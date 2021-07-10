Những kiểu tóc đẹp của Linh Rin làm mê đắm lòng người

Thời trang 10/07/2021 12:30

Linh Rin được biết đến là bạn gái của thiếu gia Phillip - em chồng Tăng Thanh Hà, cô nàng gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp và gu thời trang đa dạng. Đặc biệt nhất là lúc thay đổi kiểu tóc, hot girl Hà Thành khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Tóc thẳng suôn mượt

Không như những hot girl hay diện đồ sexy khoe da thịt, Linh Rin gây ấn tượng bởi nét đẹp đoan trang, nữ tính. Cô nàng thường xuyên xuất hiện với trang phục lịch sự, tao nhã cùng mái tóc dài ngang lưng duỗi thẳng suôn mượt. Với kiểu tóc này, Linh Rin trong mắt của nhiều người càng thêm độc lập và khí chất, rất “xứng đôi vừa lứa” với thiếu gia Phillip Nguyễn.

Những kiểu tóc đẹp của Linh Rin làm mê đắm lòng người - Ảnh 1
Linh Rin diện trang phục kín đáo cùng mái tóc dài suôn mượt - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đẹp của Linh Rin làm mê đắm lòng người - Ảnh 2
Mái tóc dài góp phần tạo nên phong cách tiểu thư đài các cho Linh Rin - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đẹp của Linh Rin làm mê đắm lòng người - Ảnh 3
Linh Rin đẹp dịu dàng trong gió - Ảnh: Internet

Tóc uốn nhẹ nhàng

Cũng là tóc dài nhưng khi được Linh Rin uốn xoăn nhẹ một chút thì đã hoàn toàn khác hẳn. Cô nàng lúc bây giờ trông vô cùng dịu dàng và gợi cảm, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đối diện. Nhìn mái tóc của hot girl, ai cũng biết rằng cô nàng đã rất quan tâm, chăm chút nó thật kỹ lưỡng để có thể luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu nhất.

Những kiểu tóc đẹp của Linh Rin làm mê đắm lòng người - Ảnh 4
Linh Rin khoe vẻ đẹp gợi cảm với mái tóc uốn nhẹ kết hợp cùng áo 2 dây - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đẹp của Linh Rin làm mê đắm lòng người - Ảnh 5
Tóc xoăn giúp người đẹp thêm phần cuốn hút - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đẹp của Linh Rin làm mê đắm lòng người - Ảnh 6
Quả không hổ danh 'nàng thơ nhà Phillip Nguyễn' - Ảnh: Internet

Tóc bob

Khi “đổi gió” với tóc bob, bạn gái của Phillip Nguyễn đã tạo nên cơn sốt visual khắp nơi. Nhờ sở hữu gương mặt hài hòa, sống mũi cao cùng khuôn cằm thanh tú, Linh Rin dễ dàng chinh phục kiểu tóc “khó diện” này để trở nên thật sự phá cách và thời thượng. Người đẹp 28 tuổi rất biết cách phối đồ để không “lệch pha” với tóc bob, đồng thời tôn được sự sang chảnh cực độ. Bên cạnh đó thần thái của cô nàng cũng là yếu tố tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo, ấn tượng.

Những kiểu tóc đẹp của Linh Rin làm mê đắm lòng người - Ảnh 7
Diện tóc bob, Linh Rin có được visual đỉnh cao - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đẹp của Linh Rin làm mê đắm lòng người - Ảnh 8
Gu thời trang đáng học hỏi của hot girl Hà Thành - Ảnh: Internet
Những kiểu tóc đẹp của Linh Rin làm mê đắm lòng người - Ảnh 9
Thật xinh đẹp tuyệt vời - Ảnh: Internet
Từ khóa:   Linh Rin những kiểu tóc đẹp của hot girl Linh Rin Linh Rin diện tóc bob

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt