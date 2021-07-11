Khiến chàng say mê không rời mắt với 4 mẫu áo blouse hot hit mùa hè 2021

Áo blouse với chi tiết nhấn nhá phần eo, xòe bồng ở phần thân dưới giúp bạn che đi vòng 2 không mấy thon gọn và tôn thêm vẻ đẹp nữ tính. Diện áo, đôi khi bạn sẽ thấy như cao thêm vài cm vì nó khiến vóc dáng trở nên thon gọn, thanh thoát hơn hẳn. Những ưu điểm nổi bật này chắc chắn làm mẫu áo blouse nhấn eo tiếp tục trendy dài dài trong thời gian tới.

Nếu muốn khoe phần xương quai xanh quyến rũ mà không phải diện trang phục quá hở hang thì áo blouse cổ vuông chính là sự lựa chọn thích hợp nhất dành cho bạn. Diện blouse cổ vuông, bạn có được vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa hấp dẫn, pha một chút vintage thu hút người đối diện.

Diện áo blouse cổ vuông, bạn khoe được phần xương quai xanh gợi cảm. Ảnh minh họa

Mẫu áo này rất hợp với nàng công sở. Ảnh minh họa

Áo blouse cổ sơ mi, tay bồng

Áo blouse cổ sơ mi, tay bồng cực kỳ phù hợp với những cô nàng ưa chuộng phong cách tiểu thư thùy mị. Bạn có thể mặc áo kèm với chân váy bút chì, quần ống suông, ống côn hoặc đơn giản chỉ là một chiếc quần jeans cơ bản, kết hợp với những phụ kiện như đồng hồ túi xách, hoa tai,... bạn dễ dàng trở thành cô gái dịu dàng mà không kém phần sang chảnh.

Áo blouse cổ sơ mi, tay bồng phù hợp với những nàng ưa chuộng phong cách tiểu thư. Ảnh minh họa

Thanh lịch mà không kém phần sang chảnh. Ảnh minh họa

Áo blouse họa tiết

Là người theo đuổi phong cách retro hơi hướng Châu Âu lãng mạn, bạn không nên bỏ qua kiểu áo blouse họa tiết. Những bông hoa nhí đủ màu sắc thời gian gần đây được ứng dụng, thêu dệt trong rất nhiều loại trang phục và nghiễm nhiên nó trở thành họa tiết nổi bật nhất của dòng áo blouse. Những chiếc áo blouse họa tiết hoa nhí trông cực kỳ đơn giản nhưng lại mang đến cho bạn vẻ đẹp tinh tế, thời thượng khó so bì.

Áo blouse họa tiết hoa nhí dễ diện và 'dễ xinh'. Ảnh minh họa