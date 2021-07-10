Những kiểu tóc đẹp của Linh Rin làm mê đắm lòng người

Linh Rin được biết đến là bạn gái của thiếu gia Phillip - em chồng Tăng Thanh Hà, cô nàng gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp và gu thời trang đa dạng. Đặc biệt nhất là lúc thay đổi kiểu tóc, hot girl Hà Thành khiến dân tình đứng ngồi không yên.
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Tóc thẳng suôn mượt
Không như những hot girl hay diện đồ sexy khoe da thịt, Linh Rin gây ấn tượng bởi nét đẹp đoan trang, nữ tính. Cô nàng thường xuyên xuất hiện với trang phục lịch sự, tao nhã cùng mái tóc dài ngang lưng duỗi thẳng suôn mượt. Với kiểu tóc này, Linh Rin trong mắt của nhiều người càng thêm độc lập và khí chất, rất “xứng đôi vừa lứa” với thiếu gia Phillip Nguyễn.
Tóc uốn nhẹ nhàng
Cũng là tóc dài nhưng khi được Linh Rin uốn xoăn nhẹ một chút thì đã hoàn toàn khác hẳn. Cô nàng lúc bây giờ trông vô cùng dịu dàng và gợi cảm, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đối diện. Nhìn mái tóc của hot girl, ai cũng biết rằng cô nàng đã rất quan tâm, chăm chút nó thật kỹ lưỡng để có thể luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu nhất.
Tóc bob
Khi “đổi gió” với tóc bob, bạn gái của Phillip Nguyễn đã tạo nên cơn sốt visual khắp nơi. Nhờ sở hữu gương mặt hài hòa, sống mũi cao cùng khuôn cằm thanh tú, Linh Rin dễ dàng chinh phục kiểu tóc “khó diện” này để trở nên thật sự phá cách và thời thượng. Người đẹp 28 tuổi rất biết cách phối đồ để không “lệch pha” với tóc bob, đồng thời tôn được sự sang chảnh cực độ. Bên cạnh đó thần thái của cô nàng cũng là yếu tố tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo, ấn tượng.