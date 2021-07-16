Để trở thành phụ nữ hiện đại, hãy quên ngay những quy tắc thời trang lỗi thời này

Thời trang 16/07/2021 06:30

Đừng giữ mãi những quy tắc thời trang này nếu không muốn trở nên lỗi thời, lạc hậu giữa xã hội hiện đại.

Quần áo sành điệu chỉ dành cho người gầy

Không thể phủ nhận một điều rằng thân hình mảnh khảnh, cao ráo sẽ giúp bạn diện đồ trông hoàn hảo hơn song không phải mũm mĩm một chút là không mặc được đồ đẹp, đồ sành điệu. Hiện nay phụ nữ có thể dễ dàng tìm thấy những bộ trang phục đẹp phù hợp với kích thước cơ thể và phong cách của mình, thừa cân một tí nhưng vẫn nổi bật mọi lúc mọi nơi.

Để trở thành phụ nữ hiện đại, hãy quên ngay những quy tắc thời trang lỗi thời này - Ảnh 1
Sành điệu hay không không phụ thuộc vào cân nặng. Ảnh minh họa

Thời trang giới hạn độ tuổi

Nhiều người cho rằng cứ qua một độ tuổi nào đó chúng ta phải thay đổi phong cách ăn mặc thế nhưng trong cuộc sống hiện đại, thời trang không giới hạn độ tuổi, quần áo không cần phân loại theo các lứa tuổi như 20+, 35+, 50+. Phụ nữ hiện đại hãy tự tin mặc những gì mình cảm thấy thích và phù hợp, đây mới chính là quy tắc mới.

Để trở thành phụ nữ hiện đại, hãy quên ngay những quy tắc thời trang lỗi thời này - Ảnh 2
Thời trang không giới hạn độ tuổi, chỉ cần ta thấy thích và phù hợp. Ảnh minh họa

Tóc dài không dành cho phụ nữ trung niên

Bạn đừng cắt mái tóc dài của mình chỉ vì nghe mọi người nói tóc ngắn sẽ trẻ trung hơn, nếu tóc bạn khỏe và hài hòa với khuôn mặt thì hãy giữ lại. Không có kiểu tóc chung nào quy định cho phụ nữ lớn tuổi, quan trọng là sự thoải mái, tự tin của bạn, thêm nữa là sự phù hợp. Ví dụ những người có khuôn mặt hơi đầy đặn sẽ hợp với kiểu tóc lỡ với độ dài vừa phải,...

Để trở thành phụ nữ hiện đại, hãy quên ngay những quy tắc thời trang lỗi thời này - Ảnh 3
Không có kiểu tóc nào là quy chuẩn cho phụ nữ trung niên, quan trọng là phù hợp với gương mặt. Ảnh minh họa

Túi phải hợp với quần áo, giày dép

Suy nghĩ túi phải hợp với quần áo, giày dép không có gì sai tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, việc kết hợp phụ kiện theo tông màu nghiêm ngặt có vẻ đã lỗi thời. Ra đường bây giờ bạn có thể dễ dàng nhìn thấy sự kết hợp tuyệt vời giữa sneaker với một chiếc clutch nữ tính hay giày cao gót với một chiếc túi to. Thời trang không có quy tắc và không có giới hạn, phụ nữ chúng ta có thể tự do sáng tạo để làm nổi bật phong cách của mình.

Để trở thành phụ nữ hiện đại, hãy quên ngay những quy tắc thời trang lỗi thời này - Ảnh 4
Trở nên hiện đại hơn với kiểu mix - match phóng khoáng. Ảnh minh họa
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