Trong suốt quãng thời gian gần 1 năm đương nhiệm, Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên được săn đón ở cả trong nước và quốc tế. Gu thời trang đa dạng với nhiều phong cách khác nhau, từ nàng thơ nhẹ nhàng, đến sexy quyến rũ của nàng hậu được nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ, quan tâm.

Cô cũng sở hữu cho mình một lượng fans rất khủng. Mỗi khi có hoạt động mới, nàng Hậu lại được khiến công chúng thích thú theo dõi. Nhờ vào những hợp đồng quảng cáo béo bở và sự thành công của bản thân, giờ đây, Thùy Tiên cũng đã có cho mình khối tài sản khủng.