếc nơ nhỏ nhắn, phía dưới là lớp voan mỏng xếp tầng lên nhau tạo nên một tổng thể hoàn hảo - Ảnh: Internet Đầm trễ vai xòe Thiết kế đầm trễ vai xòe rất được các bạn gái ưa chuộng vì vừa sang trọng, vừa năng động và vô cùng trẻ trung.

Đầm trễ vai xòe bồng bềnh tông màu xanh pastel ngọt ngào giúp bạn gái trông trẻ trung và tràn đầy sức sống. Bạn có thể diện thiết kế này đến những bữa tiệc sinh nhật, tụ họp bạn bè - Ảnh: Internet Đầm xòe trễ vai màu trắng tạo nhã, không quá nổi bật, thiết kế này rất tuyệt vời khi diện đến lễ cưới, đính hôn - Ảnh: Internet Đầm xòe đỏ vốn đã là thiết kế tôn lên sự nữ tính, duyên dáng, khi kết hợp với chi tiết trễ vai lại giúp bạn gái thêm phần gợi cảm và xinh đẹp - Ảnh: Internet Đầm trễ vai nơ Phụ nữ luôn yêu thích những chi tiết mềm mại, điệu đà, chính vì vậy mẫu đầm trễ vai nơ rất được ưa chuộng. Không cần quá cầu kỳ, chỉ với một chiếc nơ nhỏ điểm xuyết ở vị trí nào đó trên chiếc váy đã tạo nên sự kiêu kỳ, xinh xắn cho người diện. Thiết kế đầm ôm body trễ vai vừa quyến rũ vừa đáng yêu với điểm nhấn là chiếc nơ phía ngực trái - Ảnh: Internet Đầm trễ vai nơ dáng suông kết hợp với chi tiết bèo nhúng vô cùng điệu đà. Mẫu đầm này vô cùng phù hợp với cô nàng có bắp tay ngắn và to - Ảnh: Internet Một thời gian, mẫu đầm trễ vai đỏ có phần tay là hai chiếc nơ này của Ngọc Trinh đã khiến phái đẹp điêu đứng. Màu đỏ tươi của chiếc đầm này giúp người mặc tôn lên làn da trắng hồng tự nhiên - Ảnh: Internet Đầm trễ vai suông Khác với những thiết kế sang trọng phía trên, mẫu đầm trễ vai dáng suông có phần năng động và tiện lợi hơn. Vì bạn có thể diện chiếc đầm này đi dạo phố, dự tiệc hay bất cứ hoạt động nào đều phù hợp. Đầm suông trễ vai đỏ, có điểm nhấn là hai chiếc nơ dài hai bên giúp bạn gái khoe trọn đôi vai thanh mảnh - Ảnh: Internet Đầm suông trắng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, nhã nhặn - Ảnh: Internet Đầm suông trễ vai với chi tiết nơ nhỏ hai bên vai, phá cách với vạt bất đối xứng - Ảnh: Internet Thiết kế đầm suông trễ vai họa tiết hoa li ti vô cùng nhí nhảnh và đáng yêu - Ảnh: Internet Cho dù giới chuyên gia có đưa ra nhiều xu hướng thời trang mới lạ, khác biệt thì mẫu đầm trễ vai vẫn chiếm vị trí quan trọng đối với phái đẹp. Hơn thế, mỗi khi chuẩn bị đi dự tiệc, dạ hội thì thiết kế này luôn được ưu tiên chọn lựa.

Mẫu đầm cho phụ nữ tuổi 30, diện đi dự tiệc hay đến công sở đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn Với những mẫu đầm vô cùng đa dạng và dành riêng cho phụ nữ tuổi 30 dưới đây, quý cô có thể tự tin tỏa sáng dù là đi dự tiệc, đến công sở hay dạo phố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-tre-vai-du-tiec-dep-xieu-long-cu-mac-la-quyen-ru-sang-trong-thu-hut-moi-anh-nhin-264295.html