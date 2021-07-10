Mông lép, xệ, bè chỉ là chuyện nhỏ, nắm được những tips chọn quần jeans dưới đây bạn sẽ có được vòng 3 “căng đét”

Nếu có vòng mông to ngang và bè, bạn hãy lựa chọn quần jeans sáng màu và tốt nhất nên chọn loại một màu đồng bộ từ trên xuống dưới. Về dáng quần, bạn chọn ống đứng, lưng cao hoặc lưng thường. Những dáng quần ôm như skinny jeans sẽ rất phù hợp với bạn nào sở hữu đôi chân thon, ngược lại nếu không, các thiết kế ống suông hoặc hơi loe một chút sẽ giúp cân đối tỷ lệ giữa phần mông, đùi và chân của bạn.

Có một chiếc hông to và vẫn muốn diện quần jeans thật đẹp thì bạn cần tìm cho mình một dáng quần cạp trễ hay boyfriend jeans phù hợp. Phần cạp trễ của quần sẽ tạo hiệu ứng đẩy hông cao hơn, từ đó làm nó bớt to và thô, còn boyfriend jeans với sự rộng rãi sẽ giúp vòng mông của bạn thêm tròn đầy. Sẽ thật hoàn hảo nếu kết hợp thêm một đôi giày cao gót vì vóc dáng sẽ trở nên thanh mảnh, gọn gàng hơn.

Vòng mông xệ, thấp

Những dáng quần hơi suông cạp cao hoặc cạp thường sẽ giúp bạn luôn tự tin ngay cả khi có vòng mông xệ, thấp. Khi diện loại quần này, bạn nên chú ý phần túi, thêm thắt vài chi tiết ở đừng viền đồng thời canh sao cho túi quần sau nằm đúng phần mông để tạo cảm giác mông được nâng lên. Bên cạnh đó việc lựa chọn chất liệu vải cũng vô cùng quan trọng, những loại quần vải mềm hoặc mỏng sẽ làm lộ rõ nhược điểm dáng mông của bạn, vì vậy bạn cần chọn quần jeans có chất vải dày dặn để định hình vòng 3 của mình.

Mông lép

Có thể nói rằng những cô nàng mông lép rất ngại diện quần jeans và thường đau đầu trong việc lựa chọn kiểu quần jeans sao cho tôn được vóc dáng của mình. Sinh ra để đặc biệt dành cho những người mông nhỏ là loại quần jeans có túi phía sau khớp với vị trí mông.

Chiếc túi cầu kỳ này sẽ tạo tạo cảm giác vòng mông của bạn trông to tròn hơn, bên cạnh đó những vết mài sáng màu trên túi cũng vô cùng hiệu quả trong việc đánh lừa thị giác của người nhìn bởi độ bắt sáng ngay điểm cần làm to lên.



