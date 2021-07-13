5 kiểu trang phục hè mặc vào 'auto đẹp': Chân ngắn, mông lép hay bụng mỡ 'cân' được hết

Thời trang 13/07/2021 06:30

Nếu bạn đang loay hoay không biết mặc gì trong mùa hè này để vừa mát vừa thời trang thì hãy tham khảo những gợi ý dưới đây.

Váy trắng tinh tế

Những chiếc váy trắng với chất liệu nhẹ nhàng, mát mẻ sẽ giúp bạn trông thật tinh tế và thanh lịch trong mắt người đối diện. Màu trắng luôn đem lại sự tươi mới, bên cạnh đó bạn còn có thể dễ dàng kết hợp với nhiều phụ kiện như mũ, hoa tai, giày cao gót,... mà màu sắc của chúng không hề quan trọng vì màu gì cũng hợp với chiếc váy trắng của bạn.

5 kiểu trang phục hè mặc vào 'auto đẹp': Chân ngắn, mông lép hay bụng mỡ 'cân' được hết - Ảnh 1
Váy trắng giúp bạn trông thật tươi mới và tinh tế. Ảnh minh họa
5 kiểu trang phục hè mặc vào 'auto đẹp': Chân ngắn, mông lép hay bụng mỡ 'cân' được hết - Ảnh 2
Rạng rỡ dưới nắng hè cùng váy trắng. Ảnh minh họa

Váy liền họa tiết hoa nổi bật

Bạn sẽ ngay lập tức trở thành “nàng thơ” khi diện một chiếc váy liền có họa tiết hoa nổi bật trong mùa hè này. Đây là item rất được yêu thích cho những chuyến du lịch hay một buổi chụp hình ngoại cảnh nhẹ nhàng. Những nàng cao ráo, thanh mảnh có thể chọn váy màu sáng in hoa lớn để làm nổi bật vóc dáng của mình, ngược lại những nàng hơi mũm mĩm một chút nên chọn váy màu trầm có họa tiết điểm xuyết, như vậy bạn sẽ trở nên gọn gàng hơn. 

5 kiểu trang phục hè mặc vào 'auto đẹp': Chân ngắn, mông lép hay bụng mỡ 'cân' được hết - Ảnh 3
Trở thành 'nàng thơ' với kiểu váy liền họa tiết hoa nổi bật. Ảnh minh họa
5 kiểu trang phục hè mặc vào 'auto đẹp': Chân ngắn, mông lép hay bụng mỡ 'cân' được hết - Ảnh 4
Vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ. Ảnh minh họa

Sơ mi thanh lịch

Sơ mi là loại áo dễ mặc trong mùa hè bởi chúng thường được tạo nên với chất liệu mát mẻ. Không cần ăn diện cầu kỳ, chỉ cần một chiếc sơ mi được thiết kế hơi điệu đà có phần nhấn ở cổ là bạn đã trở nên thật sành điệu ở chốn công sở hoặc xuống phố rồi. Các nàng đừng để thiếu trong tủ đồ của mình những chiếc sơ mi có màu sắc khác nhau nhé.

5 kiểu trang phục hè mặc vào 'auto đẹp': Chân ngắn, mông lép hay bụng mỡ 'cân' được hết - Ảnh 5
Áo sơ mi đơn giản, thanh lịch. Ảnh minh họa

Chân váy chữ A năng động

Có thể nói rằng chân váy chữ A rất nịnh dáng người mặc vì nó phù hợp với hầu hết mọi vóc dáng, hơn nữa còn có thể năng động khi muốn, nữ tính khi cần. Mua một chiếc váy chữ A và kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau là bạn đã có cho mình thời trang thật đa dạng, thoải mái “xông pha” mọi hoàn cảnh.

5 kiểu trang phục hè mặc vào 'auto đẹp': Chân ngắn, mông lép hay bụng mỡ 'cân' được hết - Ảnh 6
Chân váy chữ A đem đến cái nhìn hút mắt. Ảnh minh họa

Jumpsuit

Jumpsuit được xem là một sự lựa chọn hoàn hảo cho mùa hè vì không quá rườm rà và còn được thiết kế với chất vải mềm mại, không quá dày từ đó giúp người mặc luôn thoải mái. Diện một bộ Jumpsuit ống rộng kết hợp cùng giày cao gót xuống phố, bạn sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. 

5 kiểu trang phục hè mặc vào 'auto đẹp': Chân ngắn, mông lép hay bụng mỡ 'cân' được hết - Ảnh 7
Jumpsuit cùng bạn tự tin xuống phố. Ảnh minh họa
Hot girl xuống phố diện 'quần đục lỗ khoét hông' khiến người đi đường 'ngộp thở'

Hot girl xuống phố diện 'quần đục lỗ khoét hông' khiến người đi đường 'ngộp thở'

Trong những năm trở lại đây thời các của các chị em phụ nữ có nhiều sự thay đổi và có những bộ trang phục “lăng xê” tạo thành “trend” trong một thời gian dài. Nhưng đâu đó cũng có những chiếc quần “bó đùi” khiến người nhìn cũng thấy "khó thở".

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Từ khóa:   thời trang mùa hè vừa đẹp vừa mát tự tin xuống phố

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