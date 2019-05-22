Cách tự sửa áo lót bị chật tại nhà cực hay

Thời trang 22/05/2019 16:20

Nếu vô tình gặp phải áo ngực bị chật, đừng vội bỏ đi, các cách sửa áo lót bị chật dưới đây có thể rất hữu ích với bạn lúc này. 

Theo các chuyên gia, gần 80% phụ nữ mặc sai kích cỡ ngực, việc tăng cân không kiểm soát, không biết rõ size ngực bản thân, thay đổi kích cỡ ngực do chu kì kinh nguyệt hay do mang thai là một trong những lý do rất phổ biến để các chị em gặp phải tình trạng áo ngực bó sát người khó chịu. Việc mặc áo ngực chật ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái vận động, sức khỏe vòng 1, thậm chí là cả việc phối quần áo phù hợp. Thế nên, các chị em hạn chế mặc áo ngực bó sát quá mức, nhưng nếu không may gặp phải áo ngực nhỏ hơn so với kích cỡ bản thân cũng đừng vội bỏ đi, cách sửa áo lót bị chật khá đơn giản trong bài sẽ khắc phục vấn đề này nhanh chóng.

Có thể sửa được áo lót bị chật đơn giản bằng cách tận dụng ngay những áo ngực cũ đã bị rách, hỏng không dùng đến. Việc nới lỏng áo ngực bị chật này có thể nới đến 4-6cm, một con số ấn tượng với các áo ngực size nhỏ đang khiến bạn bí thở.

Các thứ cần chuẩn bị:

- Áo ngực cũ có màu phù hợp nhất với áo ngực mới, nếu không thì với áo ngực được sửa nên mặc với áo/váy kín như áo sơ mi để không lộ phần đằng sau áo. 

- Kéo, kim chỉ

Lưu ý: Kiểm tra áo ngực cũ có móc cài được đặt cách nhau cùng chiều rộng, phù hợp với các nút cài áo ở áo ngực mới hay không. Nếu không cùng khoảng rộng sẽ khó áp dụng được cách này.

Các bước sửa áo ngực bị chật tại nhà:

Sử dụng kéo cắt áo ngực cũ, cắt ngay nơi giao nhau giữa phần ngang áo với móc cài. Cắt thật khéo, không lẹm vào khu vực móc cài áo. Làm tương tự với phần móc cài bên kia của áo ngực cũ.

Cắt phần cài áo ở áo ngực cũ
Cắt phần cài áo ở áo ngực cũ

Ướm phần mới cắt ra vào phần áo ngực mới xem phần nới ra thêm sẽ là bao nhiêu, khoảng cách giữa phần móc cài và nút cài làm sao cho hợp lý nhất. 

Tìm vị trí đặt phần cài áo của áo ngực cũ hợp lý nhất với áo ngực bị chật
Tìm vị trí đặt phần cài áo hợp lý nhất với áo ngực bị chật

Sau khi ướm vị trí xong thì cẩn thận cắt đường may cuối phần mắc áo vừa được cắt ra, càng gần đường khâu dưới như hình càng tốt. Điều này sẽ tạo ra một khoảng trống nhỏ ở đầu để chèn dải móc dễ dàng trước khi may.

Cắt phần mép ở cuối phần móc khóa
Cắt phần mép ở cuối phần móc khóa

Nhìn từ đằng trước, ghép phần đầu móc và phần cài được cắt từ áo ngực cũ vào với nhau, ghép sao cho thẳng hàng, không nhăn nhúm xô lệch. 

Nhìn từ đằng trước, phần nới rộng cho áo lót bị chật sẽ như thế này
Nhìn từ đằng trước, phần nới rộng cho áo lót bị chật sẽ như thế này

Nhìn từ đằng sau phần móc cài nối tự tạo sẽ như hình bên dưới.

Nối phần móc và phần cài áo với nhau được ngay miếng nới rộng áo lót bị chật tiện dụng
Nối phần móc và phần cài áo với nhau được ngay miếng nới rộng áo lót bị chật tiện dụng

Nếu có máy khâu nên tận dụng để nối ghép hai mảnh trên với nhau bằng đường khâu zig-zag ở cả hai đầu đảm bảo độ chắc chắn. Nếu khâu tay hãy vừa khâu thẳng và khâu zig-zag, mũi khâu thẳng có thể không đủ chắc chắn để giữ khu vực nhạy cảm này.

Dùng máy khâu hoặc khâu tay để nối hai miếng vải với nhau
Dùng máy khâu hoặc khâu tay để nối hai miếng vải với nhau

Khâu xong, đây chính là thành phẩm hoàn hảo mà các bạn tự tay làm được, cắt bớt chỉ thừa và có thể gắn luôn vào bất kì chiếc áo ngực bị chật nào và bạn sẽ thấy đây là cách sửa áo ngực bị chật hữu ích và tuyệt vời vô cùng, đem lại sự thoải mái, tiện lợi mà không cần phải cắt, sửa, làm hỏng gì với áo ngực mới. 

Thành phẩm là móc cài rộng áo ngực, sửa áo lót bị chật đơn giản, dễ dùng
Thành phẩm là móc cài rộng áo ngực, sửa áo lót bị chật đơn giản, dễ dùng

Ngoài ra cũng có thể áp dụng nhanh một số mẹo xử lý áo lót bị chật"}" data-sheets-userformat="{"2":33567681,"3":{"1":0},"9":0,"10":2,"11":0,"12":0,"15":"Times New Roman","16":11,"28":1}">xử lý áo lót bị chật như sau:

- Nếu không quá kích về sức ép các bạn hãy loại bỏ hết phần ren, vải trang trí bao quanh áo ngực để tạo thêm không gian, sẽ nới lỏng kích cỡ áo ngực thêm từ 2-4cm tùy loại.

- Mua áo ngực về nên giặt tay trong nước ấm sẽ giúp làm mềm vải và giúp nó co giãn thoải mái hơn.

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