Choáng ngợp với bộ sưu tập túi hiệu cực đỉnh lên đến tiền tỷ của hoa hậu Thùy Tiên

Thời trang 20/07/2023 00:00

Nàng hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xuất hiện cùng nhiều những mẫu túi hàng hiệu từ Dior, Gucci, Louis Vuitton,...

Trong suốt quãng thời gian gần 1 năm đương nhiệm, Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên được săn đón ở cả trong nước và quốc tế. Gu thời trang đa dạng với nhiều phong cách khác nhau, từ nàng thơ nhẹ nhàng, đến sexy quyến rũ của nàng hậu được nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ, quan tâm.

Cô cũng sở hữu cho mình một lượng fans rất khủng. Mỗi khi có hoạt động mới, nàng Hậu lại được khiến công chúng thích thú theo dõi. Nhờ vào những hợp đồng quảng cáo béo bở và sự thành công của bản thân, giờ đây, Thùy Tiên cũng đã có cho mình khối tài sản khủng.

Choáng ngợp với bộ sưu tập túi hiệu cực đỉnh lên đến tiền tỷ của hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 1
Gu thời trang đa dạng với nhiều phong cách khác nhau, từ nàng thơ nhẹ nhàng, đến sexy quyến rũ của nàng hậu được nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ, quan tâm.

Đặc biệt, bộ sưu tập túi hàng hiệu đắt tiền của Nguyễn Thúc Tùy Tiên đến từ những thương hiệu lớn khiến nhiều người phải trầm trồ. Có vẻ như hoa hậu Thùy Tiên là một fan cứng của Gucci và Dior khi mà tần suất cô nàng diện những mẫu túi của hai thương hiệu này khá thường xuyên. Thậm chí nhiều người còn gọi vui Miss Grand International 2021 với biệt danh “Gucci Girl”.

Choáng ngợp với bộ sưu tập túi hiệu cực đỉnh lên đến tiền tỷ của hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 2
Trong lần đến thăm Bảo tàng Nghệ thuật đại dương ở xứ sở chùa vàng Thái Lan, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã khoe phong cách cá tính với chân váy dài và chiếc jacket cùng chất liệu denim. Hoa hậu chọn chiếc túi xách da Gucci Blondie màu nâu để kết hợp cùng bộ đồ sang chảnh.
Choáng ngợp với bộ sưu tập túi hiệu cực đỉnh lên đến tiền tỷ của hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 3
Một chiếc túi khác cũng thuộc Gucci Blondie được Thùy Tiên chọn và mang thường xuyên. Đây là một trong những dòng túi được các fashionista ưa chuộng trong thời gian gần đây.

 

Choáng ngợp với bộ sưu tập túi hiệu cực đỉnh lên đến tiền tỷ của hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 4
Hoa hậu Thùy Tiên phối đầm lụa xẻ ngực màu xanh lam hot trend cùng túi Gucci 1955 Horsebit thuộc bộ sưu tập Cruise 2020. Thiết kế mang biểu tượng hàm thiếc ngựa trứ danh với những đường nét bo tròn ở các cạnh lấy cảm hứng từ trường phái Tân cổ điển.
Choáng ngợp với bộ sưu tập túi hiệu cực đỉnh lên đến tiền tỷ của hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 5
Thùy Tiên còn sở hữu túi Gucci Diana cỡ mini. Chiếc túi này được làm lại vào năm 2021 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nhà mốt cũng như sinh nhật lần thứ 60 của Công nương Diana. Thiết kế này được đặt theo tên của công nương Anh vì bà từng rất yêu thích nó và thường xuyên dùng nó trong bất kỳ dịp quan trọng nào.
Choáng ngợp với bộ sưu tập túi hiệu cực đỉnh lên đến tiền tỷ của hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 6
Đi sân bay sang châu Phi công tác, chiếc Dior Book Tote được Thùy Tiên sử dụng. Với khổ rộng 32 cm, mẫu túi giúp cô chứa được nhiều đồ đạc trong những chuyến bay dài.
Choáng ngợp với bộ sưu tập túi hiệu cực đỉnh lên đến tiền tỷ của hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 7
Trong bộ sưu tập của Thùy Tiên có nhiều mẫu túi xách đến từ nhà mốt Italy. Mỗi lần ra sân bay, người đẹp thường chọn trang phục đơn sắc để giúp các thiết kế hàng hiệu thêm nổi bật. Cô từng khoe chiếc Gucci 1955 Horsebit
Choáng ngợp với bộ sưu tập túi hiệu cực đỉnh lên đến tiền tỷ của hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 8
Những items túi của Thùy Tiên phù hợp với nhiều outfit
Choáng ngợp với bộ sưu tập túi hiệu cực đỉnh lên đến tiền tỷ của hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 9
Nàng hậu cũng đang có cho mình khối tài sản đáng gờm

Mỗi khi xuất hiện, Thùy Tiên thường chọn cho mình những mẫu túi mới lạ và phù hợp với outfit. Trong số đó, có thể thấy thương hiệu được Miss Grand 2021 yêu thích và Dior. Không chỉ vậy, những mẫu túi khác như Prada hay Louis Vuitton cũng được nàng hậu yêu mến. Cô thường sử dụng các sản phẩm có màu sắc trang nhã để có thể phối được với nhiều bộ trang phục khác nhau. Bên cạnh đó, giá trị những chiếc túi của nàng hậu cũng được ước tính lên tới tiền tỷ.

'Mẹ bỉm' Bảo Thy khoe sắc vóc trẻ trung, nuột nà trong loạt ảnh bikini táo bạo

'Mẹ bỉm' Bảo Thy khoe sắc vóc trẻ trung, nuột nà trong loạt ảnh bikini táo bạo

Bảo Thy được nhiều fan hâm mộ khen ngợi khi khoe da trắng, dáng nuột với những bộ bikini có thiết kế cắt xẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Thùy Tiên Hoa hậu Thùy Tiên túi xách

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 3 giờ 17 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt