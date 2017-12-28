Đầm trễ vai dự tiệc đẹp 'xiêu lòng', cứ mặc là quyến rũ, sang trọng thu hút mọi ánh nhìn

Đầm trễ vai là mẫu thiết kế có nhiều ưu điểm, ra đời từ thập niên 90. Đây là kiểu dáng mang vẻ đẹp của một thiếu nữ 18 vừa quyến rũ, sang trọng, đầy phóng khoáng nhưng có chút e thẹn.
Mẫu đầm với thiết kế khoe trọn bờ vai thon gọn, gợi cảm này thường được phụ nữ diện đi dự tiệc, dạ hội hoặc sự kiện trang trọng.
Đầm trễ vai dạ hội
Dạ hội là những bữa tiệc mang phong cách sang trọng, do đó, yêu cầu trang phục cũng gắt gao và tỉ mỉ hơn. Những mẫu đầm trễ vai cho buổi tiệc sa hoa này phải thiết kế, chất liệu toát lên sự tao nhã, quý phái và hoàn hảo đến từng milimet.
Đầm trễ vai xòe
Thiết kế đầm trễ vai xòe rất được các bạn gái ưa chuộng vì vừa sang trọng, vừa năng động và vô cùng trẻ trung.
Đầm trễ vai nơ
Phụ nữ luôn yêu thích những chi tiết mềm mại, điệu đà, chính vì vậy mẫu đầm trễ vai nơ rất được ưa chuộng. Không cần quá cầu kỳ, chỉ với một chiếc nơ nhỏ điểm xuyết ở vị trí nào đó trên chiếc váy đã tạo nên sự kiêu kỳ, xinh xắn cho người diện.
Đầm trễ vai suông
Khác với những thiết kế sang trọng phía trên, mẫu đầm trễ vai dáng suông có phần năng động và tiện lợi hơn. Vì bạn có thể diện chiếc đầm này đi dạo phố, dự tiệc hay bất cứ hoạt động nào đều phù hợp.
Cho dù giới chuyên gia có đưa ra nhiều xu hướng thời trang mới lạ, khác biệt thì mẫu đầm trễ vai vẫn chiếm vị trí quan trọng đối với phái đẹp. Hơn thế, mỗi khi chuẩn bị đi dự tiệc, dạ hội thì thiết kế này luôn được ưu tiên chọn lựa.