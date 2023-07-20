Bảo Thy làm 'mẹ bỉm' vẫn xinh đẹp, style chuẩn 'tổng tài phu nhân'

Thời trang 20/07/2023 06:40

Sau khi trở thành 'mẹ bỉm', Bảo Thy vẫn duy trì nhan sắc và phong cách thời trang cực đỉnh.

 

Thời gian qua, Bảo Thy dần rút lui khỏi showbiz để xây dựng tổ ấm nhỏ. Trên trang mạng xã hội cá nhân, cô vẫn thường xuyên đăng ảnh đời thường bên chồng con. Bên cạnh nhan sắc "lão hóa ngược", phong cách thời trang của người đẹp Sài Thành cũng nhanh chóng thu về sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi vừa sang trọng, vừa thanh lịch.

Bảo Thy làm 'mẹ bỉm' vẫn xinh đẹp, style chuẩn 'tổng tài phu nhân' - Ảnh 1
Nữ ca sĩ chẳng hề xuống phong độ dù việc chăm sóc con nhỏ vất vả

 

Bảo Thy làm 'mẹ bỉm' vẫn xinh đẹp, style chuẩn 'tổng tài phu nhân' - Ảnh 2
Mỹ nhân sinh năm 1988 xinh đẹp dù theo phong cách nào.

 

Bảo Thy làm 'mẹ bỉm' vẫn xinh đẹp, style chuẩn 'tổng tài phu nhân' - Ảnh 3
Trong những chuyến vi vu du lịch, nữ ca sĩ chăm diện các thiết kế cut-out khoe đường cong cơ thể.

 

Bảo Thy làm 'mẹ bỉm' vẫn xinh đẹp, style chuẩn 'tổng tài phu nhân' - Ảnh 4
Một lần lên đồ bên con "cực cháy" của Bảo Thy. 

Bảo Thy vốn đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Chính vì vậy, giọng ca Công chúa bong bóng dễ dàng chinh phục nhiều phong cách khác nhau. Dù ăn mặc đơn giản hay diện váy áo lộng lẫy thì bà xã doanh nhân Phan Lĩnh cũng tỏa ra khí chất riêng, cuốn hút ánh nhìn của người đối diện.

Từ khi làm vợ và lên chức mẹ, Bảo Thy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Chính vì vậy, nữ ca sĩ thường chọn những bộ đồ đơn giản, kín đáo để thuận tiện chăm sóc thiên thần nhỏ.

Bảo Thy làm 'mẹ bỉm' vẫn xinh đẹp, style chuẩn 'tổng tài phu nhân' - Ảnh 5
Nữ ca sĩ diện đồ đơn giản khi chăm con.
Bảo Thy làm 'mẹ bỉm' vẫn xinh đẹp, style chuẩn 'tổng tài phu nhân' - Ảnh 6
Trang phục thoải mái giúp cô dễ dàng di chuyển
Bảo Thy làm 'mẹ bỉm' vẫn xinh đẹp, style chuẩn 'tổng tài phu nhân' - Ảnh 7
Khi diện trang phục tối giản, nữ ca sĩ thường đeo thêm phụ kiện để làm nổi bật vẻ ngoài.

Trải qua hành trình mang thai và sinh con vất vả nhưng vóc dáng Bảo Thy vẫn thon thả chẳng kém thuở còn xuân sắc. Điều này giúp nữ ca sĩ tự tin khi lên đồ, chinh phục cả những thiết kế khó.

Mới đây, ca sĩ Bảo Thy đăng tải hình ảnh thời trẻ của ông xã cùng chú thích ngọt ngào: "Tài tử TVB Hong Kong thập niên 90 tuy không phải soái ca nhưng chắc chắn là một người chồng và người cha tốt".

Nhiều khán giả ngạc nhiên trước vẻ ngoài lãng tử, cuốn hút của doanh nhân Phan Lĩnh thời trẻ. Hiện tại, ông xã Bảo Thy có sự thay đổi về ngoại hình và theo đuổi phong cách quý ông sang trọng.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Chồng Thy là doanh nhân thành đạt chứ không phải diễn viên điện ảnh hay nam thần showbiz nên cả nhà đừng ép anh phải đẹp trai lồng lộng nha. Thy yêu thương nét duyên và sự phúc hậu của anh lắm".

Bảo Thy làm 'mẹ bỉm' vẫn xinh đẹp, style chuẩn 'tổng tài phu nhân' - Ảnh 8
Vẻ ngoài lãng tử thời trẻ của ông xã Bảo Thy.
Bảo Thy làm 'mẹ bỉm' vẫn xinh đẹp, style chuẩn 'tổng tài phu nhân' - Ảnh 9
Bảo Thy được doanh nhân Phan Lĩnh cưng chiều hết mực.

Tháng 11/2019, Bảo Thy lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân Phan Lĩnh. Bảo Thy từng tâm sự, ông xã luôn cho cô cảm giác mình là duy nhất, là một cô công chúa ở đời thực. Cặp đôi thường cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Ông xã còn là phó nháy tuyệt vời giúp vợ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Không những thế, Bảo Thy thường xuyên được chồng đại gia dành tặng những món quà đắt tiền, từ túi hiệu cho tới xe hơi hạng sang.

Tháng 11/2021, nữ ca sĩ hạ sinh quý tử đầu lòng tên thân mật là Victor. Từ khi trở thành mẹ bỉm sữa, Bảo Thy dành thời gian cho con trai cưng. Cô tiết lộ mình được gia đình và ông xã chăm sóc vô cùng chu đáo, mỗi ngày đều được ăn món giàu dinh dưỡng, tốt cho bản thân và em bé.

'Mẹ bỉm' Bảo Thy khoe sắc vóc trẻ trung, nuột nà trong loạt ảnh bikini táo bạo

'Mẹ bỉm' Bảo Thy khoe sắc vóc trẻ trung, nuột nà trong loạt ảnh bikini táo bạo

Bảo Thy được nhiều fan hâm mộ khen ngợi khi khoe da trắng, dáng nuột với những bộ bikini có thiết kế cắt xẻ.

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Từ khóa:   Bảo Thy thời trang Bảo Thy tổng tài phu nhân

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