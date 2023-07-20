Nàng hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xuất hiện cùng nhiều những mẫu túi hàng hiệu từ Dior, Gucci, Louis Vuitton,...
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Trong suốt quãng thời gian gần 1 năm đương nhiệm, Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên được săn đón ở cả trong nước và quốc tế. Gu thời trang đa dạng với nhiều phong cách khác nhau, từ nàng thơ nhẹ nhàng, đến sexy quyến rũ của nàng hậu được nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ, quan tâm.
Cô cũng sở hữu cho mình một lượng fans rất khủng. Mỗi khi có hoạt động mới, nàng Hậu lại được khiến công chúng thích thú theo dõi. Nhờ vào những hợp đồng quảng cáo béo bở và sự thành công của bản thân, giờ đây, Thùy Tiên cũng đã có cho mình khối tài sản khủng.
Đặc biệt, bộ sưu tập túi hàng hiệu đắt tiền của Nguyễn Thúc Tùy Tiên đến từ những thương hiệu lớn khiến nhiều người phải trầm trồ. Có vẻ như hoa hậu Thùy Tiên là một fan cứng của Gucci và Dior khi mà tần suất cô nàng diện những mẫu túi của hai thương hiệu này khá thường xuyên. Thậm chí nhiều người còn gọi vui Miss Grand International 2021 với biệt danh “Gucci Girl”.
Mỗi khi xuất hiện, Thùy Tiên thường chọn cho mình những mẫu túi mới lạ và phù hợp với outfit. Trong số đó, có thể thấy thương hiệu được Miss Grand 2021 yêu thích và Dior. Không chỉ vậy, những mẫu túi khác như Prada hay Louis Vuitton cũng được nàng hậu yêu mến. Cô thường sử dụng các sản phẩm có màu sắc trang nhã để có thể phối được với nhiều bộ trang phục khác nhau. Bên cạnh đó, giá trị những chiếc túi của nàng hậu cũng được ước tính lên tới tiền tỷ.