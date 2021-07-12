Hot girl xuống phố diện 'quần đục lỗ khoét hông' khiến người đi đường 'ngộp thở'

Thời trang 12/07/2021 09:55

Trong những năm trở lại đây thời các của các chị em phụ nữ có nhiều sự thay đổi và có những bộ trang phục “lăng xê” tạo thành “trend” trong một thời gian dài. Nhưng đâu đó cũng có những chiếc quần “bó đùi” khiến người nhìn cũng thấy "khó thở".

Đẹp hay là “lố”

Mới đây một người đẹp Trung Quốc bị chê “thảm họa thời trang” vì mặc một chiếc quần đục lỗ, phô nội y. Những chiếc quần khoét lỗ gây chú ý và tạo sự khó hiểu nhưng vẫn được lòng phái nữ. Bên cạnh những mỹ nhân tinh tế khi chọn được chiếc quần khoét hông đẹp tinh tế, cũng có những cô nàng bị chê bai vì kiểu mặc "dị hợm", kém duyên nhưng họ vẫn kiên quyết diện xuống phố để tạo chú ý. 

Hot girl xuống phố diện 'quần đục lỗ khoét hông' khiến người đi đường 'ngộp thở' - Ảnh 1
Ngọc Trinh ăn điểm với mốt quần khoét hông, phô diễn body siêu thực
Hot girl xuống phố diện 'quần đục lỗ khoét hông' khiến người đi đường 'ngộp thở' - Ảnh 2
"Thảm họa thời trang" vì chiếc quần đục lỗ - Ảnh: Internet
Hot girl xuống phố diện 'quần đục lỗ khoét hông' khiến người đi đường 'ngộp thở' - Ảnh 3
Chiếc quần oái ăm gây khó hiểu nhưng vẫn được phái đẹp lăng xê - Ảnh: Internet
Hot girl xuống phố diện 'quần đục lỗ khoét hông' khiến người đi đường 'ngộp thở' - Ảnh 4
Bộ đồ màu nude cũng không được đánh giá cao vì khiến nhiều người nhìn gây hiểu lầm - Ảnh: Internet

Một người đẹp khác cũng khiến người xuống đường chú ý với chiếc quần khoét hông “hiểm hóc”. Chưa bàn đến vấn đề thẩm mỹ, chỉ riêng những khoảng “lấp ló” phô ra nội y cũng khiến cô nàng mất điểm trong mắt người nhìn. Trước đó, một hot girl Malaysia từng diện mốt quần khoét hông khoe đường cong, dù khéo léo hơn trong việc chọn nội y những vẫn không nhận được nhiều lời khen. 

Hot girl xuống phố diện 'quần đục lỗ khoét hông' khiến người đi đường 'ngộp thở' - Ảnh 5
Chiếc quần gây lấp ló chỗ "hiểm hóc" gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Mỗi một ngày trôi qua thời trang thế giới lại có những kiểu tạo “trend” khác nhau và họ luôn quay cuồng với vô vàn sự sáng tạo, biến tấu ra sao cho hợp lý. Đặc biệt, các tín đồ thời trang ngày càng chuộng những thiết kế phá cách với những “idea” độc, lạ dù bị bàn tán, dị nghị, trong đó phải kể đến “quần đục lỗ” khoét hông khiến nhiều người "chói mắt" như kể trên. 

Từ khóa:   nội y quần đục lỗ thời trang đường phố

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt