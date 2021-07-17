Sợ diện áo sơ mi sẽ nhàm chán, đó là do bạn chưa biết 5 cách phối đồ với áo sơ mi trẻ trung, năng động sau đây

Mặc một áo dây mỏng ở trong, khoác chiếc sơ mi kiểu dáng dài bên ngoài kết hợp quần ống rộng sẽ khiến bạn trẻ trung hơn, thêm một đôi sneaker ở dưới nữa là hoàn hảo cho một set đồ năng động.

Để trông thật sành điệu và sexy, bạn nên chọn loại váy body 2 dây và một chiếc áo sơ mi mỏng rộng cột vạt, cuối cùng hãy khéo léo kết hợp thêm túi xách sao cho phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Áo sơ mi, chân váy

Nếu sở hữu đôi chân không được thon gọn, nàng nên mix áo sơ mi với chân váy maxi dáng xòe mềm mại hoặc chân váy midi vintage dáng chữ A. Giày ở dưới cũng sẽ ăn theo chân váy bạn chọn, một đôi loafer màu nâu cho midi, một đôi sandal cao gót hoặc converse cho maxi.

Set đồ xinh xắn, thanh lịch cho nàng công sở. Ảnh minh họa

Áo sơ mi giấu quần

Với style giấu quần, bạn gái nên diện áo sơ mi trùm mông và chọn thêm một chiếc áo denim khoác ngoài. Quần không được dài là chắc chắn rồi nhưng bạn cần lưu ý là nó cũng đừng quá dày vì sẽ làm cộm, gây mất thẩm mỹ.

Sơ mi giấu quần chưa bao giờ hết hot. Ảnh minh họa

Áo sơ mi, quần short

Đây là set đồ không thể để thiếu trong những buổi du lịch, hẹn hò. Một áo bra-top ở trong, một chiếc quần short jeans kết hợp cùng sơ mi buộc vạt sẽ giúp bạn trông thật trẻ trung và không kém phần quyến rũ. Thêm một đôi ankle boot nữa thôi, “chất như nước cất” là cụm từ không ngoa dành cho bạn.