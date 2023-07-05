'Mẹ bỉm' Bảo Thy khoe sắc vóc trẻ trung, nuột nà trong loạt ảnh bikini táo bạo

Thời trang 05/07/2023 16:09

Bảo Thy được nhiều fan hâm mộ khen ngợi khi khoe da trắng, dáng nuột với những bộ bikini có thiết kế cắt xẻ.

Tháng 11/2021, nữ ca sĩ hạ sinh quý tử đầu lòng tên thân mật là Victor. Từ khi trở thành mẹ bỉm sữa, Bảo Thy dành thời gian cho con trai cưng. Cô tiết lộ mình được gia đình và ông xã chăm sóc vô cùng chu đáo, mỗi ngày đều được ăn món giàu dinh dưỡng, tốt cho bản thân và em bé. Cuộc sống sang chảnh, được chồng yêu chiều như công chúa mà cô chia sẻ khiến khán giả xuýt xoa ngưỡng mộ.

'Mẹ bỉm' Bảo Thy khoe sắc vóc trẻ trung, nuột nà trong loạt ảnh bikini táo bạo - Ảnh 1
Kể từ sau khi kết hôn, Bảo Thy thoải mái đăng tải khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ lên mạng xã hội
'Mẹ bỉm' Bảo Thy khoe sắc vóc trẻ trung, nuột nà trong loạt ảnh bikini táo bạo - Ảnh 2
Tháng 11/2019, Bảo Thy lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân Phan Lĩnh.
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Ca sĩ Bảo Thy thường xuyên khoe vóc dáng qua các mẫu bikini nhỏ xíu hoặc monokini nhiều khoảng hở. Thưởng thức bữa sáng nổi bên bể bơi, Bảo Thy diện bikini với thiết kế áo tam giác tối giản kết hợp quần cut-out ở hông.

Trước đó, "công chúa bong bóng" cũng nhận được nhiều lời khen khi mặc áo tắm cúp ngực tôn vòng một. Chọn bikini cho các chuyến nghỉ dưỡng, Bảo Thy ưu tiên chi tiết cắt khoét để tạo điểm nhấn trên nền đơn sắc. Đồ bơi nâng vòng một và có khoảng hở bên hông giúp người đẹp 35 tuổi phô diễn tối đa đường cong. Áo buộc dây mảnh còn được Bảo Thy phối cùng quần shorts tương phản, tạo nên set đồ phóng khoáng. Bên cạnh bikini, bà mẹ một con sắm nhiều monokini đủ kiểu dáng và màu sắc để không bị trùng lặp hình ảnh.

'Mẹ bỉm' Bảo Thy khoe sắc vóc trẻ trung, nuột nà trong loạt ảnh bikini táo bạo - Ảnh 3
Cô không ngại những trang phục gợi cảm mà qua đó khoe khéo xương quai xanh, cánh tay thon cùng võng lưng không mỡ thừa.
'Mẹ bỉm' Bảo Thy khoe sắc vóc trẻ trung, nuột nà trong loạt ảnh bikini táo bạo - Ảnh 4
Ca sĩ nhận nhiều lời khen nhan sắc. Cô thậm chí được nhận xét sexy, hở bạo hơn thời con gái.
'Mẹ bỉm' Bảo Thy khoe sắc vóc trẻ trung, nuột nà trong loạt ảnh bikini táo bạo - Ảnh 5
Cặp đôi thường cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Ông xã còn là phó nháy tuyệt vời giúp vợ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất.
'Mẹ bỉm' Bảo Thy khoe sắc vóc trẻ trung, nuột nà trong loạt ảnh bikini táo bạo - Ảnh 6
Không những thế, Bảo Thy thường xuyên được chồng đại gia dành tặng những món quà đắt tiền, từ túi hiệu cho tới xe hơi hạng sang.
'Mẹ bỉm' Bảo Thy khoe sắc vóc trẻ trung, nuột nà trong loạt ảnh bikini táo bạo - Ảnh 7

Thời gian mang thai, Bảo Thy cũng giấu nhẹm thông tin nhưng sau khi quý tử chào đời và cứng cáp hơn, cô thoải mái đăng tải hình ảnh và những câu chuyện liên quan đến hành trình khôn lớn của con.

'Mẹ bỉm' Bảo Thy khoe sắc vóc trẻ trung, nuột nà trong loạt ảnh bikini táo bạo - Ảnh 8
Nữ ca sĩ cho biết cô hiện là "mẹ bỉm sữa" toàn thời gian, chỉ quanh quẩn với con nên khá áp lực mỗi khi nhận lời mời dự sự kiện.

Sau khi kết hôn và sinh con, nữ ca sỹ ít đề cập đến chuyện đời tư. Thay vào đó, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc an nhàn, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Thời gian mang thai, Bảo Thy cũng giấu nhẹm thông tin nhưng sau khi quý tử chào đời và cứng cáp hơn, cô thoải mái đăng tải hình ảnh và những câu chuyện liên quan đến hành trình khôn lớn của con.

Nữ ca sĩ cho biết cô hiện là "mẹ bỉm sữa" toàn thời gian, chỉ quanh quẩn với con nên khá áp lực mỗi khi nhận lời mời dự sự kiện.

Bảo Thy cũng phủ nhận thông tin cho rằng cô giải nghệ. Cô nói mình vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng chọn lịch trình phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, bởi việc kết hôn khiến cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn.

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Từ khóa:   Bảo Thy bikini đồ bơi

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