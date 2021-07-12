Hot girl xuống phố diện 'quần đục lỗ khoét hông' khiến người đi đường 'ngộp thở'

Mới đây một người đẹp Trung Quốc bị chê “thảm họa thời trang ” vì mặc một chiếc quần đục lỗ , phô nội y . Những chiếc quần khoét lỗ gây chú ý và tạo sự khó hiểu nhưng vẫn được lòng phái nữ. Bên cạnh những mỹ nhân tinh tế khi chọn được chiếc quần khoét hông đẹp tinh tế, cũng có những cô nàng bị chê bai vì kiểu mặc "dị hợm", kém duyên nhưng họ vẫn kiên quyết diện xuống phố để tạo chú ý.

Ngọc Trinh ăn điểm với mốt quần khoét hông, phô diễn body siêu thực

"Thảm họa thời trang" vì chiếc quần đục lỗ - Ảnh: Internet

Chiếc quần oái ăm gây khó hiểu nhưng vẫn được phái đẹp lăng xê - Ảnh: Internet

Bộ đồ màu nude cũng không được đánh giá cao vì khiến nhiều người nhìn gây hiểu lầm - Ảnh: Internet

Một người đẹp khác cũng khiến người xuống đường chú ý với chiếc quần khoét hông “hiểm hóc”. Chưa bàn đến vấn đề thẩm mỹ, chỉ riêng những khoảng “lấp ló” phô ra nội y cũng khiến cô nàng mất điểm trong mắt người nhìn. Trước đó, một hot girl Malaysia từng diện mốt quần khoét hông khoe đường cong, dù khéo léo hơn trong việc chọn nội y những vẫn không nhận được nhiều lời khen.

Chiếc quần gây lấp ló chỗ "hiểm hóc" gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Mỗi một ngày trôi qua thời trang thế giới lại có những kiểu tạo “trend” khác nhau và họ luôn quay cuồng với vô vàn sự sáng tạo, biến tấu ra sao cho hợp lý. Đặc biệt, các tín đồ thời trang ngày càng chuộng những thiết kế phá cách với những “idea” độc, lạ dù bị bàn tán, dị nghị, trong đó phải kể đến “quần đục lỗ” khoét hông khiến nhiều người "chói mắt" như kể trên.