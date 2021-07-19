Chẳng cần ăn bận cầu kỳ, cứ phối áo phông với 4 mẫu quần này là ghi điểm

Bạn có thể chọn quần jeans, quần vải hay quần kaki màu trắng đều được, nhớ cân nhắc chiếc áo phông mix cùng sao cho phù hợp. Quần trắng mang lại vẻ đẹp thanh lịch và trang nhã, giúp style thăng hạng vù vù. Để diện set đồ này chúng ta không phải mất quá nhiều thời gian phối mà vẫn có được vẻ ngoài hiện đại và cuốn hút.

Quần short jeans kết hợp cùng áo phông là một item năng động, khỏe khoắn. Lưu ý không nên chọn các kiểu quần short quá ngắn để không trở nên kém duyên trong mắt những người xung quanh. Đây là set đồ không thể để thiếu trong những chuyến du lịch, vui chơi cùng bạn bè vì vừa trẻ trung vừa thoải mái.

Mặc short jeans để có vẻ đẹp năng động, khỏe khoắn. Ảnh minh họa

Quần short jean và áo phông là item không thể thiếu trong những chuyến du lịch. Ảnh minh họa

Quần kẻ caro

Quần caro khi xuất hiện đã tạo nên cơn bão bởi sự trẻ trung và tính ứng dụng cao của nó. Chúng ta có thể mặc quần caro đi học, đi chơi, đi du lịch, thậm chí là đi làm. Đây là mẫu quần hack tuổi, kết hợp với áo phông trơn đơn giản là thành một combo hoàn hảo. Để outfit thêm sang xịn, chỉnh chu hơn, các nàng có thể diện sneaker trắng hoặc dép sandal ở dưới.

Chiếc quần kẻ caro gây sốt thời gian qua. Ảnh minh họa

Trở thành cô nàng công sở sành điệu với quần kẻ caro. Ảnh minh họa

Quần âu ống lửng

Quần âu ống lửng cũng là mảnh ghép hoàn hảo với áo phông, không chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái và mát mẻ, mẫu quần này còn mang lại sự nền nã, lịch sự, rất phù hợp với những nàng công sở. Để trông thật nổi bật và sành điệu, chị em hãy chọn những quần có gam màu sáng như hồng pastel, xanh mint,...

Một bộ trang phục lịch sự. Ảnh minh họa