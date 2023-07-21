5 công thức phối đồ 'đỉnh của chóp' cho những ngày chán giày cao gót

Giày cao gót là item quen thuộc với nàng công sở, giúp tôn dáng hiệu quả và cực kỳ cá tính. Tuy nhiên, việc đi giày cao gót trong thời gian dài có thể gây đau chân, bầm tím thậm chí là gây hại nhiều đến sức khỏe . Những ngày chán giày cao gót, bạn có thể tham khảo những công thức phối đồ với những kiểu giày bệt dưới đây:

Set đồ đậm chất cổ điển này sẽ giúp các nàng công sở ghi điểm xinh tươi. Bạn có thể mix áo sơ mi với chân váy dài dáng suông, phong cách này sẽ giúp ém nhẹm nhiều nhược điểm vóc dáng mà vẫn ghi điểm chỉn chu tối đa. Bạn có thể chọn mẫu áo sơ mi tông nổi giúp outfit thêm phần xinh tươi, kết hợp với giày bệt sẽ vô cùng nổi bật.

Một trong những cách phối giày búp bê cổ điển nhất là theo phong cách Pháp với áo khoác blazer, sơ mi hoặc áo thun, quần jeans. Đơn giản nhưng lại rất sang trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Quần âu + Giày loafer

Loafer là đôi giày không quá cầu kỳ, nhưng vẫn thừa sức nâng tầm phong cách. Ưu điểm của giày loafer chính là sự thanh lịch, không bao giờ lỗi mốt và cũng chẳng kém phần trẻ trung, cá tính.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Váy liền + Giày búp bê

Bạn có thể diện mẫu váy liền dài, có thêm chi tiết thắt eo nhỏ xinh để tôn dáng hiệu quả. Với nàng công sở, bạn nên lưu ý chọn những mẫu váy trơn màu để giữ được vẻ thanh lịch, hiện đại.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Sơ mi + Quần jean+ Giày mũi vuông

Giày mũi vuông tuy không quá hot như giày mũi nhọn, nhưng vẫn được hội sành điệu ưu ái. Phần mũi vuông chính là điểm nhấn, tạo nên vẻ hiện đại và thanh lịch cho người diện.

Các mẫu giày mũi vuông, tối giản và mang tông màu đen, trắng, be rất hợp với các set đồ công sở. Đôi giày này sẽ giúp outfit của chị em trông thời thượng và trẻ trung hơn.