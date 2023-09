Cách tự sửa áo lót bị chật tại nhà cực hay

Theo các chuyên gia, gần 80% phụ nữ mặc sai kích cỡ ngực, việc tăng cân không kiểm soát, không biết rõ size ngực bản thân, thay đổi kích cỡ ngực do chu kì kinh nguyệt hay do mang thai là một trong những lý do rất phổ biến để các chị em gặp phải tình trạng áo ngực bó sát người khó chịu. Việc mặc áo ngực chật ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái vận động, sức khỏe vòng 1, thậm chí là cả việc phối quần áo phù hợp. Thế nên, các chị em hạn chế mặc áo ngực bó sát quá mức, nhưng nếu không may gặp phải áo ngực nhỏ hơn so với kích cỡ bản thân cũng đừng vội bỏ đi, cách sửa áo lót bị chật khá đơn giản trong bài sẽ khắc phục vấn đề này nhanh chóng.

Có thể sửa được áo lót bị chật đơn giản bằng cách tận dụng ngay những áo ngực cũ đã bị rách, hỏng không dùng đến. Việc nới lỏng áo ngực bị chật này có thể nới đến 4-6cm, một con số ấn tượng với các áo ngực size nhỏ đang khiến bạn bí thở.