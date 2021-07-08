‘Nhức mắt’ với dàn hot girl theo trend quần tụt khoe nội y, áo cởi ‘hờ hững’ khoe vòng một

Thời trang 08/07/2021 08:38

Đây là một trong những xu hướng nổi đình nổi đám được các cô nàng Việt tích cực lăng xê.

Xu hướng quần tụt để lộ nội y hay cở áo khoe vòng một được xem là một phong cách thời trang đình đám ngay từ những năm 2000. Mốt thời trang táo bạo này được nhiều cô nàng người mẫu, hotgirl diện lại vào thời gian gần đây. Song, phong cách “hở bạo” này nhận không ít ý kiến trái chiều. Một số người không vừa mắt và cho rằng phong cách này khá là kì dị và phản cảm. Còn số khác lại thích thú và dành lời khen cho kiểu đồ "nửa tụt nửa mặc" này. Chính vì thế, kiểu mốt này được cho là chỉ phù hợp với những cô nàng thích sự tươi mới, độc lạ và cá tính.

 

Diễn viên Trịnh Thảo sinh năm 1997, được biết đến qua bộ phim “Cây táo nở hoa” trong thời gian gần đây. Mới đây, khác với hình tượng là một cô nữ sinh dịu dàng, cô nàng hoàn toàn “lột xác” khi diện bodysuit khoét hông cao, lộ nhẹ vòng một căng tròn, kết hợp quần jean đầy cá tính và nổi loạn. Cô nàng còn đội thêm một chiếc mũ nhằm tạo điểm nhấn cho nguyên set đồ.

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Cô nàng Bạch Ngọc Anh Thư thường hướng theo phong cách thời trang mang tính chất đơn giản, phóng khoáng nhưng không kém phần quyến rũ. Gần đây, cô nàng cũng nhanh chóng theo trend ngay lập tức với "cánh" hai mảnh ôm sát cơ thể, kết hợp với quần jean mở khuy, khoe trọn đường cong đồng hồ cát mà không hề gây phản cảm cho người nhìn.

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Cô nàng Blogger Khánh Vy cũng cũng lên đồ gợi cảm, năng động và quần ống rộng "buông" khuy để lộ nội y của mình. Tuy nhiên, phong cách "hở bạo" này giúp người đẹp phô diễn eo "con kiến", cơ bụng săn chắc lẫn hình xăm đầy nghệ thuật trên cơ thể. 

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Người mẫu ảnh có biệt danh là Wendy vô cùng hút mắt với phong cách "quần bảo hộ" ngắn cũn cỡn để lộ vòng hông nẩy nở và vòng ba căng tròn của mình. Tuy nhiên, phần nửa trên lại kín đáo với chiếc áo thun đen, trông gợi cảm và tinh tế đến không ngờ.

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Cũng theo mốt cởi áo ra đường, nhưng người mẫu Minh Triệu được nhiều người khen ngợi bởi tuyệt chiêu phối đồ hợp lý, không gây phản cảm. Cô nàng kết hợp áo trắng hờ hững với quần trắng khiến tổng thể bộ trang phục không bị quá hở hang, lại giúp cô nàng khoe được vòng eo săn chắc và thon gọn của mình. 

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Xu hướng quần tụt, cởi áo không còn quá xa lạ gì với những cô nàng thời nay, Tuy nhiên, phong cách "nhạy cảm" này cần phải biết kết hợp một cách hợp lý, tinh tế thì hội chị em sẽ không gây phản cảm, lố lăng hay khó chịu trong mắt đối phương.

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Từ khóa:   Xu hướng quần tụt Trịnh Thảo Minh Triệu

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