Cập nhật ngay 5 típ 'lên đồ' tông màu đen ‘chất như nước cất’ không sợ bị già

Nếu giày cao gót làm bạn đau chân, dép kẹp lại không đủ lịch sự nơi công sở thì một đôi búp bê đen là sự lựa chọn hoàn hảo. Với giày búp bê đen, bạn có thể dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu đồ, vừa thoải mái vừa tiện lợi lại chẳng bao giờ kém phần xinh xắn. Hãy đầu tư một đôi búp bê đen chất lượng để không bị đau gót chân khi phải đi nhiều.

Chọn loại quần tây đen có ống trên mắt cá chân và loe nhẹ ở gấu quần sẽ giúp người khác nhìn vào trông thoáng mắt, không có cảm giác luộm thuộm khi bạn mang giày bệt. Phần ống loe sẽ giúp bạn trông sành điệu và trẻ trung hơn rất nhiều so với ống túm trước kia.

Quần tây đen gọn gàng và thanh lịch. Ảnh minh họa

Trở thành cô nàng sành điệu với quần tây đen ống loe - Ảnh minh họa

Chân váy ngắn hoặc short lửng đen

Đây là 2 item không thể để thiếu trong tủ đồ mùa hè, nàng có thể mix chúng cùng với áo thun dài tay, blouse điệu đà hoặc sơ mi dáng rộng đều được. Nên lưu ý chọn quần và chân váy cạp cao để thoải mái và lịch sự hơn. Thêm một đôi sneaker ở dưới sẽ thành một set đồ hoàn hảo với sự trẻ trung, năng động.

Quần short lửng đen cạp cao là lựa chọn tuyệt vời trong mùa hè. Ảnh minh họa

Thêm 1 đôi sneaker để có được vẻ ngoài năng động - Ảnh: Internet

Áo cộc tay màu đen

Áo cộc tay màu đen giúp bạn để lộ cánh tay trắng nõn nà, tránh được nguy cơ bị nuốt chửng trong sắc đen và cảm giác bị bí, ngột ngạt. Đừng nghĩ áo tay cộc sẽ không lịch sự, một chiếc áo cộc tay màu đen cổ tròn kết hợp cùng quần ống rộng cạp cao sẽ tạo nên vẻ ngoài nhã nhặn, chỉn chu, dễ dàng tạo được thiện cảm nơi người đối diện.

Áo cộc tay màu đen giúp bạn không bị nhấn chìm trong một sắc. Ảnh minh họa

Một set đồ nhã nhặn và thanh lịch. Ảnh minh họa

Chiếc túi màu đen

Túi là loại phụ kiện mà nàng không nên để thiếu nếu muốn set đồ trở nên hoàn hảo. Một chiếc túi màu đen với kiểu dáng đơn giản gần như phù hợp với mọi trang phục, đặc biệt sẽ rất lâu để nó trở nên lỗi thời, mua một chiếc túi màu đen chất lượng với mẫu mã đơn giản, bạn có thể dùng được vài năm với đa dạng phong cách.

Bạn không nên để thiếu một chiếc túi màu đen trong tủ phụ kiện của mình. Ảnh minh họa